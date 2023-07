Donează regulat sânge de peste 15 ani. Recordul deținut de un bărbat care a salvat zeci de vieți

Nevoia de sânge este permanentă pentru pacienții aflați în spitale. La Alba Iulia, Centrul de Transfuzie Sanguină încearcă să convingă cât mai multe persoane să doneze. Un bărbat deține „recordul” de 68 de donări.

„Bianca, o tânără de 34 de ani din județul Alba, diagnosticată cu Leucemie acută, are nevoie în continuare de sânge și trombocite, grupa A pozitiv. De asemenea, avem mare nevoie de donatori cu grupa AB pozitiv, deoarece stocul este insuficient. (Pacient în stare gravă, cu grupa AB pozitiv)”, astfel arată ultimul anunț transmis de Centrul de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba.

Astfel de anunțuri sunt transmise periodic pentru că numărul persoanelor care donează sânge scade pe perioada verii, dar nevoile pentru pacienți sunt, în continuare, importante. Periodic sunt oferite și exemple pozitive de persoane care donează regulat. În această categorie se află și „dl. Sorin”, care a donat sânge până în prezent de 68 de ori. Aceasta înseamnă că donează regulat de 17 ani. Este un record, iar donatorul este considerat de angajații CTS Alba Iulia un veritabil erou.

„Donând sânge dăruiești viață”

„Nevoia de sânge este permanentă deoarece în spitale, zilnic se fac transfuzii sanguine. În primul rând trebuie sa fie asigurate urgentele, situații neprevăzute pentru care trebuie să existe tot timpul stocuri suficiente de sânge din toate grupele. Pe lângă urgențe sunt multe alte cazuri care necesita transfuzie de sânge și componente sanguine : intervențiile chirurgicale, pacienții din secțiile ATI, Oncologie si Hematologie.

Pentru ca toți acești bolnavi cu nevoi transfuzionale să fie ajutați este nevoie ca zilnic un număr suficient de mare de persoane să doneze sânge. Vara, fiind perioada concediilor numărul donatorilor scade semnificativ, afectând stocurile de sânge. În aceste condiții suntem nevoiți să livrăm o cantitate mai mică de sânge către spitale, din grupele deficitare”, au mai transmis cei de la CTS Alba Iulia.

Potrivit acestora, în ultima perioadă, au fost cereri de sânge și trombocite, pentru cazuri foarte grave (stări septice) la care greu s-a făcut față.

„Am primit solicitări de sânge pentru pacienți din Alba internați în spitale din alte județe, la care intervențiile chirurgicale s-au amânat din lipsa de sânge sau pacienți tineri diagnosticați cu boli grave. Ne-am străduit să-i ajutăm și pe aceștia, expediind o mare parte din cantitatea de sânge si trombocite solicitată.

Dorim să adresăm o rugăminte persoanelor sănătoase, cu vârsta cuprinsa între 18-60 de ani, să-si facă puțin timp, dacă sunt sau nu în concediu și să vină la noi în centru pentru a dona sânge. De asemenea ne adresăm și aparținătorilor pacienților transfuzați, dacă au posibilitatea să mobilizeze donatori. Sângele conține celule vii, astfel că donând sânge dăruiești viață”, au mai susținut cei de la Centrul de Transfuzie Sanguină.

Criterii pentru donatori

Centrul de Transfuzie Sanguină Alba se află pe B-dul Revoluției 1989 nr. 23. Programul este de luni până vineri între orele 7:30 și 13:00. Telefon: 0258 834050.

Principalele criterii pe care trebuie să le îndeplinească donatorii pentru a putea dona sânge: vârsta 18 – 60 ani; greutate femei – între 50 și 100 kg; bărbați – între 55 și 110 kg; pulsul 60 – 100 bătăi pe minut.

Alte criterii: donatorii să nu sufere de boli cronice (diabet, cancer, ciroză hepatică, boli autoimune, alte boli infecțioase etc.); să nu existe alergii severe (cele sezoniere, minore nu sunt criteriu de excludere); să nu fi suferit intervenții chirurgicale majore în ultimele 6 luni, operații minore în ultimele 3 luni, sau intervenții stomatologice mici în ultimele 7 zile; să nu fie sub vreun tratament medicamentos (suplimentele alimentare precum vitaminele și mineralele, de exemplu vitamina C și Zinc, sunt acceptate); să nu fi realizat tatuaje și să nu fi pus piercing în ultimele 6 luni; să nu fie perioada menstruală (sau cu câteva zile înainte sau după); să nu consume alcool cu 48 de ore înaintea donării.

Intervalul minim între donări este de 8 săptămâni, dar numărul de donări nu trebuie să depășească 3 donări/an la femei și 4-5 donări/an la bărbați.