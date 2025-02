Ce spune Daniel David despre colegii lui din Academia Română în scandalul cu Mircea Cărtărescu. Cum a votat ministrul Educației

Ministrul Educației, Daniel David, crede că Mircea Cărtărescu va deveni, în curând, membru al Academiei Române. El a explicat că unii membri ai Academiei amestecă „omenescul cu instituționalul, astfel că multe decizii și acțiuni devin prea personale”.

Respingerea lui Mircea Cărtărescu de Academia Română la un singur vot diferență, deși este cel mai bine vândut scriitor în țară și peste hotare, fiind tradus în zeci de limbi și câștigător de mari premii literare internaționale, a pus instituția într-o situație delicată.

Academia Română a devenit ținta a numeroase critici. Printre cei care au votat împotriva lui Mircea Cărtărescu s-a numărat scriitorul Nicolae Breban, care înainte de 1989 era printre preferații puterii comuniste cu puterea comunistă, fiind inclusiv membru în Comitetul Central al Partidului Comunist Român. A stârnit critici în lumea culturală și argumentația lui Breban; „În Dostoievski sunt zeci de personaje, în Thomas Mann sunt zeci de personaje. La Mircea Cărtărescu sunt trei personaje: tăticul, mămica și Mircea. În literatură trebuie să faci oameni mai vii, cum l-a făcut Dostoievski pe Raskolnikov, Shakespeare pe Hamlet”.

Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, el însuși membru al Academiei Române, intervine în scandalul provocat de respingerea propunerii privind obținerea de către scriitorul Mircea Cărtărescu a calității de membru corespondent.

„Am văzut comentariile critice publice și numeroase legate de decizia Academiei Române prin care s-a respins propunerea ca scriitorul Mircea Cărtărescu să devină membru corespondent”, a început David.

Ministrul a susținut pe blog că înțelege aceste critici, mai ales că el a votat în Adunarea Generală a Academiei Române ca Mircea Cărtărescu să devină membru corespondent. „Dar nu putem să nu vedem și că această propunere a fost susținută de o majoritate largă a Academiei, chiar dacă, din păcate, nu s-a ajuns acum la pragul critic (a lipsit un singur vot!). Acum unii colegi au crezut altfel.”

David este de părere că Mircea Cărtărescu va deveni membru al Academiei Române în viitorul apropiat: „sunt sigur de asta, și mă voi bucura să-l pot saluta în Aula Academiei în acel moment.”

Explicația refuzului

Psihologul a explicat faptul că Academia Română are dificila misiune de a promova excelența cu oameni care o înțeleg pe alocuri diferit, prinși între tradiție vs. modernitate sau între trecut vs. prezent vs. viitor.

„Mai mult, unii (adesea membri mai vechi) consideră Academia ca fiind mai a noastră (de aici urmând: „cine pe cine aduce”), nu ca o instituție a țării („cine are merite pentru a fi propus”). În fine, da, unii dintre noi (dar tot mai puțini) amestecă uneori omenescul cu instituționalul, multe decizii și acțiuni devenind astfel prea personale”, explică David.

Contextul actual agitat, tulbură apele și în Academia Română. „Într-o Românie polarizată și conflictuală nu poți să te aștepți la o Academie complet altfel, deși academicul și angajamentul comun pentru excelență mai atenuează neînțelegerile dintre noi și canalizează, în interior, lucrurile și în sensul bun, lăsând loc și de „bună ziua””, detaliază fostul rector.

David crede că Academia Române evoluează în direcția și sensul corecte. Deja instituția are o „majoritate de oameni valoroși și înțelepți, majoritate care crește de la an la an și care normalizează Academia și duce la definirea corectă a excelenței în înțelegerea ei academică și culturală, fără excesele unor lupte între tradiție vs. modernitate sau trecut vs. prezent vs. viitor.”

„Apar situații hilare care afectează seriozitatea Academiei”

Ministrul atrage atenția colegilor că trebuie să fie mai atenți la nuanțe și la declarațiile publice, pentru a comunica corect cu societatea și pentru a nu expune Academia sau unii colegi unor critici injuste.

David a observat că apar uneori și situații hilare, care deși devin deliciul publicului, afectează seriozitatea Academiei: „Spre exemplu, culmea, un om mai de centru-dreapta ca mine (prin prisma angajamentului pentru excelență/meritocrație/competiție) este văzut de unii colegi din Academie ca „progresist”, iar președintele mai tradiționalist (așa cum se autodefinește) al Academiei, împreună cu întreaga conducere, devin acum în ochii unor colegi mai mult decât „progresiști”, chiar „woke”, evident, ambele calificative fiind negative în înțelegerea colegilor evaluatori”.

David concluzionează făcând apel la mai multă înțelepciune și eleganță în cadrul activității Academiei:

„Sfatul meu este să ne folosim academic diferențele și divergențele dintre noi și să fim înțelepți, știind când să fim de acord că nu suntem de acord, căutând însă să cooperăm elegant pentru a da forță Academiei Române – inclusiv prin oamenii buni care îi devin membri an de an -, ca forul suprem de știință și cultură al țării de unde împreună să putem servi cât mai bine țara și oamenii ei.”