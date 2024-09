Recent, rețelele sociale, în special TikTok, au fost invadate de videoclipuri în care turiștii își exprimă nemulțumirea legată de creșterea semnificativă a prețurilor în destinațiile populare din Turcia.

Conform turiștilor, prețurile ridicate și atmosfera neobișnuit de liniștită ar putea transforma Turcia într-o destinație turistică „goală” în câțiva ani, relatează publicația britanică Express.

Prețurile au explodat în Turcia, destinația preferată și de o mulțime de români. Aproape un milion de români au mers în Turcia în 2023, din care peste 350.000 în Antalya. În total, Turcia a fost vizitată anul trecut de 56,7 milioane de turişti internaţionali. Printre ei, s-au aflat și foarte mulți britanici.

Un utilizator cunoscut pe TikTok sub numele de slimwadie5 a observat o diferență majoră în costurile activităților turistice în ultimele 12 luni.

De exemplu, a menționat că o excursie cu barca rapidă, care anul trecut costa 20 de lire sterline, ajunsese acum la 120 de lire sterline pentru o oră. Alte exemple includ creșterea prețurilor la mâncare, un burger ajungând la 12 lire și o apă la 2 lire, comparativ cu prețurile anterioare care erau mai accesibile.

„Prețurile devin ca la Londra”, a spus el.

„Sora mea și micuța ei familie au spus că nu se vor mai întoarce, pentru că sunt foarte săraci. Am văzut unele mesaje pe aici în care oamenii spun, dați-i câțiva ani în plus, și Turcia va fi moartă.”, a adăugat.

„Vibrație ciudată” în Marmaris

Într-un alt videoclip, utilizatoarea TikTok justjennybenny a subliniat „vibrația ciudată” din Marmaris, unde a observat o liniște neobișnuită și restaurante goale în timpul verii.

„Locul este mort”, a spus ea, referindu-se la atmosfera din Icmeler și Marmaris, care, în mod normal, ar trebui să fie aglomerate în această perioadă a anului.

„Am fost la plajă ieri și nu am plecat de pe plajă până la ora 20.00, apoi am mers prin Icmeler - toate restaurantele erau goale. Este o atmosferă ciudată. Am vizitat Marmaris zilele trecute, și parcă 50% din oameni nu erau aici. Este un sentiment atât de ciudat. Mă simt de parcă am fi aici în timpul școlii”, a adăugat Jenny.

Jenny a recunoscut că unele lucruri au devenit „scumpe”, dar nu a putut trece peste cât de liniștit a fost. În timpul serii, unele șezlonguri erau chiar goale, ceea ce, spune ea, este cu adevărat neobișnuit.

„M-am simțit furat la fiecare pas”

Comentariile online reflectă îngrijorarea că prețurile ridicate au descurajat turiștii să viziteze Turcia.

Unele persoane sugerează că majorarea prețurilor a început să se resimtă după pandemia de coronavirus, ceea ce a dus la o scădere a numărului de vizitatori.

„Eu locuiesc în Cipru și aici este la fel”, a spus un comentator. Altul a afirmat: „Am vizitat Turcia de două ori pe an timp de 20 de ani. Anul trecut a fost probabil ultima mea vizită. Prețurile au fost groaznice. M-am simțit furat la fiecare pas. Nu am rezervat anul acesta - așa cum ați spus, a existat o vibrație”.

În timp ce unii își exprimă nemulțumirea față de creșterea prețurilor și schimbările în atmosfera turistică, alții sunt îngrijorați că Turcia, una dintre cele mai populare destinații de vacanță, ar putea pierde din atractivitatea sa în fața acestei creșteri rapide a costurilor.

„Tocmai m-am întors din Antalya. A fost groaznic. Toate prețurile au crescut masiv. Toți vor Euro, nu Lira, și interdicția Instagram și uciderea câinilor de pe stradă. O mulțime de motive”, a comentat altcineva.