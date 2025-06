Ce se întâmplă cu corpul tău după o lună fără alcool

O lună fără alcool poate avea numeroase beneficii, atât la nivelul corpului, cât și la nivelul creierului, spun specialiștii. În unele cazuri, poate fi chiar începutul unui nou stil de viață.

Nenumărate studii au arătat legături între consumul excesiv de alcool și cancer, insuficiență cardiacă și diabet, printre alte probleme cronice de sănătate. În schimb, potrivit The Telegraph, lună fără alcool poate nu doar să fie benefică pentru sănătatea fizică, ci și pentru bunăstarea mintală.

„Alcoolul poate afecta și calitatea somnului, așa că veți avea mai multă energie. Consumul regulat și excesiv de alcool poate avea, de asemenea, un efect negativ asupra bunăstării mintale. Deși 56% dintre britanici spun că consumă alcool pentru relaxare, acesta este doar o ușurare temporară și poate înrăutăți starea generală de bine mintală”, spune Dr. Carney de la clinica de reabilitare Delamere din Cheshire.

În ceea ce privește sănătatea fizică, „consumul de cantități mari de alcool pe o perioadă prelungită de timp poate crește tensiunea arterială”, mai spune dr. Carney, „și poate duce la mai multe complicații de sănătate pe viitor. Atunci când renunți la alcool, tensiunea arterială va scădea, ceea ce poate ajuta la prevenirea insuficienței cardiace, a accidentelor vasculare cerebrale și a infarctului miocardic”.

În privința unei opriri bruște a consumului de alcool, pe o perioadă limitată de timp, Dr. Carney avertizează însă că „a demonstra” că poți renunța la alcool doar pentru câteva săptămâni nu înseamnă neapărat o relație sănătoasă cu alcoolul.

„Promovează această mentalitate negativă conform căreia, dacă cineva poate trăi fără alcool pe o perioadă determinată, înseamnă că nu are o relație periculoasă, când, de fapt, are o problemă cu o substanță. Cei care beau mult alcool ar putea folosi această lună de sobrietate ca o scuză pentru a abuza de alcool pentru restul anului”, spune ea.

Cat de rău este alcoolul

Alcoolul frânează mesagerii „excitatori” ai creierului nostru și îi amplifică pe cei „inhibitori”, făcându-ne să ne simțim leneși.

Crește nivelul dopaminei, o substanță chimică care ne asigură o stare de bine, din centrul de recompensă al creierului, păcălindu-ne să credem că ne simțim mai bine.

În câteva minute, începe să ne încetinească gândirea, respirația și ritmul cardiac. Exagerarea poate ucide.

Consumul excesiv și des poate deteriora legăturile dintre neuroni și poate interfera cu modul în care creierul procesează informațiile.

În general, ficatul poate procesa doar 30 ml. de alcool pe oră. Consumul unei cantități mai mari de alcool poate crește periculos și rapid conținutul de alcool din sânge.

Este posibil să simțiți efectele sale în câteva minute, dar nivelul de alcool din sânge nu va atinge vârful decât în ​​alte 40-90 de minute.

Peste 90% dintre persoanele care beau mult dezvoltă steatoză hepatică, care poate provoca oboseală, pierdere în greutate și durere.

La majoritatea oamenilor, organismul va absorbi alcoolul mai repede dacă nivelul de acid este crescut sau dacă stomacul este gol.

O resetare completă

Pentru unii, o lună fără a consuma alcool este începutul unei resetări complete. Lucy Baker, în vârstă de 46 de ani, coach de încredere din Lincolnshire, a renunțat pentru câteva săptămâni în 2022 și, iar ulterior și-a resetat complet obiceiurile de consum. „Am lucrat în publicitate și, timp de 18 ani, viața mea socială a fost centrată pe alcool - era pur și simplu norma”, spune ea.

Încercările sale anterioare de a reduce consumul au fost fără succes din cauza cercului social. „M-am oprit când am rămas însărcinată, dar am început să beau din nou în copania altora”, povestește ea.

Lucrurile s-au schimbat într-o vacanță în Ibiza. „Am întâlnit un vechi prieten băutor, care mi-a spus că s-a oprit. Când m-am întors acasă, m-am gândit: «De ce mai beau?»”. Lucy a decis atunci să se oprească timp de o lună: „Am început să mă simt foarte bine. Nu beam mult acasă, dar am făcut alegerea să mă opresc și când eram plecată. Am fost la o petrecere de burlăcițe și am băut un tonifiant, fără să beau vin alb. M-a luat prin surprindere faptul că nu trebuia să mă întreb dacă voi avea mahmureală a doua zi”.

Acum, Lucy bea ocazional și are și mai multă energie și merge mai mult la sală.

Beneficiile unei pauze de o lună

Dr. Ross Perry, medic generalist, explică care sunt beneficiile unei luni fără alcool: „După ultima băutură, ficatul începe să lucreze suplimentar, iar pancreasul începe să producă insulină suplimentară. Este important să bei multă apă, deoarece corpul tău va elimina toxinele prin ficat și rinichi, așa că vei merge mai des la toaletă. Este nevoie de până la 72 de ore până când te vei simți «normal» mental și fizic”.

După două săptămâni, „veți observa probabil o scădere a greutății corporale, reducerea cearcănelor și mult mai puțină balonare în jurul stomacului, precum și o piele mai curată”, continuă el. „După trei săptămâni, tensiunea arterială poate scădea. După o lună, pielea și ochii vor arăta mai luminoase și mai curate - grăsimea din ficat se reduce cu până la 15%, crescând capacitatea acestuia de a elimina toxinele”.

Bolile hepatice ușoare, cum ar fi steatoza hepatică, pot fi inversate complet (cât timp durează acest lucru va depinde de starea în care se află ficatul și de vârsta persoanei), dacă o persoană nu mai consumă alcool complet, explică medicul: „Când nu există alcool în sânge timp de câteva luni, adesea, celulele hepatice se pot repara treptat și pot reveni la normal”.

Cei mai mulți dintre noi considerăm că bem „moderat”, dar Sean Gay, consilier și autor al cărții „Sober on a Drunk Planet”, a descoperit că consumul său de alcool era scăpat de sub control și s-a oprit la 31 de ani:

„Suntem condiționați de societate să credem că băutul și mahmureala sunt «distractive»”, dar portofelele goale, diminețile de mahmureală și anxietatea sunt departe de a fi așa”.

Sean consideră că „mulți oameni și-au petrecut întreaga maturitate folosind alcoolul drept ajutor emoțional - așa că o singură lună liberă nu va anula brusc toate problemele fizice, mentale, emoționale și financiare cauzate de consumul de alcool încă din adolescență”.

Pentru el, precum și pentru mulți alții, „alcoolul este un antidepresiv, așa că nu este de mirare că mahmureala și depresia merg mână în mână. Alcoolul eliberează, de asemenea, cortizol, hormonul stresului, în sistemul nostru. O singură noapte lungă în oraș poate lăsa cortizol în corpul nostru timp de șapte zile întregi”.

Renunțarea la un obicei, pincipalul beneficiu

Principalul beneficiu al unei luni întregi fără alcool este renunțarea la acest obicei, spune Abbas Kanani, farmacist la Chemist Click: `Este nevoie de aproximativ 30 de zile pentru a forma un obicei, așa că a nu bea timp de patru sau cinci săptămâni te poate ajuta să te oprești”.

Pe termen lung însă, te vei întoarce de unde ai plecat, dacă revii la obiceiurile anterioare. „Treizeci de zile fără băut nu sunt suficiente pentru a inversa orice daune pe termen lung. Dacă te întorci direct la băut, va fi o pierdere de timp”, mai arată el.

Majoritatea oamenilor s-ar putea să nu renunțe definitiv. Dar pentru oricine este preocupat de sănătatea, finanțele sau dispoziția sa, o lună fără alcool este oportunitatea perfectă de a face un pas înapoi și de a-și reseta relația cu alcoolul - poate definitiv.