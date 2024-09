Pățania unei românce înstărite care a plătit 10.000 de euro pentru vacanța perfectă. „E posibil așa ceva, ce este asta?”

O româncă a plătit o mică avere pentru ceea ce ar fi trebuit să fie o vacanță perfectă, dar la final s-a declarat complet nemulțumită. Ea a explicat pe rețelele socializare ce a deranjat-o într-o măsură atât de mare.

O româncă a scos din buzunare o sumă pe care puțini conaționali și-o permit – 10.000 de euro, pentru o vacanță all inclusive într-un resort de lux din Turcia, la Kemer. Doar că ceea ce ar fi trebuit să fie un concediu de vis s-a transformat într-un adevărat fiasco.

Ea a postat un clip pe Tik Tok unde și-a povestit pățania și în care explică și ce a nemulțumit-o atât de mult.

„Prima oară în Turcia, dar și ultima, pentru că eu aici nu voi mai veni niciodată. Sau mai bine zis, poate nu voi mai veni niciodată într-un resort de genul. Pentru că, pentru cât am plătit, mi se pare inadmisibil. Este inadmisibil. Eu călătoresc, dar călătoresc pentru mare, călătoresc pentru plajă”, a spus ea.

@beatricesebe Asa ceva nu am vazut in viata mea mai ales intr un resort de LUX .. nici nu vreau sa imi imaginez in alta parte ! @Rixos Hotels #rixos #rixosmoments #rixostekirova ♬ son original - TRINIX

A revenit apoi cu explicații de ce e așa de nemuțumită. Aglomerația i-a dat planurile peste cap și a făcut-o să nu se simtă confortabil.

„Marea? N-am ce comenta. Dar plaja? E posibil așa ceva? Ăsta este turism de masă, în piscină la fel. Ce este asta? Nu mi s-a întâmplat niciunde să văd așa ceva. O persoană mi-a spus că e normal pentru în Turcia, că se vine pentru all-inclusiv, nu pentru plajă. Sincer, eu nu vin doar pentru all-inclusiv. De mâncare găsim peste tot. Vin pentru a putea petrece un timp de calitate, de a mă putea bucura de mare, de a mă putea bucura de plajă, de a mă putea bucura de tot”, a adăugat ea.

Totuși, femeia admite că serviciile sunt de calitate. „Resortul? Nu am ce comenta din punct de vedere al serviciului. Dar din punct de vedere al plajei, mă scuzați, dar eu așa ceva n-am mai văzut și nici nu voi mai vedea în viața mea. Uitați aici”, a mai spus ea.

Întrebată de ce e atât de nemulțumită, femeia a explicat faptul că a plătit 10.000 de euro pentru o vacanță de două săptămâni, dar ceea ce a găsit la fața locului diferă de ceea ce i s-a promis.

„Încep prin a vă spune că, bineînțeles, gusturile nu se discută. Cert este că mie nu îmi place. Și cu siguranță sunt persoane care poate le place și altele care nu le place. Dar eu să plătesc o grămadă de bani…10.000 de euro. Cu același buget am fost o săptămână în Maldive, am fost două săptămâni în Zanzibar și chiar am fost și două săptămâni în Mauritius. Cu același buget, ok? Suntem în Turcia, suntem într-un resort de 5 de stele. Înțeleg că resortul este extraordinar, serviciile sunt extraordinare, tot ce pune la dispoziție. Dar dacă pe plajă ești călcată în picioare… Ești călcată în picioare, pentru că vin oamenii peste tine. Sunt locurile unul lângă celălalt”, a mai spus femeia.