UBB Cluj-Napoca are cea mai performantă platformă de imagistică din Europa de Est. „Sunt câteva zeci în lume“

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca folosește, în cadrul Platformei INSPIRE, un aparat de imagistică cu 7 Tesla de 8 milioane de euro. Este singurul astfel de aparat între Polonia și China, fapt care permite cercetătorilor clujeni să colaboreze cu universități de top precum Harvard.

Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca va lansa public, în zilele de 20-24 mai 2024, Platforma INSPIRE, cea mai avansată unitate de imagistică biomedicală din Europa de Est și una dintre cele mai avansate la nivel internațional.

La eveniment vor participa parteneri strategici din SUA, de la Harvard Medical School, și din Europa (de exemplu școlile medicale din alianța universitară EUTOPIA), precum alți invitați/parteneri relevanți (ex. de la Universitatea din Viena/Universitatea Medicală din Viena etc.

„Adevărul” a discutat cu cercetătorul științific gradul 3 Ruben Nechifor despre cea mai performantă platformă de imagistică din Europa de Est, o investiție de 20 milioane de euro din fonduri europene, la UBB.

Cercetătorul, care s-a perfecționat la UCLA (Universitateaa California Los Angeles), susține că dotările de la UBB sunt comparabile cu cele pe care le au marile universități ale lumii.

„Platformă INSPIRE conține câțiva piloni de bază. Un pilon important este platforma BrainQ, care conține două scanere clinice MRI pentru investigarea organelor umane. Se pot investiga toate tipurile de organe. Pentru aceasta avem scannerul de 3 Tesla și respectiv de 7 Tesla”, a explicat Nechifor.

Aparatul de imagistică de 7 Tesla este o noutate în Europa de Est. Din Polonia și până în China nu mai există un astfel de scanner, susțin specialiștii de la UBB.

Proiect de 25 de milioane de euro

„Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și finanțarea inițială a fost de 20 de milioane de euro, dar în mod cert când întregul proiect va fi finalizat, se va ridica la probabil 25 de milioane de euro sau undeva pe acolo”, a explicat Nechifor.

El a susținut că UBB a fost în parteneriat cu Universitatea Harvard și Universitatea din Viena.

„Faptul că se colaborează cu universități precum Harvard sau Universitatea din Viena înseamnă că avem o tehnologie de ultimă oră. Acest scanner de 7 Tesla, dacă ar fi să ne uităm pe harta componentelor, avem doar câteva zeci în toată lumea și unul este la Cluj, ceea ce este un foarte mare avantaj și este și unul dintre motivele pentru care putem să dezvoltăm asemenea parteneriate cu universități de top din lume”, a explicat el.

Un astfel de aparat costă circa 8 milioane de euro.

De asemenea, există și o componentă preclinică puternică - un Centrul MRI Preclinc cu scannere de 7 și 11.6 Tesla.

„Unul dintre aspectele pentru care această platformă este unică este faptul că avem ambele componente în aceeași instituție, în aceeași clădire, adică și componenta preclinică și cea clinică. Pe lângă acest lucru este semnificativ important și aspectul acesta”, a mai spus Nechifor.

El a subliniat că platforma va permite monitorizarea funcțiilor vitale ale pacienților în timpul realizării scanării, putându-se astfel testa efectele unor intervenții.

Clujenii vor putea beneficia, în anumite condiții, de această aparatură imagistică de top din lume.

Dr. Ruben Emanuel Nechifor este în prezent Cercetător Științific gradul III în cadrul Institutului Internațional de Studii Avansate de Psihoterapie și Sănătate Mintală Aplicată al Universității Babeș-Bolyai. El a activat ca Postdoctoral Fellow în cadrul (Radiological Sciences Department) Departamentului de Științe Radilologice la University of California Los Angeles (UCLA) în SUA (https://ucla.academia.edu/RubenEmanuelNechifor) și ca și Postdoctoral Researcher în cadrul MRI Research Centre la University of New Brunswick (UNB) în Canada.

Platforma INSPIRE

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) a finalizat prima etapă a organizării Platformei INSPIRE, cea mai avansată unitate de imagistică biomedicală din Europa de Est și una dintre cele mai avansate la nivel internațional.

Platforma INSPIRE este una dintre unitățile de vârf care susțin noul program UBBMed din cadrul UBB School of Health.

Platforma INSPIRE este rezultatul unei colaborări mai vechi între două institute de referință ale UBB, și anume Institutul de Studii Avansate în Psihoterapie și Sănătate Mintală Aplicată și Institutul de Cercetări Interdisciplinare în Bio-Nano-Științe, în proiecte majore de infrastructură (inițial proiectul RICI, iar recent proiectul INSPIRE), la care s-au adăugat apoi și alte proiecte specifice.

Trei centre de cercetare

Platforma INSPIRE cuprinde în prezent trei centre de cercetare-dezvoltare-inovare, fiecare cu o serie de laboratoare dotate cu aparatură de vârf, care vor susține cercetare avansată, educației de calitate și servicii inovative:

(1) Platforma BrainQ (Centrul MRI Clinic), cu dotări de excepție (ex. 3 și 7 Tesla) pentru imagistică biomedicală clinică, incluzând și sisteme EEG, dublate de sisteme complementare de realitate virtuală și un laborator avansat de inteligență artificială și analiza datelor (parte din Institutul de Sănătate Mintală);

(2) Centrul MRI Preclinc, la rândul său cu dotări de excepție (7 și 11.6 Tesla) (parte din Institutul de Bio-Nano-Științe);

(3) Centrul pentru Agenți de Contrast și Terapeutici (parte din Institutul de Bio-Nano-Științe).

Faza de testare

Platforma INSPIRE funcționează în prezent în fază de testare – cu finalizarea pregătirii resursei umane și training, inclusiv cu finisarea noii clădiri -, atrăgând deja câteva proiecte majore

Prof. univ. dr. Daniel David, coordonatorul Platformei BrainQ, declară că aceasta este acum cea mai avansată platformă de imagistică biomedicală între Polonia și China (probabil chiar din Europa de Est) și una dintre cele mai complexe la nivel internațional.

„Dar elementul-cheie este resursa umană, care, reunind cercetători de vârf din țară și din străinătate pe o astfel de infrastructură avansată, pune România pe harta cercetărilor biomedicale, deocamdată mai ales în zona (1) neuroștiințelor (ex. neuroștiințe clinice; neuroștiințe cognitive; tulburări psihice; boli mintale asociate îmbătrânirii etc.) și (2) a bolilor netransmisibile în general (aici în strânsă colaborare cu Centrul Național de Competențe pentru un Stil de Viață Sănătos – co-fondat de Academia Română și UBBMed – https://healthylifestyle.research.ubbcluj.ro/), inițial în psiho-oncologie (aici în strânsă colaborare cu Centrul pentru o Abordare Complexă și Multidisciplinară a Cancerului – co-fondat de Institutul de Oncologie din Cluj-Napoca și UBBMed – https://oncology.research.ubbcluj.ro/)”, arată David.

Prof. univ. dr. Simion Simon, directorul Institutului de Cercetări Interdisciplinare în Bio-Nano-Științe și managerul proiectului inițial INSPIRE, declară: „Avantajul major al proiectului INSPIRE a fost și este complementaritatea și forța științifică a colectivelor implicate, model validat în cadrul Institutului de Cercetări Interdisciplinare în Bio-Nano-Științe, proiectul reușind ca, pe lângă colectivele care au stat la baza fundamentării lui, și anume școlile de psihologie clinică și de rezonanță magnetică, să fie antrenate și cele de biologie moleculară și biochimie, respectiv de informatică aplicată în prelucrarea datelor medicale, toate domenii științifice de elită cu contribuții semnificative la prestigiul internațional al UBB.”

Noua UBBMed

UBBMed a fost lansat recent, acoperind strategic trei arii clinice (1. sănătatea mintală; 2. boli netransmisibile - inițial mai ales cancer; 3. sănătate publică), alături de alte condiții medicale mai specifice (în funcție de proiectele existente) și două abordări transversale strategice (1. inginerie & tehnologie medicală; 2. etica & psihosociologia medicinei), alături de alte demersuri interdisciplinare mai specifice.

Trei unități academice au fost dezvoltate până acum în cadrul UBBMed pentru a susține ariile strategice: (1) Platforma BrainQ (https://psychotherapy.psiedu.ubbcluj.ro/center-for-biomedical-imagining-and-integrative-medicine/) – în relație mai ales cu sănătatea mintală; (2) Centrul Național de Competențe pentru Stilul de Viață Sănătos (https://healthylifestyle.research.ubbcluj.ro/) – în relație mai ales cu sănătatea publică și bolile netransmisibile; (3) Centrul Multidisciplinar de Cercetare și Abordare Comprehensivă a Cancerului – în relație cu oncologia (https://oncology.research.ubbcluj.ro/).

De asemenea, Platforma INSPIRE (https://inspire.research.ubbcluj.ro/) și Centrul de Prevenție Covid-19 și alte Boli Infecțioase (https://news.ubbcluj.ro/ubb-infiinteaza-centrul-de-preventie-covid-19-si-alte-boli-infectioase-in-cadrul-programului-ubbmed/ ) susține arii clinice și mai specifice.

În total, aceste dezvoltări angajează până acum proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare și de infrastuctură științifică de aproximativ 25.000.000 euro.