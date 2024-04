Sorin Grindeanu propune transferul Centurii Capitalei la Primăria București

Sorin Grindeanu, Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, a sugerat transferul Centurii Capitalei sub administrația Primăriei București, considerând-o un inel urban al Capitalei. Acest demers vine în contextul în care Centura rămâne parțial modernizată, iar calitatea proastă a drumului limitează semnificativ vitezele de circulație pe multe porțiuni ale acesteia.

De-a lungul ultimilor 34 de ani, guvernele au repetat constant promisiunea de a moderniza Centura Capitalei, o arteră vitală pentru traficul greu. Cu toate acestea, problema nu a fost niciodată complet rezolvată. Este neclar cum ar putea Primăria București să gestioneze un proiect major de infrastructură precum acesta, având în vedere că rezolvarea sa necesită investiții masive de miliarde de lei, transmite G4Media.

Prezent la depunerea candidaturii Gabrielei Firea pentru funcția de primar general al Bucureștiului, Sorin Grindeanu a vorbit despre metroul din București.

„Am venit azi aici să-mi arăt susţinerea faţă de Gabi, faţă de Rares, faţă de Daniel, de Robert, de Adrian şi de colegii care candidează atât la sectoare pentru Consiliile Locale cât şi la Consiliul General. Dar mai vreau să transmit ceva. Cred că cel mai bun exemplu în aceşti patru ani a fost interminabila discuţie cu metroul între Ministerul Transporturilor şi Primăria Generală. De fapt, n-a fost un dialog. Eu tot am invitat la dialog şi a fost un război sau un dialog al surzilor. De pe partea cealaltă n-a venit nimic. Şi să ştiţi că cine pierde în final nu e ministrul Transporturilor sau primarul general sunt bucureştenii. Dacă vrei să discuţi de un plan integrat al transportului în comun în Bucureşti, nu poţi să discuţi fără metrou. De aceea am invitat la dialog în toţi aceşti patru ani. Din păcate, n-am avut cu cine”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Apoi, ministrul Transporturilor a făcut o altă propunere: Centura Capitalei să fie transferată în administrarea Primăriei Capitalei.

„De aceea, cred că o altă propunere, Gabi, care e una în favoarea bucureştenilor, este Centura să fie preluată în acest moment de către, sau în viitor, odată cu venirea ta la primărie, în administrarea Primăriei Generale, pentru că a devenit, de fapt, dacă vrei, ca un bulevard interior, un inel al Bucureştiului. Asta ar ajuta iarăşi la fel de mult şi sigur, ne străduim în perioada următoare, până în septembrie, să terminăm A0, varianta sudică, care va scoate foarte mult trafic din Bucureşti”, adaugă ministrul Transporturilor.