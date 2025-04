Cea de-a treia dezbatere prezidențială are loc, miercuri, la Palatul Parlamentului, și este organizată de Antena 3 CNN. La confruntare au fost invitați toți cei 11 candidați la alegerile din 4 mai, deși, inițial, lista conținea doar șase nume. Cu toate acestea, doi au anunțat că nu vin. Candidații au început să sosească. Dezbaterea va fi transmisă live și de Adevărul.ro.

UPDATE La dezbatere au ajuns doar Daniel Funeriu, John Ion Banu, Cristian Terheș, Elena Lasconi, Lavinia Șandru, Crin Antonescu, Nicușor Dan.

UPDATE Nicușor Dan: „Totul este despre trecutul politic și social al fiecăruia dintre noi, asta trebuie oamenii să vadă. Cred că activitatea mea la Primărie a fost evaluată de oameni. Relevant este ce a făcut fiecare din noi, și nu zilele astea, ci timp de 20 de ani, și ce propunem”.

Dan a venit la dezbatere cu documentele pe care le-a postat marți seară pe rețelele sociale.

UPDATE Crin Antonescu, referitor la cei doi absenți ai dezbaterii de miercuri : „E decizia fiecăruia. Eu cred însă că și Simion, și Ponta au arătat, prin absența la dezbateri, două lucruri: că le e frică de un dialog direct cu contracandidații și că disprețuiesc votul, poziția alegătorilor români”.



UPDATE Lavinia Șandru, la sosirea la Palatul Parlamentului: „Le-am spus tuturor că sistemul vrea să împingă în turul doi oamenii lui, iar ei să mă voteze în primul tur pentru că au demnitate, curaj și nevoie de un președinte ca ei. Voi fi președintele care va fi lângă ei. Am avut doi președinți care aproape n-au făcut nimic pentru România”.

UPDATE Elena Lasconi „Sper ca românii să vadă că sunt singura soluție pentru a începe să eliminăm sistemul de la butoane. Nu dezbaterea este decisivă, votul românilor este decisiv. (...) Nu m-am prezentat cu măști, am fost sinceră, chiar dacă uneori am făcut greșeli, nu am fost mulțumită de ce am răspuns. Nu am dorit să mă prezint drept altcineva”.

UPDATE John-Ion Banu-Muscel: „Sper să mă prezint bine în fața alegătorilor, săsă le dau o oportunitate să schimbăm ceva în România. Acesta este stilul meu, să îmi exprim ideile, personalitatea deschis. Nu sunt un adept al populismului ieftin, al ascunzișului. Ponta vorbește prea mult de cum dă mâna cu Trump și nu dă. Trump stă la 30 de kilometri de casa mea. Are un populism, nu vreau să îl critic, dar ar trebui să știe că nu candidează pentru funcția de prim-ministru”.

Banu-Muscel a adăugat că Nicușor Dan l-a supărat marți „cu anumite afirmații”.

UPDATE Cristian Terheș: „Mi-aș dori ca această dezbatere să fie decisivă cu privire la cei care vor intra în turul doi, dar și o radiografie a societății românești”

Terheș a vorbit și despre votul util:

„Un vot oferit unui candidat în care nu crezi înseamnă un vot risipit. Suntem în această cursă 11 candidați. Îi invit pe români, evident, dacă mă plac pe mine, să mă voteze pe mine, dar să analizeze fiecare candidat”.

UPDATE Candidații au început să sosească la dezbaterea de la Palatul Parlamentului.

Daniel Funeriu a promis, la sosire, că va spune cine l-a sunat și i-a cerut să se retragă din cursa prezidențială în favoarea lui Nicușor Dan.

Știrea inițială

După dezbaterea de luni, 28 aprilie, organizată de Digi 24, la care au participat doar trei dintre candidați - Crin Antonescu, Nicușor Dan și Elena Lasconi - și cea organizată marți de TVR, la care au luat parte zece din cei 11 aspiranți la fotoliul de la Cotroceni, miercuri, candidații la prezidențiale sunt așteptați la o nouă confruntare, organizată de Antena 3 CNN în sala C.A. Rosetti din Palatul Parlamentului.



Deși, inițial, doar șase candidați au fost invitați la eveniment, organizatorii au decis schimbarea formatului și invitarea tuturor prezidențiabililor:

George Simion (AUR)

Crin Antonescu (Alianța Electorală România Înainte – PSD, PNL, UDMR)

Nicușor Dan (independent)

Victor Ponta (independent)

Elena Lasconi (va apărea pe buletinul de vot drept candidat USR, deși partidul i-a retras susținerea)

Daniel Funeriu (independent)

Cristian Terheș (Partidul Național Conservator Român)

Lavinia Șandru (Partidul Umanist Social Liberal)

Sebastian Constantin Popescu (Partidul Noua Românie)

Silviu Predoiu (Partidul Liga Acțiunii Naționale)

John-Ion Banu-Muscel (candidat independent)

George Simion, care a lipsit la precedentele confruntări, anunțase deja că nu va participa nici la această dezbatere.

Miercuri, 30 aprilie, și Victor Ponta a anunțat că nu participă la dezbaterea de la Antena 3, motivând că va merge la Mănăstirea Pantocrator.

Dezbaterea organizată, miercuri, de Antena 3, începe de la ora 18:45 și va fi moderată de Mihai Gâdea, însă edițiile speciale ale postului TV dedicate dezbaterii vor fi în direct, de la Parlament, de la ora 17:00.

Primul tur al alegerile prezidențiale va avea loc duminică, 4 mai. În cazul în care niciun candidat nu obține votul a 50% plus unu din numărul total al cetățenilor înscriși pe liste, un al doilea tur va avea loc pe 18 mai.

