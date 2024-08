Paradoxul Educației românești: facem cea mai multă Matematică, dar suntem cei mai slabi. Explicațiile profesorilor

Deși elevii din România parcurg până în clasa a VIII-a peste 1.200 de ore de Matematică, performanța lor la această materie este una dintre cele mai slabe din Europa. Este concluzia unui studiu publicat recent de OCDE bazată pe rezultatele obținute la testările PISA și comentată de un profesor de specialitate. „Avem un sistem bazat pe toceală, nu pe gândire logică”, a declarat pentru „Adevărul” prof. Denisa Tănăsescu.

România a obținut o medie de 428 de puncte la testările PISA din anul 2022, la proba de Matematică, deși numărul de ore prevăzute în programa pentru primii 9 ani de școală la această materie este de peste 1.200. Țara noastră s-a clasat pe locul 45 în clasamentul celor 81 de țări participante și pe penultimul loc în Uniunea Europeană.

Astfel, România este campioană în topul țărilor care alocă cele mai multe ore instruirii pentru această disciplină, dar se poziționează la finalul clasamentului atunci când vine vorba de performanță la Matematică. Sunt concluziile cel puțin alarmante ale studiului „Cum e organizat anul școlar în țările OCDE?”, publicat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) pe 1 august 2024.

Profesoara de Matematică Denisa Tănăsescu este de părere că rezultatele PISA ale elevilor români nu au nici o relevanță în contextul în care sistemul nostru de predare, învățare și evaluare este total diferit de cel din afară. „Normal că am avut rezultate slabe, căci elevii noștri nu sunt obișnuiți cu acel sistem de evaluare. Este vorba despre ceva cu totul diferit. Cerințele sunt diferite, modul de abordare este altul. Ar trebui ca aceste rezultate să fie raportate la propria noastră programă de învățământ sau să încercăm să ne aliniem și noi la sistemul țărilor europene. Căci, altfel, nu putem compara mere cu pere”.

Dascălul consideră că elevii români au înregistrat rezultate proaste din mai multe motive. În primul rând, au fost evaluați după alte criterii cu care ei nu sunt obișnuiți. „Ei nu au făcut la clasă astfel de exerciții, de probleme. Nu sunt obișnuiți cu stilul PISA”.

Materia, multă și prost concepută. Învățarea, bazată pe toceală

Numărul de ore de matematică vehiculat în studiul OCDE este într-adevăr mare, însă nu asta ar fi problema, consideră profesoara. „Materia ar trebui predată cu cap, mai bine, mai eficient. La e noi, pe lângă faptul că e multă, stufoasă, mai e și prost concepută și predată. Elevii români nu au fost încurajați să-și pună mintea la contribuție, să gândească, să facă asocieri logice. În schimb au fost încurajați să tocească. La noi totul se memorează. Pisează la funcția de gradul 2 până nu mai pot”.

Prof Denisa Tănăsescu face o comparație cu materia care se predă în școlile din Olanda și Grecia, iar diferențele între sistemul nostru de învățământ și al lor sunt astronomice. „Am avut ocazia să îndrum elevi care s-au pregătit pentru a susține examene în Olanda, dar și Grecia. Am luat cursurile de acolo, m-am uitat peste materie, peste modul în care este structurată, am analizat modul de predare, cerințele, modul de evaluare, am văzut pe ce anume se pune accentul. Vă spun că este cu totul altceva față de ce se întâmplă la noi. Și am făcut și un mic experiment: m-am dus la clasă și am predat după acele modele. Rezultatul a fost peste așteptări. Copiii au înțeles mai repede, mai ușor, a început să le placă matematica, le era drag să facă acele exerciții”.

„Să luăm modelul din afară și vor veni și rezultatele”

Profesoara a adus în discuție și materia predată la școala greacă. „Îi face să gândească, să judece lucrurile cu mintea lor. La noi e pe bază de memorat. Cu cât mai mult, cu atât mai bine. Sfatul meu: ar trebui luat exemplul din școlile altora, din afară. Să copiem modelul lor căci funcționează brici. Vă mai dau un exemplu: elevii noștri studiază analiza matematică, studiul funcțiilor în clasa a XI-a. Elevii greci încep în clasa a XII-a și parcurg materia noastră într-un singur semestru. Păi noi ne luptăm un an de zile cu integralele și ei reușesc într-un semestru? Păi da, pentru că avem materie stufoasă, multe lucruri de reținut. Iar la final copilul nu acumulează nimic”.

Profesoara consideră că sistemul de învățământ românesc ar trebui să urmeze modelul celor din afară. „Nu să-l copiem, ci să-l adaptăm la noi căci este rețeta succesului. Și apoi vor veni și rezultate PISA mai bune”.

PISA 2022. Topul celor mai inteligente țări din lume

Japonia are al doilea cel mai mare scor (536 puncte), după Singapore (575 puncte), arată rezultatele PISA 2022. . Programa japoneză prevede un număr de aproape 1.100 de ore de Matematică, conform informațiilor din raportul citat.

Urmează Coreea (527 puncte), unde elevii au doar puțin peste 800 de ore de Matematică în primii 9 ani de școală.

Rezultate peste medie au fost înregistrate și în Estonia (510 puncte), Cehia și Austria (487 puncte), Slovenia (485 puncte), Finlanda (484 puncte) și Letonia (483 puncte), acestea având între 900 și 1.100 de ore de matematică.

Doar 2 țări care dedică peste 1.100 de ore pregătirii elevilor la Matematică au depășit cu mult media OCDE la testările PISA de acum 2 ani. Este vorba de Irlanda (492 puncte), cu peste 1.100 de ore de matematică, și Danemarca (489 puncte), cu peste 1.300.

Germania (475 puncte), Franța (474 puncte), și Spania (473 puncte), toate cu peste 1.100 de ore de matematică, au depășit pragul mediei OCDE, însă cu mai puțin de 5 puncte.

473 de puncte au fost obținute și în Ungaria, unde elevii au, între 7 și 15 ani, 900 de ore de Matematică.

Portugalia, care impune un număr de 1.800 de ore de Matematică, a avut un scor de 472 de puncte, atingând media OCDE. Deși este țara cu cel mai mare număr de ore pentru această disciplină, Portugalia nu a înregistrat o performanță ridicată la competențele elevilor testate prin PISA.

Țări care prevăd maximum 1.100 de ore de Matematică, dar care au avut performanțe sub medie sunt Norvegia (468 puncte), Slovacia (464 puncte), Croația (463 puncte), Islanda (459 puncte) și Turcia (453 puncte).

Israelul, cu un număr de aproximativ 1250 de ore, a obținut doar 458 de puncte, plasându-se cu 14 puncte sub medie.

Cele mai scăzute preformanțe în raport cu numărul de ore de la clasă au fost în Costa Rica (385 puncte), unde elevii au aproape 1.700 de ore de Matematică, respectiv Chile (412 puncte), unde programa prevede aproape 1.600 de ore de matematică în primii 9 ani de școală.

Performanța Bulgariei la această materie este și ea mult sub medie (417 puncte), deși a alocat, asemenea Koreei, un număr redus de ore de Matematică – puțin peste 800, scrie edupedu.ro.