Vicepremierul Dragoș Anastasiu, contrazis de DNA: a fost martor denunțător în dosarul de mită

Vicepremierul Dragoș Anastasiu a precizat că el a fost „martor” și nu „denunțător” în dosarul în care ar fi dat mită către o funcționară a ANAF pentru ca firmele sale să fie protejate de controale. DNA îl contrazice.

„În dosar am fost martor, nu denunțător. Nu a existat nicio acțiune împotriva mea, nu am avut niciun fel de avantaj din punct de vedere juridic, iar în dosar au fost implicate și alte societăți comerciale care au fost în aceeași situație. Nu am avut niciodată nicio condamnare penală”, a precizat Dragoș Atanasiu vineri, 25 iulie, într-o postare pe Facebook.

DNA a transmis, vineri seara, că Dragoș Anastasiu și Cristian Băciucu, reprezentanţii firmei Touring Eurolines SA, au fost martori denunțători în dosarul penal privind-o pe funcționara ANAF Angela Burlacu. Din acest motiv, procurorii au dispus clasarea față de cei doi.

„În dosarul la care faceți referire, cele două persoane menționate în solicitare au avut calitatea de martori denunțători, motiv pentru care la emiterea rechizitoriului la data de 17 mai 2018, procurorii anticorupție au dispus clasarea față de aceștia în temeiul art. 315 alin. 1 lit. b din Codul de Procedură Penală raportat la art. 16 lit. d din Codul de Procedură Penală”, se arată în răspunsul DNA pentru G4Media.

Ancheta în care apare numele său a relevat faptul că în perioada 2009-2017, firmele pe care le deținea au oferit mită în mod repetat unei inspectoare ANAF. În cadrul procesului, Dragoș Anastasiu a fost audiat ca martor și a recunoscut faptele în toate fazele procesului.

Anastasiu a declarat în fața instanței că a perceput solicitarea drept un șantaj și că a acceptat mita pentru a evita închiderea companiei și concedierea angajaților. Potrivit acestuia, funcționarul ANAF ar fi amenințat un director din companie că „îi va băga patronul în pușcărie” dacă nu colaborează. Declarația lui Dragoș Anastasiu a fost consemnată în motivarea Curții de Apel București, în dosarul de corupție al fostei inspectoare ANAF, care a fost publicată de Realitatea Plus.