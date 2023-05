Ministrul Sănătății: Specialiștii au propus reformularea Planului național anticancer

Alexandru Rafila, ministrul Sănătății, a declarat că medicii oncologi au fost cei care au analizat Legea-planului național de control al cancerului și au propus reformularea şi adaptarea acestuia. Declarația vine în contextul în care în iunie ar fi trebuit elaborate normele de aplicare a actului normativ.

"În ceea ce priveşte Planul naţional de control al cancerului, care a fost legiferat într-o lege care a apărut în Monitorul Oficial pe data de 8 octombrie 2022, eu nefiind oncolog am crezut şi cred în continuare cu tărie că oncologii sunt cei care trebuie să lucreze la realizarea şi mai ales la implementarea şi redactarea normelor. Am dat acest plan unui grup prestigios de medici care lucrează în domeniul oncologiei, 20 de profesori universitari, medici specialişti, dânşii l-au analizat şi au propus reformularea şi adaptarea lui încât să fie posibilă realizarea de norme. Din analiza pe care dânşii au făcut-o, dar şi colegii de la Ministerul Sănătăţii, am avut repetate întruniri, a rezultat că nu există legătură între obiectivele propuse şi măsurile care ar trebui să ducă la atingerea acelor obiective, există tot felul de măsuri care nu au avut niciun fel de legătură cu combaterea cancerului şi, bineînţeles, aceste lucruri, dacă sunt corectate, pot fi elaborate normal", a spus Rafila, la Palatul Parlamentului, citat de Agerpres.

El a fost întrebat ce părere are despre faptul că Federaţia Bolnavilor de Cancer urmează să organizeze proteste, deoarece nu există norme de aplicare pentru Planul naţional de control al cancerului.

Rafila a adăugat că acel colectiv de specialişti "nu stă pe loc" şi lucrează pentru corectarea legii şi găsirea de soluţii pentru aplicarea planului.

"E un grup extins, până la 40 de persoane care sunt implicate, pentru că sunt şi subcomisiile de specialitate, nu e doar comisia de oncologie. Este totuşi rolul specialiştilor să facă acest lucru şi vreau să îl asigur pe domnul Irimia că toată activitatea aceasta a specialiştilor este dedicată pacienţilor şi încercării de a avea o lege bună, sustenabilă şi norme aplicabile. Ne dorim ca acest lucru, inclusiv accesul la inovaţie şi la medicină personalizată să se întâmple într-un timp cât mai scurt, dar, pentru acest lucru, trebuie precizate inclusiv sursele de finanţare care, din păcate, lipseau în proiectul de lege în varianta despre care discutam", a explicat ministrul Sănătăţii.