Românca Sabrina Ionescu, început excepțional de sezon în campionatul de baschet american

Sabrina Ionescu, jucătoarea de 27 de ani de origine română care evoluează de cinci ani în WNBA, liga profesionistă de baschet din Statele Unite rezervată fetelor, are un început de sezon excepțional pentru New York Liberty, echipa sa și totodată campioana en-titre, titlu cucerit în octombrie 2024.

În ultimul meci jucat în weekendul trecut, New York Liberty a învins Indiana Fever cu 90-88, iar Sabrina Ionescu a fost cea mai bună jucătoare, marcând 23 de puncte. În primele trei meciuri din actualul sezon, New York Liberty are tot atâtea victorii, fiind pe locul al doilea în clasament, iar Sabrina Ionescu a marcat până acum 47 de puncte. Din 2020, de când evoluează în WNBA, Sabrina Ionescu a reușit să ajungă la un total impresionant de 2.384 puncte, aproape jumătate dintre ele fiind marcate din aruncări de 3 puncte.

În 2021 a devenit cea mai tânără jucătoare din istoria campionatului nord-american care reuşeşte un triple-double, termen din baschet ce desemnează minimum 10 pase decisive, 10 recuperări şi tot atâtea puncte reuşite într-o singură partidă.

Sabrina este prima jucătoare din istoria WNBA ce a reușit peste 500 de puncte, peste 200 de recuperări și peste 200 de pase decisive într-un singur sezon.

În 2023, Sabrina Ionescu a ajuns cu New York Liberty în finala WNBA, pierzând însă în fața echipei din Las Vegas.

Anul trecut, în februarie 2024 a avut loc „Stephen vs Sabrina”, un concurs inedit de aruncări de trei puncte, la All-Star Game. În premieră, jucătoarea din liga profesionistă feminină de baschet (WNBA), Sabrina Ionescu, și celebrul baschetbalist Stephen Curry s-au „duelat” în primul eveniment de acest gen organizat de NBA. Stephen Curry, superstarul echipei Golden State Warriors, a învins-o pe Sabrina Ionescu, în primul concurs de aruncări de trei puncte din timpul NBA All-Star Weekend, încheiat cu scorul de 29-26 în favoarea lui Curry.

Jucătoarea americană cu părinți români a câștigat concursul WNBA de 3 puncte în 2023 cu un total de 37 de puncte și 25 de coșuri înscrise din 27 de aruncări, record al evenimentului.

În 2024, Sabrina Ionescu a câștigat titlul olimpic la Paris cu echipa feminină de baschet a SUA, iar în 2022 a devenit campioană mondială.

Kobe Bryant o aprecia foarte mult

Sabrina Ionescu fost desemnată cea mai bună jucătoare din WNBA doi ani la rând în 2022 și 2023. Iar înainte de a ajunge în liga profesionistă de baschet feminin din Statele Unite, Sabrina Ionescu a devenit prima jucătoare din NCAA (campionatul nord-american universitar de baschet, bărbaţi şi femei) care a cumulat 2.000 de puncte, 1.000 de recuperări şi 1.000 de pase decisive. Sabrina a jucat în NCAA pentru Oregon Ducks

Sabrina Ionescu a avut o foarte strânsă prietenie cu celebrul baschetbalist Kobe Bryant, decedat din păcate în ianuarie 2020. Cei doi s-au întâlnit pentru prima dată pe 11 ianuarie 2019, iar Kobe Bryant, jucătorul care a făcut istorie la Los Angeles Lakers, i-a devenit mentor, învățând-o cum să îți îmbunătățească stilul de joc și venind constant la meciurile ei.

Sabrina Ionescu s-a născut în California, în Statele Unite, pe data de 6 decembrie 1997, exact în anul în care se înființa New York Liberty, echipa pentru care joacă acum. Tatăl său, Dan Ionescu, a plecat din România la Revoluţia din decembrie 1989, în căutarea unui trai mai bun peste Ocean. Acesta avea să îşi reunească familia după mai multe luni, în primăvara anului 1990, luându-i alături de el pe soţia Liliana şi pe primul lor fiu, Andrei.