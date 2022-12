Cum ne pregătim sistemul imunitar pentru iarnă

Mulți dintre noi s-au confruntat deja cu răceală sau cu gripă odată cu venirea toamnei. Ne dorim ca boala să treacă repede și să revenim la starea de sănătate.

Acest deziderat se obține urmând câteva reguli de sănătate fizică și emoțională. Un sistem imunitar competent și pregătit ne poate ajuta să trecem iarna fără episoade severe de gripă sau răceală:

1. Prevenția gripei și răcelilor prin reguli de igienă generale concomitent cu rezolvarea problemelor de sănătate (cronice sau acute).

2. Stabilirea unei stări de echilibru emoțional prin igiena somnului, evitarea situațiilor tensionate și a stresului, activități deconectante și relaționare socială.

3. Un stil de viață sănătos având 2 componente principale:

- Alimentația echilibrată la care avem în vedere regula ´ce mâncăm?cât mâncăm? când mâncăm? Pentru a ne alimenta cu nutrienți de calitate avem nevoie de alimente de calitate și cât mai puțin procesate în porții rezonabile la ore de masă pe cât posibil normale și fixe.

- Mișcare fizică pe care să o facem programat, regulat și de intensitate medie. Beneficiile mișcării sunt nenumărate și ne conferă o stare pozitivă, optimistă și o imunitate corectă.

4. Suplimentarea cu nutrienți și extracte din plante medicinale sprijină efortul organismului în timpul iernii de a răspunde stresorilor fizici de temperatură, de lipsa energiei date de soare și de orele lungi de întuneric.

Medicul de familie Cezarina Matei, care are competențe în fitoterapie, homeopatie, gemoterapie ne vă oferi câteva sfaturi pentru a aduce un echilibru sistemului nostru imunitar.

1. Care este conexiunea între echilibrul emoțional și imunitate?

Vă voi răspunde tot printr-o întrebare: De câte ori ne trezim dimineața obosiți și fără energie? De câte ori nu ne-am propus să ducem copiii în parc, dar am preferat să stăm acasă? De câte ori nu ne-am dorit să vină week-endul mai devreme?

Dacă răspunsul este: „de multe ori”, atunci facem parte dintre acele persoane, nu puține, obosite din punct de vedere energetic și emoțional. Toată această epuizare, această deconectare de la ritmurile firești, această presiune pe care o trăim se exprimă în corpul nostru.

Nu trebuie să uităm că sistemul imunitar este integrat cu sistemul nervos. În acest „angrenaj” participă deopotrivă sistemul digestiv, imun și nervos.

Există metode, însă prin care putem combate starea de oboseală. Pe lângă o alimentație sănătoasă sau sport, putem accesa suplimentele naturale. Nu ar trebui să ne lipsească Vitamina C din alimentația zilnică. Pe cât de banală, pe atât de importantă este. Starea de oboseală este combătută eficient cu Vitamina C care ajută la instalarea unui răspuns imun prompt în caz de răceală sau gripă precum și la reducerea numărului zilelor de boală.

Vitamina C este greu de obținut doar din alimentație, astfel încât avem nevoie de o sursă suplimentară cu biodisponibilitate ridicată, așa cum este Vitamina C naturală 1000mg de la Alevia. Fiind extrasă din sursă naturală, mai precis din fructe de măceșe, standardizată și cu formă de administrare de pulbere solubilă în apă, aceasta asigură o absorbție rapidă în organism, în cantitate foarte mare.

Vitamina C de 1000mg nu ar trebui să lipsească din ritualul ”de sănătate” zilnic al adulților activi, stresați sau al vârstnicilor. Prin forma solubilă și naturală, Vitamina C Naturală 1000mg de la Alevia nu creează probleme gastrice sau aciditate persoanelor sensibile.

Este foarte important să alegem formule 100% naturale și cu biodisponibilitate 100% așa cum este cazul produsului Alevia. Extractele naturale de Vitamina C sunt compatibile cu organismul uman și organismul utilizează o cantitate mare de substanță pură.

Vitamina D3 este, de asemenea, un alt aliat al nostru în clădirea unui organism puternic. De la bebeluși până la persoanele înaintate în vârstă, Vitamina D3 este necesară sistemului imunitar, sistemului nervos, oaselor, articulațiilor și sistemului endocrin. Deși era prescrisă de către medici, persoanelor cu un metabolism precar al Calciului în organism, studiile aprofundate științific din ultimii ani au scos la iveala rolul extrem de important al vitaminei D3 în imunitate. După cum știm această vitamină este prescrisă și în cazurile de Sars Cov 2.

În țara noastră, în rândul populației de toate vârstele, există un deficit mare de vitamina D3. Din fericire corectarea concentrațiilor de Vitamina D3 se rezolvă rapid și eficient cu ajutorul suplimentelor alimentare. De asemenea, că și în cazul Vitaminei C, este important ca Vitamina D3 să fie din sursă naturală. Vitamina D3 2000UI de la Alevia se poate administra cu ușurință pentru prevenția răcelilor și gripei sau chiar în episoadele virale pentru o vindecare rapidă și fără sechele.

2. Cum facem că organismul nostru să fie “pregătit “ să facă față gripei în sezonul rece?

Ar fi bine să acordăm atenție în primul rând stării de sănătate generală. Problemele cronice sau acute de sănătate netratate sau neglijate pot altera răspunsul imunitar. Dacă în anii precedenți am trecut repede peste gripă sau răceli sezoniere este posibil ca și acum să fie la fel. Dacă însă în viața noastră au intervenit schimbări, atunci s-ar putea să nu fim la fel de pregătiți. Există situații când o vizită la medicul de familie să reevalueze sănătatea noastră și cu puțină grijă să ne simțim mai bine și să răcim mai rar.

În general acestea sunt situațiile care pot ridica probleme:

• Alergiile sezoniere sau alte tipuri de alergii pot indica faptul că în organism există o stare de dezechilibru. Tratamentul alergiilor și evitarea exacerbărilor acestora sunt o bună abordare.

• Glicemia crescută, valorile de colesterol, carențele de minerale și vitamine care pot fi evidențiate în vizitele anuale la medic, ar trebui corectate sau abordate terapeutic deoarece sunt indicatori ai faptului că organismul nostru este în dezechilibru.

• În special la persoanele de vârstă a treia, care intră în mod normal într-o stare de declin al sistemului imunitar numită imunosenescență trebuie să se aibă grijă la normalizarea valorilor tensiunii arteriale, adresarea problemelor de sănătate ale ficatului, sistemului digestiv, cardiovascular.

• Persoanele care au făcut forme grave sau au sechele ale virusului SARS-CoV-2, în mod special trebuie să trateze respectivele situații (tuse cronică, inflamații diverse, sindrom Long-COVID).

Un exercițiu de imaginație benefic este de a ne proiecta într-un timp viitor, 10, 20, 30 de ani mai târziu ne vedem părinții, apropiații, colegii suferind de acest “sindrom”, al alergatului prin viață și înțelegem că a neglija, la vârsta la care suntem în putere, semnele pe care organismul nostru le transmite este calea sigură spre o bătrânețe cu probleme de sănătate, cu imobilizare, cu lipsă de poftă de viață și activitate.

3. Care ar fi cele mai bune soluții din fitoterapie pentru sistemul imunitar?

Natura este incredibilă și ne lasă să alegem o mulțime de plante care au un asemena rol. Știința fitoterapică și medicina au făcut multe progrese în ultimii ani, astfel încât avem extracte de calitate bună, farmaceutică alături de informația științifică și medicală, care ne ajută să le utilizăm corect. Eu folosesc în practica curentă pentru pacienții mei atât extracte standardizate din plante cât și vitamine și minerale, fiind foarte atentă ca dozele zilnice să fie optime și substanțele active să aibă biodisponibilitate ridicată. Aleg să recomand pacienților mei produse ale companiilor care respectă aceste principii moderne ale fitoterapiei..

Cele mai bune surse de minerale și vitamine sunt tot extractele vegetale. Ca și în cazul vitaminei C din măceșe, și alte extractele naturale furnizează micronutrienți esențiali organismului. Este cazul algelor cum sunt spirulina, Wakame, Chlorella, algele brune (Fucus) care conțin cantități importante de iod, potasiu, calciu sau fier.

Avantajul lor este că sunt absorbite și utilizate în cea mai pură formă de către celulele corpului uman și duc la o reacție bună a organismului fără să-l încărcăm cu multe substanțe de sinteză.

Extractele standardizate de Ceai verde, Astaxantină, Măceșe (Vitamina C) au un rol antioxidant puternic și combat radicalii liberi care încetinesc și alterează reactivitatea imunitară.

Un ingredient nou utilizat în fitoterapie sunt beta-glucanii. Aceste substanțe naturale se găsesc în ciupercile medicinale utilizate de către medicina orientală. Mixul de ciuperci medicinale din produsul IMUNIO de la Alevia, alături de alte extracte fitoterapice standardizate, în doze optime, au un efect imunomodulator benefic pacienților în preajma sezonul rece.

4. Ce tip de alimentație ați recomanda dintre cele vehiculate în ultimii ani, pentru a găsi calea spre o imunitate bună?

Cred că fiecare dintre noi ar trebui să analizăm puțin hrana pe care o utilizăm zilnic. Adeseori mâncăm pe apucate, nu ne săturăm sau mâncăm prea mult și facem asta de mai multe ori pe zi. La finalul săptămânii am adunat mai multe mese decât ar fi trebuit să avem în 2 săptămâni. Și când spun mese, spun de câte ori am alimentat stomacul nostru într-o zi, nu de câte ori am stat la masă pentru a mânca.

Pe de altă parte, unii oameni cred că dacă nu mănâncă nimic întreaga zi și seara mănâncă tot ce ar fi fost nevoie în 12 ore va fi bine. Întreg sistemul digestiv este “pedepsit” în ambele cazuri.

Cunoscând faptul că sistemul imunitar este în legătură cu digestia și cu microbiota (întreaga floră de la nivelul intestinului) vă puteți imagina că dezechilibrele alimentare vor influența sistemul imun.

Totodată hrana noastră are mai puțini nutrienți decât în trecut datorită cultivării excesive a solului și a îngrășămintelor chimice utilizate. Fără să facem exces de suplimente putem utiliza de la Alevia și Seleniu Natural 200µg , Zinc Optim 25mg , Magneziu Citrat, Calciu Citrat, sau complex de MICRONUTRIENȚI din Nutrinergic, Vitamine și Minerale Forte sau din Vitamine și multiminerale pentru a aduce în organism ceea ce hrana noastră nu mai conține.

Suplimentele Alevia au doze optime și administrate constant aduc plusul de nutrienți de care organismul nostru are nevoie.

------------------------------------------

Alevia este o companie românească din Bucovina, înființată în anul 1994, producătoare de suplimente alimentare, creme, gustări sănătoase și ceaiuri. De-a lungul celor 27 de ani de experiență s-a dezvoltat constant și a reușit să obțină formulele cele mai eficiente pentru sănătate, astfel încât consumatorii să își poată descoperi echilibrul optim și să-și poată atinge potențialul maxim. Un nou echilibru, mai bun, mai sănătos, mai productiv.

Specialiștii Alevia sintetizează puterea terapeutică a plantelor în suplimente și produse naturale care să te ajute să fii bine, în formă și cu poftă de viață. Medicul de familie Cezarina Matei, care are competențe în fitoterapie, homeopatie, gemoterapie s-a alăturat misiunii Alevia pentru a duce mai departe puterea naturii în folosul oamenilor, a stării lor de bine și pentru a-i ajuta să ducă o viață mai sănătoasă, prin obiceiuri zilnice simple.