Ce să faci dacă nu te pricepi deloc la interviurile de angajare. „Sfaturile ei m-au ajutat să obțin postul”

Piața locurilor de muncă nu duce lipsă de oferte, însă postul dorit poate fi greu de obținut. Chiar dacă aveți CV-ul actualizat și optimizat pentru diferite platforme de recrutare și primiți un răspuns de la angajator, trebuie să știți că interviul poate fi o corvoadă.

Melissa Petro, freelencer, a povestit pentru businessinsider.com greșelile pe care le-a făcut de-a lungul anilor, referindu-se, printre altele, la un aspect neîngrijit în timpul interviului sau vorbirea de rău a fostului angajator.

„Imediat după facultate, m-am simțit încrezătoare în fața potențialilor angajatori. Apoi, am lucrat timp de trei ani într-un mediu de lucru negativ și solicitant. Am început să mă simt neîncrezătoare în abilitățile mele și anxioasă. În 2010, am fost victima umilinței în mass-media, iar interviul pentru următorul meu loc de muncă a fost o experiență chinuitoare. În fața potențialilor angajatori, am înghețat și am spus tot felul de prostii. Am decis să devin freelancer pentru a evita interviurile de angajare”, povestește Melissa Petro, pentru care, aceste experiențe sunt de-a dreptul „traumatizante”.

Sfaturi pentru cei care vor să reaușească la interviu

Ca să scape de teama interviurilor, Melissa a cerut ajutor unui director de la o agenție de recrutare.

„Prima întrebare în timpul celor mai multe interviu: Povestește-mi despre tine. Ar trebui să avem un răspuns puternic memorat în prealabil. Nu începe cu: sunt tată a doi copii sau de ce ți-ai părăsit ultimul loc de muncă”, a spus Melea Seward, directorul de recrutare al The Hired Guns.

„În schimb, memorează o idee care rezumă experiența ta și se concentrează pe ceea ce se potrivește job-ului vizat. Să fie scurtă această poveste, de maxim 90 de secunde, și să fii concretă”, spune Melea.

Du-te pregătit la interviu

Oamenii cărora nu le plac interviurile de angajare ar putea încerca să evite să gândească un plan bine pus la punct, dar Seward a spus că „toată lumea poate avea câștig de cauză dacă se organizează din timp”.

„Vino cu câteva anecdote pe care le poți adapta la orice întrebare ți-ar pune și fii pregătit să vorbești despre orice subiect. Ar trebui să poți discuta deschis despre provocările cu care te-ai confruntat, dar, mai important, să vorbești despre pașii pe care i-ai făcut pentru a obține un rezultat pozitiv în final”, a spus Seward.

Nu te grăbi. Fii curios

„Când te duci la un interviu și pleci de acasă cu convingerea că va fi îngrozitor, probabil că așa va fi, dar curiozitatea te poate salva. În loc să se concentrezi asurpa ta la un interviu, fiți curioși. A pune întrebări te poate scăpa de mult stres. Este, de asemenea, o modalitate inteligentă de a ieși dintr-o situație neplăcută”, a spus Seward.

Nu uita să respiri!

În timpul pandemiei de Covid-19, lumea s-a reorientat și multe dintre întâlniri se derulează, încă, pe platforme de ședințe online. Când are loc un astfel de interviu, dispare tracul pe care îl avem atunci când vorbim cu angajatorul față în față, iar respirația, care ne ajută să ne păstrăm calmul, poate fi gestionată altfel.

Alte sfaturi pozitive:

1. Contactați intervievatorul. Trimiteți un email politicos în care vă exprimați interesul continuu pentru job și mulțumiți pentru timpul acordat. Puteți menționa și un aspect al interviului la care ați vrut să explorați mai mult.

2. Reflectați la interviu. Gândiți-vă la ceea ce a mers bine și ce nu. Identificați greșelile și cum le-ați putea evita în viitor.

3. Pregătiți-vă pentru următorii pași. Aflați dacă există un al doilea interviu sau o altă etapă a procesului de selecție. Pregătiți-vă răspunsurile la posibile întrebări suplimentare.

4. Demonstrați entuziasm. Chiar dacă interviul nu a decurs perfect, mențineți o atitudine pozitivă. Entuziasmul vostru pentru companie și poziție poate compensa unele greșeli.

5. Nu renunțați. Chiar dacă nu primiți jobul la care ați aplicat, continuați să căutați oportunități. Experiența acumulată vă va ajuta la interviurile viitoare.

Rețineți: un interviu prost nu înseamnă neapărat sfârșitul lumii. Cu perseverență și o atitudine pozitivă, vă puteți crește șansele de a obține un loc de muncă satisfăcător.