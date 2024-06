A început unul dintre cele mai importante evenimente artistice ale anului în România

Coldplay, una dintre cele mai în vogă formații din lume, susține miercuri seară un prim concert în București, la Arena Națională.

Evenimentele, ce fac parte din Music Of The Spheres World Tour, au loc pe 12 si 13 iunie. 50.000 de spectatori vor fi prezenți la în fiecare dintre cele două zile.

În deschidere vor cânta Maisie Peters (UK) și Emaa (Ro).

Cele două concerte de la București au bătut toate recordurile în privința vânzării biletelor, înregistrând cel mai rapid sell-out pentru spectacole susținute pe stadion din istoria muzicii live din Romania.

Cum se va intra pe Arena Națională

Accesul pentru publicul general se va face începând cu ora 17:00, pe la cele trei intrări amenajate din bulevardul Basarabia, strada Maior Ion Coravu și bulevardul Pierre de Coubertin. Pentru a evita posibilele aglomerări, recomandarea organizatorilor este ca publicul să țină cont de zona pentru care și-a achiziționat bilete și să facă accesul prin artera indicată, consultând indicațiile de mai jos și harta stadionului. Accesul fiecărui participant în spațiul de eveniment se va face exclusiv pe la intrarea indicată.

Accesul pentru publicul general se va face începând cu ora 17:00, la cele trei intrări amenajate din bulevardul Basarabia, strada Maior Ion Coravu și bulevardul Pierre de Coubertin. Organizatorii recomandă, pentru evitarea aglomerației, ca publicul să se îndrepte către zona unde și-a achiziționat bilete și să facă accesul prin arteră indicată. Accesul fiecărui participant în spațiul de eveniment se va face exclusiv pe la intrarea indicată:

- posesorii de bilete Standing, tribune, pachetele KUBIK EXPERIENCE, SUPERSOLIS EXPERIENCE vor intra pe bulevardul Basarabia;

- deținătorii de bilete Standing, tribune, vor avea accesul asigurat prin bulevardul Pierre de Coubertin.

Posesorii de bilete Infinity și le pot ridică de la casă de bilete din Bulevardul Basarabia, în baza confirmării primite pe email de la platforma de ticketing emitentă și a unui act de identitate valid.

Zona Maior Ion Coravu este amenajată ca zona de așteptare, pentru spectatorii care decid să vină devreme la stadion. Spațiile vor fi deschise începând cu ora 12:00, până la finalul evenimentului, amenajată că zona de așteptare, cu toate facilitățile, baruri, food trucks, standuri de merchandise și altele.

Accesul la concert va fi permis doar în baza biletului valid, unei singure persoane, o singură dată, până la finalul evenimentului. Cei care părăsesc zona evenimentului și doresc să reintre vor fi nevoiți să cumpere un bilet nou. Același lucru este valabil și pentru posesorii de brățări. Biletul și brățară trebuie păstrate pe toată durata evenimentului, iar spectatorii trebuie să aibă asupra lor și un act de identitate valid.

Biletul nu poate fi înlocuit/ reemis dacă este pierdut, furat sau distrus și este valabil pentru o singură intrare. Biletul nu poate fi transferat către o altă persoană sau revândut.

Accesul copiilor mai mici de 12 ani la concert nu este recomandat din cauza sunetului și luminilor puternice. Accesul copiilor de orice vârstă presupune achiziționarea unui bilet la preț întreg pentru aceștia.

Accesul minorilor cu vârstă de sub 16 ani este posibil doar dacă sunt însoțiți de un adult, posesor și el de bilet propriu. Un adult poate însoți maximum 4 minori.

Spectatorii vor primi brățări eco-friendly, confecționate din material compostabil, pe care sunt rugați să le returneze după concert la punctele semnalizate corespunzător, astfel încât să poată fi refolosite în următoarele concerte ale turneului, reducând în acest mod deșeurile generate.

Cum se va face transportul la Arena Națională

Pentru cele două concerte de pe 12 și 13 iunie vor fi puse la dispoziție mijloace suplimentare de transport sustenabil cu program prelungit.

Primăria Municipiului București a comunicat că în cele două zile, în intervalele orare 16:00-20:30, și 22:45-00:30, vor fi înființate două linii de transport și suplimentate alte două. Transportul către și de la stadion se va face cu autobuze electrice, troleibuze cu autonomie și autobuze hibrid. Troleibuzele vor efectua opriri în stațiile: „Piață Română” (din rondul Piață Română), respectiv la Arena Națională pe Bd. Pierre de Coubertin.

Linia 90 va fi suplimentată cu troleibuze cu autonomie, care vor funcționa după amiază la un interval de succedare de circa 10 minute. Ultima plecare de la Semănătoarea către Arena Națională va fi la ora 20:30, iar ultima plecare de la Arena Națională către Semănătoarea va fi la ora 00:30.

Liniile de noapte N1 și N10 vor fi suplimentate cu autobuze hibrid, care vor funcționa în intervalul orar 22:30-00:30, la un interval de succedare de circa 10 minute. Nu vor fi amenajate locuri de parcare. Organizatorii recomandă utilizarea mijloacelor de transport în comun pentru a evita ambuteiajele.

Cu ce obiecte se poate intra la concerte

În zona de concert va fi permis accesul cu: bidoane de plastic (tip sport) reutilizabile goale, având capacitate de maximum 750 ml (nu se acceptă recipiente de tip PET), aparate de fotografiat compacte, brichete, medicamente (orice astfel de produse sunt permise doar dacă sunt însoțite de rețeta, scrisoare medicală sau orice alt document înlocuitor al acesteia, cu maximum o doză zilnică), insulină, spray inhalator pentru astm. Este permis accesul cu produse de tip SPF în recipiente de plastic cu o capacitate de maximum 100 ml.

În schimb, nu va fi permis accesul cu: băuturi și produse alimentare achiziționate din afară perimetrului locației, obiecte din sticlă (inclusiv sticle de parfum de orice cantitate, orice alte sticle sau deodorante etc.), sticle PET, doze de aluminiu, conserve, artificii, bannere susținute de bețe, spray-uri, lasere, scaune, arme, obiecte contondente (inclusiv laptopuri), lanțuri, umbrele, animale de companie, rucsacuri, căști de motociclist, bagaje voluminoase mai mari decât o coală A4, selfie stick-uri, aparate foto profesionale, aparate de înregistrare audio-video de orice fel sau aparate GoPro, biciclete, motociclete, trotinete și skateboards.

Emisiile de carbon reduse cu 59% în timpul turneului muzical „Music of the spheres”

Formația Coldplay militează pentru un mediu curat și a reușit să reducă emisiile de carbon cu 59% în timpul turneului muzical „Music of the spheres” prin diferite metode: folosirea unui ring de dans care generează curent de la fanii care dansează la concerte, biciclete care se încarcă în timp ce pedalezi, panouri solare. În plus, foremația a plantat câte un copac pentru fiecare bilet vândut.

Energia produsă de panourile solare, scenele de dans și bicicletele electrice au crescut de la 15 KwH până la 17KwH în fiecare concert din turneu. Energia produsă a permis folosirea energiei pentru a încărca o parte mică din zona scenei și folosirea membrilor din personal a unor stații de încărcare a telefoanelor și a laptopurilor.