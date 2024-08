De ce acceptă școlile sanitare elevi fără Bacalaureat. Explicațiile unei directoare de liceu

Asistenții medicali din România sunt pe cât de puțini, pe atât de slab pregătiți. Motivul? Școlile sanitare postliceale înscriu elevi pe bandă rulantă deși mulți dintre ei nu au nici măcar Bacalaureatul. Este unul dintre motivele pentru care spitalele, oricât de mult și-ar dori, nu pot să-i angajeze.

La spitalul „Bagdasar Arseni”, în Capitală, de exemplu, unde este obligatorie diploma de Bacalaureat, au fost scoase la concurs 12 posturi pentru care s-au prezentat 28 de persoane. Însă doar 5 au trecut. În acest context, sindicaliștii cer schimbarea legislației.

„Școlile postliceale, ca ciupercile după ploaie. Totul se învârte în jurul banilor”

În ultimii 10, 15 ani, școlile postliceale au apărut ca ciupercile după ploaie. „Pentru că în România totul se învârte în jurul banilor”, a declarat pentru „Adevărul” Marius Sepi, președintele executiv al sindicatului „Forța Legii”. „Pe vremuri, aveam câte o școală postliceală pe județ. Acum s-au înmulțit. Și nu-i mai interesează pregătirea efectivă a asistentului medical, îi interesează doar banii, căci aceste cursuri se plătesc. Niște oameni care aveau niște clădiri au găsit oportunitatea asta. Apoi au luat niște asistente medicale de prin spitale, le-au făcut lectori, le-au dat niște bani și hai să facem școală. Acest fenomen de înmulțire a școlilor postliceale are legătură cu interesele financiare ale unor oameni care nu mai pun preț pe sănătatea pacienților, pun preț doar pe bani”, a mai spus sindicalistul.

Și iată cum se conturează fabrica de diplome. „Este o realitate. Multe școli postliceale, unele dintre ele care nu îndeplineau nici un criteriu pentru a fi avizate, au scos ani de zile pe bandă rulantă posesori de diplomă. Însă, din experiența pe care o am, cei mai mulți asistenți medicali buni se formează doar la locul de muncă”, continuă Marius Sepi.

Pe de altă parte, susține acesta, nu din cauza asistenților medicali fără Bacalaureat a ajuns sistemul sanitar din România la pământ. „Eu sunt asistent medical de profesie și am descoperit în timp mulți colegi, oameni, tineri de la țară, care aveau mai multă empatie față de bolnav decât cei de la oraș, care proveneau din familii cu bani. Sunt foarte multe cazuri de persoane care provin din mediul rural, care din diferite motive - sărăcia mai ales - au absolvit liceul, dar nu au luat Bacalaureatul. Și ce-au făcut? Pentru că și-au dorit să continue cu o meserie, s-au înscris la o școală postliceală. Iar mulți ajung în spitale mai pregătiți decât cei cu Bacul luat”.

Director de școală sanitară postliceală: „Nu vreau să fiu dată în judecată”

De ce acceptă școlile sanitare postliceale cursanți fără Bacalaureat? „Pentru că legea ne permite”, ne-a explicat dr. Mihaela Vasile, medic pediatru și fondatoarea școlii sanitare postliceale „Vasile cel Mare” din București, școală care acceptă candidați fără experiența examenului de maturitate „Și pentru că, dacă am refuza, am putea fi dați în judecată. Și am pierde în instanță, căci am încălca un drept al elevilor. Într-o singură situație cerem diploma de Bacalaureat: când avem mai mulți candidați înscriși și mai puține locuri disponibile, asta pentru a-i departaja într-un fel”, explică directoarea, care insistă asupra faptului că nu au are nici o posibilitate de a-i refuza pe acești copii. „Nu vreau să fiu dată în judecată, să stau prin tribunale..Asta este legea și o respectăm. Când se va schimba legislația, cu drag ne vom alinia și noi. Până atunci sunt legată de mâini și de picioare. Cum să refuz eu un candidat pe acest criteriu? I-aș încălca un drept!”

„Elevii nu știu să gândească, vin cu hibe mari din clasele mici”

Cât despre pregătirea celor care ies din școală și intră în câmpul muncii, indiferent că vorbim despre absolvenți cu Bac sau fără, aceasta lasă, într-adevăr, foarte mult de dorit, mărturisește dr. Mihaela Vasile. „Am avut elevi fără diplomă de Bac și care au fost excepționali, așa cum am avut elevi cu Bacul luat dar care nu au impresionat cu nimic. Dimpotrivă. La modul general vorbind, asistenții medicali ies din școli slab pregătiți. Și o să vă explic și motivele. Ei vin slab pregătiți din școală, din clasele mici, din liceu”.

Directoarea se referă la faptul că mulți elevi care s-au înscris la școala postliceală nu au noțiuni de bază, nu cunosc elemente fundamentale de limbă română, matematică, etc. „Acești copii nu știu să gândească. Nu știu să învețe. Vin cu niște hibe atât de mari, încât nu avem cum să le acoperim. Trenul a fost pierdut. La noi analfabetismul funcțional este la cote extrem de ridicate. Și ne chinuim mult cu acești copii. Îi luăm pe unii cam de la zero. De exemplu, dacă îi dai unul elev propoziția „Mama merge la piață”, iar apoi îl întrebi unde merge mama, nu știe să-ți răspundă. Cu asta ne confruntăm”.

„Noi facem trierea elevilor în timpul școlii”

Medicul ne-a precizat că dacă legea nu-i permite să refuze un candidat fără Bacalaureat, iar înscrierea nu se face pe bază de examen, în timpul școlii se efectuează totuși o triere a elevilor. „Pe mulți i-am exmatriculat pe motiv de absenteism. Pe alții i-am lăsat repetenți, corigenți. La școala noastră se pică inclusiv examenul de absolvire. Pentru că încercăm să se impunem niște standarde”. Fondatoarea școlii a venit cu un exemplu concret: anul trecut au existat două clase de anul întâi, anul acesta a rămas o singură clasă. „Pe unii i-am exmatriculat, pe alții i-am lăsat repetenți. Și sunt elevi cu Bacalaureatul luat”.

Există însă elevi care reușesc, totuși, cu chiu, cu vai să iasă din școala postliceală cu certificatul în mână. „Dar și aceștia sunt foarte slab pregătiți pentru că dacă au performanțe scăzute a o disciplină, se salvează cu o notă de trecere la altă disciplină. Practic, evită la mustață corijența, repetenția. Însă ei sunt total nepregătiți pentru a intra în câmpul muncii. Dar sunt angajați, căci spitalele duc lipsă de asistenți. Și iată cum ajungem la pacienți și la calitatea serviciilor de care aceștia beneficiază”. Prin urmare, profesorii care predau în aceste școli -medici și asistenți medicali - se confruntă cu goluri grave în educația elevilor. „Ei vin cu un bagaj infim de cunoștințe și nu au cum să țină pasul cu ce le cerem noi”.

Dr. Mihaela Vasile consideră că pentru a rezolva această problemă este nevoie de o schimbare profundă a sistemului. „Ar trebui să putem să facem o selecție mai riguroasă în timpul școlii. Practic, noi nu prea putem să-i lăsăm repetenți pentru că se salvează pe ultima sută de metri. Sistemul de învățământ este unu modular, iar modulul conține mai multe materii: medicină internă, nursing de medicină internă și practică. Degeaba la medicină internă eu îi dau nota 4 sau 3 pentru că la nursing, de exemplu, mai mișcă puțin și împușcă un 5, un 6. Și la practică se descurcă poate mai bine..și iată cum primesc și aici notă de trecere. Dar nivelul lor, chiar dacă evită corijența, este unul extrem de slab”.

Pe de altă parte, directoarea școlii postliceale se întreabă de ce acești asistenți medicali atât de slab pregătiți sunt angajați în spitale. „Ei nu se uită în foaia matricolă? Eu nu aș angaja pe cineva care în foaia matricolă are, timp de trei ani, numai note de 5 și 6. În plus, spitalele pot face o selecție când vine vorba despre de Bacalaureat. Sunt unități medicale unde diploma este obligatorie. Nu angajează fără acest document”.

Fondatoarea școlii sanitare „Vasile ce Mare” ne-a explicat cum este organizat examenul de absolvire: „Școala durează trei ani, iar sistemul este ca în liceu: cu note în cursul anului, cu o lucrare finală pe modul - care înglobează cunoștințele din toate materiile care compun acel modul. La finalul celor trei ani există un examen de certificare a calității profesionale cu trei probe: proba practică, în spitalul unde au efectuat orele de practică, o probă scrisă și susținerea roiectului. Cei mai mulți pică la proba scrisă”.