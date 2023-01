Paștele în 2023. Când începe Postul Paștelui

Paștele este una dintre sărbătorile mari de peste an, dar spre deosebire de Crăciun, acesta nu se sărbătorește în fiecare an la aceeași dată. În 2023, atât Paștele ortodox, cât și cel catolic for fi sărbătorite în luna aprilie.

În 2023, Paștele ortodox va pica duminică 16 aprilie, iar Paștele catolic va fi sărbătorit în data de 9 aprilie.

Așa cum este tradiția, duminica Floriilor este sărbătorită cu o săptămână înainte de Paște. Astfel, în 2023 Floriile ortodoxe pică pe 9 aprilie, iar cele catolice pe 2 aprilie.

Zile libere de Paște 2023

Românii au liber în prima și în a doua zi de Paște, iar începând din anul 2018, și Vinerea Mare este zi liberă. Astfel, în 2023 salariații vor sta acasă pe:

14 aprilie 2022 – Vinerea Mare – zi liberă sărbătorită vineri;

16 aprilie 2022 – Paște Ortodox – zi liberă sărbătorită duminică;

17 aprilie 2022– a doua zi de Paște Ortodox – zi liberă sărbătorită luni;

Postul Paștelui 2023

Postul Paștelui este considerat cel mai aspru și cel mai lung dintre posturile importante de peste an.

În 2023, Postul Paștelui la ortodocși va începe pe 27 februarie și se va încheia pe 15 aprilie. La catolici, acesta va ține de pe 22 februarie până pe 8 aprilie.

Paștele în anii 2024 - 2030

Paștele ortodox

Paştele ortodox 2024 – duminică 5 mai

Paştele ortodox 2025 – duminică 20 aprilie

Paștele Ortodox 2026 – duminică 12 aprilie

Paștele Ortodox 2027 – duminică 2 mai

Paștele Ortodox 2028 – duminică 16 aprilie

Paștele Ortodox 2029 – duminică 8 aprilie

Paștele Ortodox 2030 – duminică 28 aprilie

Paștele catolic