Efectele noului contract-cadru din Sănătate asupra medicinei de familie. Cine pierde și cine câștigă

Mai multe consultații și investigații pentru ca bolile să fie descoperite din vreme ar trebui să poată fi făcute de la 1 iulie 2023, odată cu noul contract-cadru de furnizare a serviciilor medicale. Medicii de familie atrag atenția că va fi greu de pus în practică.

Noul contract cadru încurajează prestarea de servicii medicale de către medicii de familie, numărul de pacienți din listă (capita) ajungând să conteze mai puțin la plată, conform noilor reglementări (proporția între capita și servicii s-a schimbat de la 50%-50%, la 35%-65%). Printre serviciile care pot fi prestate suplimentar față de contractul actual, și de care vor beneficia și persoanele neasigurate, se află cele de prevenție, pornindu-se de la realitatea că românii se îmbolnăvesc din ce în ce mai devreme, iar numărul pacienților cronici crește. Componenta de prevenție ar putea fi însă doar un alt vis frumos, atrag atenția medicii de familie, dacă, spun aceștia, nu li se dau și mijloace potrivite.

„Cu 40 de pacienți la zi, o medie de 21 consultații prin casă, restul pro bono... Poate dacă vom lucra și noaptea”, spune un medic de familie din mediul rural.

În această situație sunt foarte mulți medici de familie, pacienții cronici fiind numeroși, iar nevoile lor, asemenea. Timpul în care să poată fi prestate consultațiile preventive este exact resursa lipsă.

„Sunt mai multe posibilități de a face prevenție (n. red. - în noul contract), numai că ar fi avantajos dacă aceste consultații ar fi în afara celor 20 obligatorii, sau 25, pentru că sunt medici care deja depășesc acele consultații și atunci practic nu o să mai facă prevenție. Ar însemna tot gratuite să fie, să nu le fie plătite. În condițiile în care numărul de consultații este limitat, pentru că poți să ai un număr fix de ore de cabinet și în cadrul fiecărei ore poți să faci un număr fix de consultații, având pacienți mai mulți și adresabilitate mai mare, atunci nu mai ai când să faci prevenție”, spune dr Cătălina Buzărnescu, medic de fmilie.

Medicii cu adresabilitate redusă ar putea fi avantajați de viitorul contract

Problema timpului necesar acordării acestor consultații este recunoscută și la nivelul Casei Județene de Asigurări de Sănătate Olt. Președintele Carmen Cîrjan spune că se studiază o posibilă soluție, anume aceea ca medicii de familie să-și poată crește programul de cabinet la nouă ore. Varianta, în schimb, este imposibilă pentru medicii din mediul urban care împart cabinetul cu alți colegi, conform unui program foarte strict. „Doi medici, 18 ore pe zi?! E imposibil acest lucru”, este reacția unui medic din mediul urban.

„Sunt și medici care au o adresabilitate mai scăzută, au pacienți mai puțini, sunt în zone defavorizate, cu un număr de pacienți mai mic, și atunci posibilitatea lor de a-și face serviciile este mai redusă. Pentru dumnealor această ocazie este numai bună, au posibilitatea să-și suplimenteze numărul de servicii. Pentru cei care au adresabilitate mai mare și cu mulți pacienți este dificilă situația, ei nu prea pot să facă prevenție. În condițiile în care prevenția devine obligatorie, sunt nevoiți să-și mărească programul”, explică medicul Cătălina Buzărnescu.

Un alt medic de familie atrage atenția că aceste consultații de prevenție, care se încheie cu realizarea unei riscograme pentru pacient, depind de mai mulți factori. Deși medicul de familie este cel care realizează consultația inițială, în cazul constatării unui risc pacientul va fi trimis către medicul specialist sau/și către laboratorul de analize medicale. Pentru neasigurați, doar consultația la medicul de familie este gratuită, în schimb cea la specialist sau analizele medicale îl vor costa, spune acesta. Și aici, din nou, s-ar putea rupe filmul, în vreme ce serviciul deja prestat de către medicul de familie va rămâne nepunctat și neplătit dacă nu „se închide cercul”.

„Cel bogat o să fie în continuare mai bogat...”

Medicii de familie ar urma ca de la 1 iulie să fie mai bine plătiți, tarifele, atât pentru lista de pacienți, cât și pentru serviciile prestate, crescând. Cum proproția între cei doi indicatori s-a schimbat, medicii încă nu-și dau seama, pe de o parte, cum le vor fluctua veniturile, iar pe de alta, nu știu cum și-ar putea adapta serviciile astfel încât să renunțe la raportarea unora (pe care și astăzi le prestează peste numărul celor plătite), în favoarea altora noi.

„Or să se poatră înregistra noi servicii, dar care vor fi foarte greu de făcut. Aprecierea lor e că e reformator noul contract. Nouă nu ni se pare nimic nou. Aceeași birocrație, aceleași hârtii de care nu mai scăpăm și același SIUI care nu mai funcționează. (...) Știți cum e? E scărpinatul de-a-ndoaselea. Cel bogat o să fie în continuare mai bogat și cel sărac o să fie în continuare mai sărac. Cel care are mulți pacienți o să aibă mai multe servicii, că are adresabilitate mai mare, cel care are puțini pacienți, tot la fel de puține servicii o să aibă, că ăsta e numărul de pacienți”, este de părere medicul de familie Mihai Ungureanu.