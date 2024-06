Adi Despot către manelistul Babasha de la concertul Coldplay: „Bravo, dude! Te invidiez că nu am fost eu în locul tău...” VIDEO

Adi Despot a reacționat după ce concertul mult așteptat al trupei britanice Coldplay în România s-a transformat într-un eveniment marcat de controverse: un cântăreț de manele a urcat pe scenă în timpul spectacolului și a cântat în mijlocul huiduielilor publicului.

Adi Despot a scris pe Facebook trei lucruri legate de mult așteptatul concert Coldplay și „surpriza” pe care solistul trupei Coldplay, Chris Martin, le-a făcut-o fanilor.

„Cea mai buna pe care am auzit-o e ca "au venit Coldplay și, în zi de sărbătoare, în loc să prezinte prinților soția noastră, au prezentat amanta!", începe postarea de pe rețeaua socială a solistul trupei Vița de Vie.

„Live & learn, corporate earthlings, care este cu adevarat valoarea trendului youtube și, în general, a mult doritelor cifre pe care le produce un artist de moment în digital, singura unitate de măsura pe care o aveți la îndemână”, a adăugat Adi Despot.

Chris Martin spunea că, înainte de acest concert, ştiind că vine în România, a căutat să vadă ce artişti avem şi a găsit foarte mulţi pe care îi apreciază. Apoi, pe scenă a urcat un cântăreț de manele, Babasha, care a cântat în mijlocul huiduielilor și fluierăturilor publicului.

„Cât despre Babasha, bravo, dude! Să cânți cum ai făcut-o, în fata unui stadion care te huiduie, it's so fckn rock'n roll încât n-are cum să nu fie bine. Ba chiar te invidiez că nu am fost eu în locul tău, să mă scald în oceanul ăla de ipocrizie.”, a scris artistul.

Mulți spectatori au părăsit dezamăgiți stadionul înainte de final, iar reacțiile pe social media au fost predominat negative. Incidentul a stârnit întrebări legate de gestionarea așteptărilor publicului și de integrarea diverselor genuri muzicale într-un concert internațional de prestigiu.

Coldplay a susținut pe 12 iunie primul concert în România. Concertele Coldplay din București, programate pentru 12 și 13 iunie, au generat un interes extraordinar, fiind sold-out în scurt timp, stabilind astfel un nou record pentru spectacolele de muzică live din România.