Întâmplarea incredibilă a unei turiste românce în Turcia. Nici măcar nu știe cum mai poate să se întoarcă în țară

O turistă româncă a avut parte de o vacanță de coșmar în Turcia. Poliția a lăsat-o fără mașină și nici măcar nu știe dacă se poate întoarce acasă. Motivele pentru care polițiștii turci au decis confiscarea mașinii sunt absolut halucinante.

Excursiile în țările străine se pot dovedi o adevărată catastrofă dacă nu cunoaștem bine obiceiurile și legislația. O astfel de experiență a trăit o româncă pe pielea ei. Aceasta cere sfatul internauților pentru a se putea întoarce acasă, legal, din Turcia, după o întâmplare aproape greu de crezut.

Motivul stupid pentru care poți rămâne fără mașină în Turcia

Femeia spune că a ajuns pe data de 3 septembrie în Istanbul, Turcia. Venise cu mașina proprietate personală, dar a lăsat partenerul de călătorie să-i conducă autovehiculul. Femeia spune că la intrarea în Turcia le-au fost verificate actele și au fost lăsați să treacă. Lucrurile s-au schimbat, însă, după ce au fost opriți la un control de rutină, în zona Istanbul. Poliția rutieră turcă, în urma verificării documentelor, l-a amendat pe șofer și totodată i-a confiscat autoturismul româncei. Motivul este unul de-a dreptul halucinant. Șoferul nu avea o procură de la proprietarul mașinii, pentru a o putea conduce. Și asta în condițiile în care proprietarul mașinii se afla pe locul din dreapta, alături de șofer. Românca spune că s-a înțeles foarte greu cu polițiștii, fiindcă aceștia nu vorbeau engleza. Doar prin google translate. În plus, polițiștii au refuzat să-i dea vreo dovadă scrisă a confiscării mașinii. Românca nici măcar nu știe unde i-a fost dus autoturismul și cum îl poate recupera.

„Nu știu dacă pot părăsi Turcia fără mașină”

Femeia spune că a apelat și la consulatul României în Turcia, dar că a primit doar câteva numere de telefon, de la posibili translatori în limba turcă, și informații contradictorii. Românca nici măcar nu știe dacă poate părăsi Turcia, având în vedere că la vamă figurează că a pătruns în țară cu un autovehicul. „Am sunat la Consulat, dar cei de acolo mi-au spus că asta e legislația turcă și cam atât. Mi-au dat doar câteva numere de telefon ale unor translatori care nu răspund și m-au certat că am îndrăznit să părăsesc spațiul UE fără temele făcute. Azi, la aproape 24 de ore de la ridicarea mașinii, am reușit să aflu locația ei cu ajutorul aplicației de pe telefonul propriu. Încă nu știu cât va trebui să rămân în Turcia, ce amendă am eu de achitat (cea a șoferului e deja plătită), nu am niciun document eliberat de poliție și consulatul îmi dă informații lapidare și contradictorii. În plus, nu știu dacă pot părăsi Turcia fără mașină, în condițiile în care figurez la vama că am intrat cu ea.”, a postat femeia pe rețelele sociale.

În aceste condiții femeia cere ajutorul unor persoane care să o poată ajuta să dialogheze cu autoritățile turce, eventual un cunoscător de limbă turcă. Tocmai pentru a afla cum să procedeze în continuare.