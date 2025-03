Român stabilit în SUA: „Am venit cu 50 de dolari în buzunar, în urmă cu 20 de ani. Am ajuns acum la 1,2 milioane pe an”

Numeroși români și-au povestit experiențele vieții trăite în Statele Unite ale Americii, unde s-au stabilit după 1990. Pentru unii, „visul american” a fost cu totul diferit de realitate și nu s-au putut obișnui cu obiceiurile și viața din America. Alții se mândresc cu realizările lor.

Primele grupuri mari de români au migrat în Statele Unite ale Americii la începutul secolului XX. În numai câțiva ani, înainte de începerea Primul Război Mondial, în America au ajuns peste 100.000 de români, majoritatea din regiunea istorică a Transilvaniei, atunci parte a Imperiului Austro-Ungar.

Sute de mii de români trăiesc în SUA

Migrația românilor spre „tărâmul făgăduinței” s-a diminuat în primii ani după război, odată cu dezvoltarea economică a României, în schimb numeroși evrei din România au părăsit țara în preajma celui De-al Doilea Război Mondial, din cauza ascensiunii fascismului.

În perioada regimului comunist, în ciuda restricțiilor impuse, alți români au avut posibilitatea să părăsească țara și să se stabilească în SUA. După 1990, odată cu relaxarea reglementărilor cu privire la migrație, numărul românilor care au plecat peste Ocean, a crescut din nou.

La cel mai recent recensământ din SUA, peste 360.000 de locuitori ai țări și-au declarat originea românească, dar potrivit Ambasadei României în Statele Unite ale Americii, numărul români care trăiesc în SUA este mult mai mare, fiind estimat la aproximativ un milion de persoane.

„Cele trei mari zone de concentrare ale comunității româno-americane din SUA sunt New York, California și Midwest, iar topul primelor patru orașe de reședință este format din New York, Los Angeles, Chicago și Detroit. Cea mai mare grupare de comunități românești, numărând, fiecare, câteva zeci de mii de persoane, se află în statele din nord-est - New York, New Jersey, Pennsylvania, Ohio, Michigan, Illinois, zone de destinație ale primelor valuri de imigranți români, care au început să se stabilească în SUA începand cu sfârșitul secolului al XIX-lea”, informează Ambasada României în SUA.

În ultimii ani s-au dezvoltat comunități românești în Washington (în special în zona Seattle-Redmond, unde se află sediile companiilor Boeing și Microsoft), Georgia, Texas, Arizona, dar comunități românești, mai mici, nestructurate și neorganizate, există în majoritatea statelor americane, arată Ambasada.

Ce i-a uluit pe români în SUA

Numeroși români au povestit pe rețelele sociale cum trăiesc în Statele Unite ale Americii, unde s-au stabilit de mai mulți ani. Experiențele lor sunt extrem de diverse, unii se arată fericiți că și-au îndeplinit visul de a trăi pe „tărâmul făgăduinței”, în timp ce alții au relatat că regretă decizia luată, considerând SUA o țară unde nu au reușit să se adapteze și unde viața nu este atât de bună precum și-au imaginat-o.

În unele cazuri, românii au rămas uluiți de ce au găsit în SUA. Unul dintre ei a povestit despre teritoriile mai puțin populate ale Americii.

„Sunt fost electrician la instalatii petroliere, am locuit șase ani în Dakota de Nord. Pot să confirm că statul e gol, nu sunt decât tractoare, camioane și coioți peste tot, rar vezi câte un om”, a scris acesta, pe Reddit.

Un alt român din SUA susține că a rămas uimit de diferențele dintre orașele mari și comunitățile rurale. Cel mai mult l-a mirat vederea americanilor care purtau arme.

„Oregon este la fel ca restul Americii, lucrurile pot fi extrem de diferite la doar câțiva kilometri distanță. În Portland, lumea e foarte liberală, este plin de corturi, drogați, sunt problemele tipice. Însă odată ce ai ieșit din urban și mergi mai spre munte, găsești verdeață, deșert, iar toată lumea este conservatoare, ba chiar unii umblă cu armele la ei. Este fascinant ce mult pot diferi lucrurile pe distanțe așa mici”, scrie acesta.

Altul a rămas mirat de modul în care muncesc americanii pe care i-a cunoscut în SUA. Au salarii mari, iar prețurile sunt relativ mici, însă cultul muncii i s-a părut istovitor.

„Se muncește serios și eficient. Nu ca în Europa, unde la ora cinci dai Bună ziua! Este o cultură foarte competitivă și „workaholică” (n.r. unde oamenii sunt intens implicați în muncă, muncesc excesiv și au un grad scăzut de satisfacție cu privire la muncă). Dar atâta timp cât vrei să muncești, în orice domeniu, vei face bani. Unii, cu funcții de conducere, sunt în priză 24 de ore din 7 zile. Weekend, însă, este altceva, nu mai dai de nimeni, grătarul (barbeque) este sfânt în weekend”, spune el.

Mâncarea din SUA

Un român de 67 de ani povestește că trăiește în SUA de peste două decenii, unde s-a căsătorit cu o americancă, obținând astfel mai repede cetățenia. Lucrează ca programator și spune că nu prea are nevoie de viață socială, însă oricum nu și-a făcut în privința timpului liber.

„Soția avea cerc de prieteni și o fată cu care eram implicat într-o grămadă de activități sociale. Aveam și hobby-uri, mountain-biking și scufundări, deci viața era bună. Apoi au venit copiii și prioritățile s-au schimbat. California este foarte frumoasă și diversă natural, puteam să schiez un weekend și să fac scufundări weekendul următor, dar costul vieții este ridicat. Cu timpul însă, nivelul nostru de trai a crescut surprinzător de mult. Ne-am luat casă cu piscină, patru dormitoare, peste 300 de metri pătrați, aveam două mașini, soția stătea acasă cu copiii. Nu-mi puteam imagina o situație mai bună. Însă deocamdată nu-mi fac iluzii că voi ieși prea curând la pensie. Trebuie să mă gândesc cum o să-mi țin copiii la facultate”, spune acesta.

După o vizită în România, adaugă acesta, s-a simțit mândru că la întoarcerea în Texas, nu a stat la coada infernală rezervată călătorilor fără cetățenie americană. „Mi-a venit să-mi pun mâna pe inimă și să cânt imnul național american”.

Alți români s-au confruntat însă cu viața extrem de scumpă din zonele metropolitane din SUA.

„Azi, în New York, fără 100.000 de dolari pe an, îți mănânci de sub unghii și vei face cu capul la cât vei conduce zilnic sau cât vei suporta trăind într-o locuință de 50 de metri pătrați, ca o cutie de pantofi”, susține unul dintre aceștia.

Alt internaut spune că a fost fascinat de mic de SUA, însă odată ajuns acolo a observat că nu este tocmai paradisul imaginat. Cel mai mult l-a deranjat cultura bacșișului.

„Totul este foarte scump, nu primești nimic de banii pe care îi oferi. Toti așteaptă bacșiș. Uneori vezi trecut bacșișul obligatoriu de 20 la sută pe notă, te mai trezești și cu un 5 - 10 la sută, pentru că sunt mai mulți la masă, când deja nota de plată pentru ce ai consumat este deja măricică. Iar uneori la restaurante abia mai găsești mâncare cu gust de mâncare, Americanii se arată fals prietenoși, dar te grăbesc afară din restaurant. În Europa găsești o grămadă de astfel de afaceri conduse cu suflet, nu numai pentru bani”, se plânge acesta.

Mâncarea normală, pentru cei comozi, este o glumă proastă, susține și un alt român, și nu se apropie ca gust de cea din Europa. Este contrazis însă, de alți conaționali.

„Mâncarea este proastă sau bună în funcție de deciziile personale. Dacă te duci la fast-food la ce te aștepți? Mâncarea mea preferată este cea tailandeză. Sunt restaurante chinezești peste tot, la fel și restaurante indiene. Dacă nu-ți place, îți iei ingrediente proaspete de la magazin și îți faci ce vrei, cât de bun și sănătos vrei”, crede acesta.

Un alt român spune, la rândul lui, că „grătarele” făcute de americani sunt incredibil de gustoase.

Se laudă cu venituri de peste un milion de dolari

Anii ‘70 - ‘80 - ‘90 au fost demni de visul american, acum este dezastru, susține un alt român stabilit în SUA.

O însoțitoare de zbor povestește că a călătorit în multe state din SUA,dar nici ea nu s-ar vedea locuind acolo pentru restul vieții. Au afectat-o situația persoanelor fără adăpost și a consumatorilor de droguri și a rămas mirată de „autostrăzile din fața blocurilor” din unele orașe.

„Nu prea ai pe unde să te plimbi, decât pe trotuar, lângă autostradă, în noxe și gaz de eșapament. Este o dependență de mașină, chiar și până la farmacia din colț”, susține aceasta.

Un român susține însă că a reușit să își îndeplinească visul de a deveni bogat, în SUA.

„Am plecat în SUA acum 20 ani cu 50 de dolari în buzunar, am ajuns la 1,2 milioane de dolari pe an înainte de taxe lucrând în California FAANG (n.r. acronim pentru companiile din IT Facebook, Amazon, Apple, Netflix și Google), știu foarte mulți români din aceeași generație care o duc cam la fel. Viața e foarte bună deocamdată cât sunt bani, a mers extraordinar de prin 2008 încoace, dar și cheltui enorm, în ritmul ăsta trebuie să muncesc până la 60 de ani. Cartierul e bun, liniștit, frumos, aproape de toate cele, nu prea am prieteni, am hobbyuri faine, familia perfectă. Dacă ai plecat înainte de 2005 ca programator în San Francisco, este perfect, altfel - stai în România sau Europa. Eu sunt conștient că sunt privilegiat”, scrie acesta.