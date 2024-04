Când viața unui copil stă într-o ștampilă. In ciuda piedicilor puse de ministrul Rafila, spitalul construit din donații si-a deschis portile

După mai bine de cinci ani de lupte birocratice, lipsuri financiare, negocieri la sânge, planuri, strategii, muncă voluntară și multă dedicație, primul spital pentru copiii oncologici, construit din banii românilor, și-a deschis porțile. S-a reușit această performanță chiar dacă statul român nu a contribuit cu nimic, ba din contră, a pus bețe în roate până la finalul acestui proiect

În țara lui „nu se poate“ și „nu avem bani“ trăim astăzi un miracol. Spitalul construit de la zero de asociația „Dăruiește viață“ a fost, în sfârșit, inaugurat, iar micii pacienți au fost deja transferați pe secții. Sunt copii cu afecțiuni oncologice care erau, până mai ieri, internați în vechea clădire a Spitalului „Marie Curie“, copii care, mulți dintre ei, nu știau ce înseamnă viața dincolo de zăbrelele paturilor în care zăceau.

Transferul a fost făcut de-a lungul mai multor zile, începând de miercuri, 10 aprilie, și până ieri dimineață, pentru a le oferi copiilor toate condițiile de siguranță și confort. Primul pacient mutat a fost Andreea, în vârstă de doi ani și jumătate, iar al doilea a fost Darius, un bebeluș de doar trei luni și jumătate. Fetița a fost însoțită de trei asistente și a avut monitor pentru funcțiile vitale. În ciuda emoțiilor provocate de schimbare, la puțin timp după ce a ajuns în noul său salon, se juca deja cu o altă pacientă, Eva, care a fost transferată după ea.

Vorbim despre cea mai mare inițiativă de implicare civică din România, despre peste 350.000 de români care au donat bani, despre peste 8.000 de firme care au pus umărul la ceea ce urma să fie primul Spital de Oncologie și Radioterapie pediatrică din România. „Am avut multe emoții de-a lungul acestor ani, în care am construit acest spital, însă nimic nu poate egala emoția pe care am trăit-o când am văzut acești copii regăsindu-și bucuria de a trăi, în ciuda bolii. Sau emoția pe care am trăit-o văzând cum părinții găsesc noi resurse de încredere și de speranță pentru copiii lor, datorită noului spațiu și a echipamentelor pe care, împreună cu donatorii și sponsorii noștri, le-am pus la dispoziție în cadrul acestui spital construit împreună“, a declarat Carmen Uscatu, președinta „Dăruiește Viață“, în cadrul conferinței de presă organizată cu ocazia inaugurării spitalului.

Povestea acestui miracol – căci putem vorbi despre un miracol având în vedere situația sistemului sanitar – și-a urmat cursul timp de mai bine de 5 ani, cu suișuri, dar și multe coborâșuri. Ultima piedică avea să vină chiar din partea autorităților, care au încercat să blocheze proiectul într-o mare de birocrație, dar și nepăsare.

Un joc absurd de-a șoarecele și pisica

Spitalul a fost gata acum patru luni. Inaugurarea simbolică a avut loc în noiembrie anul trecut, când toate luminile clădirii au fost aprinse. Unitatea medicală avea tot ce-i trebuia. Dotată la standarde occidentale, cu aparatură modernă și tehnologie avansată, își aștepta pacienții. Dar de ce să fie bine când poate să fie rău? Ministrul Rafila a spus că spitalul nu poate funcționa pentru că nu are toate documentele. De atunci și până acum, deși actele fuseseră trimise către minister, a urmat o serie întreagă de discuții și tergiversări fără sens. „Toate documentele solicitate au fost predate, în forma în care ne-a fost cerută, formă care s-a modificat de mai multe ori, începând cu luna ianuarie“, a transmis Oana Gheorghiu, una dintre inițiatoarele proiectului, într-un mesaj pe Facebook. Potrivit acesteia, Alexandru Rafila ar fi solicitat o listă a firmelor cu care a lucrat asociația, dar și valorile clădirii și ale echipamentelor. După ce i-au fost trimise documentele, ministrul a schimbat regulile jocului şi a cerut alte și alte documente, mai spune Oana Gheorghiu. „Dl Rafila a trimis oameni de la minister care «să ajute» la preluarea-predarea documentelor între «Dăruiește Viață» și Spitalul «Marie Curie», oameni care au cerut documente ce exced prevederile legale (de exemplu, dovada plăților pentru fiecare factură în parte, contracte etc.), documente pe care, de asemenea, le-am furnizat. Am spus stop abuzului atunci când ni s-a cerut să scriem «CONFORM CU ORIGINALUL» și să semnăm pe fiecare document în parte, adică pe mii de pagini. Căci asta face ministrul Sănătății de câteva luni, abuz. Abuz, manipulare și bețe în roate.“

În urma presiunii mediatice create de acest interminabil joc de-a șoarecele și pisica, ministrul cedează. Pe 4 aprilie semnează Ordinul prin care aprobă noua structură a Spitalului de Copii „Marie Curie“, iar patru zile mai târziu, pe 8 aprilie, Direcția de Sănătate Publică, instituție aflată în subordinea Ministerului Sănătății, eliberează autorizaţia sanitară de funcţionare, ultimul pas legal pentru ca spitalul să poată trata pacienți.

Însă tachinările nu s-au oprit aici, iar războiul continuă. Invitat la sfârșitul săptămânii trecute într-o emisiune TV, ministrul Rafila a spus că spitalul construit din donații și sponsorizări nu este al fundaţiei „Dăruieşte Viaţă“, ci este „o clădire a Spitalului «Marie Curie»“. Ministrul, care spune că fundația are doar meritul de a fi adunat banii necesari și a angaja un constructor, și-a continuat tirul acuzațiilor afirmând că noua unitate medicală „nu are toate documentele“.

„Dacă eu nu am putut, să nu puteți nici voi“

„Niște oameni se străduiesc să facă un spital, ceea ce statul nu a făcut în 30 de ani, un spital dedicat copiilor cu probleme oncologice, iar ministrul nu știe altceva decât să pună piedici sistemului, în primul rând, și, în al doilea rând, inițiativei societății civile“, a comentat situația Cezar Irimia, președintele Federaţiei Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer. „Ministrul nu știe altceva decât să nege ceea ce s-a realizat de către alții, nu de dumnealui. Oricum, el nu a făcut nimic. Iar aceste piedici criminale puse acestor două fete inimoase care au construit un spital de la zero cedându-l statului la cheie este ceva de noaptea minții. Să pui bețe în roate unui astfel de proiect este ceva de neimaginat“, a continuat acesta.

Cezar Irimia încearcă să-și explice, deși este aproape imposibil, cum de s-a ajuns la o astfel de anomalie în sistem. „De ce s-a ajuns la asta? Domnul ministru a mers pe principiul: «Dacă eu nu am putut, să nu puteți nici voi». S-a ajuns la asta din cauza frustrărilor care îl înconjoară, din cauza orgoliului prostesc, a acestei neputințe care s-a transformat într-o negare a realității. Nu pot decât să mă bucur că acei copii suferinzi, și care au o durată de spitalizare foarte lungă, acum stau într-un spital modern și sunt tratați omenește și din punct de vedere psihic, și medical. Iar ministrul nu are decât să mai puncteze încă un eșec în activitatea dumnealui «strălucită» de ministru al Sănătății fără portofoliu. Mă bucur enorm pentru șansa oferită copiilor noștri cu afecțiuni onco-hematologice“.

În România există aproximativ 5.000 de copii cu afecțiuni oncologice, iar în fiecare an sunt diagnosticate alte câte 500 de noi cazuri. E necesar un astfel de spital, sunt necesare în toată țara, nu numai la «Marie Curie», este de părere președintele Federaţiei Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer. „Dar ne bucurăm că a fost făcut un pas și sper ca aceste eminențe cenușii ale politicii românești să-și întoarcă fața către votanții pe care îi au anul acesta și să facă măcar acum, în al 12-lea ceas, ceva și pentru cetățenii României.“

Statul român, tributar experienței birocratice

Despre acest subiect controversat am vorbit și cu unul dintre reprezentanții asociației părinților care au copiii bolnavi de cancer (P.A.V.E.L.). „Mă bucur că s-a deschis acest spital, este o investiție majoră, condițiile sunt de secol 21. Este un pas înainte către normalitate“, a declarat, pentru „Adevărul“, Mihai Benchea, manager de proiect educațional în cadrul Asociației P.A.V.E.L. „Statul cred că nu a putut să dea undă verde foarte repede pentru că în România suntem sufocați de birocrație, autoritățile iau decizii foarte greu. Statul român este încă tributar acestei experiențe birocratice“, a adăugat acesta. Mihai Benchea ne-a mărturisit că, acum, după ce pasul acesta uriaș a fost făcut, urmează și alții poate mai mici, mai mărunți, dar extrem de importanți. „Eu sunt profesor de spital și sper ca în curând să putem merge acolo pentru a desfășura activități educaționale cu copiii care sunt sau vor fi internați. Noi avem astfel de activități cu copiii de la Fundeni. Aici facem de obicei ore educative în saloane. Mulți copii sunt la tratament, cu perfuzii, motiv pentru care noi mergem la ei în saloane. Sper să reușim să fim și lângă copiii de la «Marie Curie», iar actul educațional să se desfășoare în cele mai bune condiții. În acest moment, Inspectoratul Școlar București are un program cu Spitalul «Marie Curie» pe «Școala de spital». Și cu siguranță vom ajunge și în spațiile noi“, a explicat Mihai Benchea. „Sper să avem suportul moral logistic al spitalului să putem continua actul educațional și acolo pentru toate vârstele“, a conchis el.

Potrivit președintelui Federației Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer, în România mor anual 20.000 de pacienți oncologici. Mai mult, în țara noastră pierd lupta pentru viață cu 48% mai mulți pacienți față de media europeană. „Ministrul nu a reușit nici până în ziua de azi să scrie normele de implementare a Planului Național de Cancer. Mai mult, a abrogat articolul 7 din Legea 293 a Planului Național de Cancer, care îl obliga să implementeze planul în 180 de zile. De multe ori s-a întâmplat ca ministrul să ne spună: «Nu avem bani» și să ne trimită către Ministerul de Finanțe. Dar nu Ministerul de Finanțe este responsabil de sănătatea noastră și de continuitatea tratamentelor noastre, ci Ministerul Sănătății este obligat prin lege să facă acest lucru. Însă domnul ministru ne-a demonstrat de nenumărate ori că se situează deasupra legii. Nu a făcut decât rău sistemului sanitar din România“, a mai spus Cezar Irimia.

Spitalul „Dăruiește Viață“, în cifre

53 de milioane de euro a costat construcția și dotarea primului spital pentru copiii bolnavi de cancer din România. Peste 350.000 de români au donat pentru construirea spitalului. Suma totală strânsă din donațiile românilor a fost de 20 de milioane de euro.

8.000 de companii au sponsorizat proiectul. Cea mai mare sponsorizare a venit din partea companiei Petrom – 10 milioane de euro oferiți pentru dotarea spitalului.

Spitalul are 9 niveluri și are secții de oncologie, radioterapie, chirurgie și neurochirurgie.

Spitalul are inclusiv cinematograf și loc de joacă pentru copii.