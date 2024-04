Spitalul de la Marie Curie, construit din donații de asociația „Dăruiește Viață”, a fost inaugurat. Azi au fost transferați ultimii pacienți

Spitalul construit la „Marie Curie” de asociația Dăruiește Viață, cu sprijinul a peste 350.000 de donatori și 8.000 de firme, a început să funcționeze și a preluat copiii internați până acum în secțiile de oncologie, neurochirurgie, chirurgie și ATI din clădirea veche a spitalului.Transferul a fost făcut de-a lungul mai multor zile, începând de miercuri, 10 aprilie și până în această dimineață, pentru a le oferi copiilor toate condițiile de siguranță și confort.

Primul copil mutat a fost Andreea, în vârstă de doi ani și jumătate, iar al doilea a fost Darius, în vârstă de trei luni și jumătate. Andreea fusese internată până acum câteva zile în vechea secție de neurochirurgie a Spitalului „Marie Curie” – o secție cât un apartament cu două camere. Fetița a fost însoțită de trei asistente și a avut monitor pentru funcțiile vitale. În ciuda emoțiilor provocate de schimbare, la puțin timp după ce a ajuns în noul său salon, se juca deja cu o altă pacientă, Eva, care a fost transferată după ea.

Camera de joacă este pe etajul cu secția de Neurochirurgie, unde sunt internate cele două fetițe. Este un etaj cu 13 saloane, loc de joacă, săli de tratament, cabinete pentru medici și cameră de raport. Mama Andreei îi povestea la telefon soțului că, după două zile de stat în pat, cea mică s-a ridicat, se joacă și se cațără pe tobogane ca și când problema medicală care îi afectează mersul nici nu ar exista.

„În vechea secție de neurochirurgie aveau 30 de cm între pat și perete ca să se ridice. Aici, când îi văd alergând pe holuri, mi se pare incredibil. Parcă nu mai lucrăm într-un spital, ci într-o grădiniță. E foarte important și pentru copii și pentru părinți să nu mai fie constrânși de spațiu”, a spus Mihaela Negrescu, asistentă șefă Neurochirurgie.

„Am avut multe emoții de-a lungul acestor ani, în care am construit acest spital, însă nimic nu poate egala emoția pe care am trăit-o când am văzut acești copii regăsindu-și bucuria de a trăi, în ciuda bolii. Sau emoția pe care am trăit-o văzând cum părinții găsesc noi resurse de încredere și de speranță pentru copiii lor, datorită noului spațiu și a echipamentelor pe care, împreună cu donatorii și sponsorii noștri, le-am pus la dispoziție în cadrul acestui spital construit împreună”, a declarat Carmen Uscatu, președinta Dăruiește Viață.

Secția de oncologie s-a mutat acum pe un etaj întreg, fiecare salon având baie proprie, cu maxim doi pacienți în cameră. Au fost transferați din vechea secție 10 copii, cu vârste cuprinse între 1 și 16 ani.

George este internat la oncologie din ianuarie, cu leucemie limfoblastică. De atunci, el și bunica lui și-au petrecut aproape tot timpul în spital. „Ce ne-a plăcut foarte mult este faptul că avem duș și televizor. Faptul că toaleta nu mai este la comun e incredibil”, ne-a spus bunica lui, în timp ce George ne-a spus fără a clipi că preferata lui e camera de joacă.

„Ziua de azi a fost mult mai ușoară decât ne-am imaginat. Ne-am simțit ca acasă de la început. Ca într-o casă nouă, mai încurci ușile, nu știi unde să pui vaza cea nouă și dacă ai luat totul din frigider”, ne-a mărturisit dr. Ruxandra Vidlescu, șefa secției de Oncologie.

”Mutarea pacienților în spitalul construit de Dăruiește Viață cu sprijinul donatorilor și al sponsorilor marchează încheierea unei etape foarte complexe din proiectul nostru. Este o victorie care dă sens fiecărui gest, fiecărei lupte, fiecărei secunde de muncă și fiecărui leu donat de oameni. Este victoria vieții, a speranței, a solidarității și a profesionalismului în fața bolii și a sistemului. De acum, șansele copiilor de a se însănătoși vor crește, iar impactul emoțional al bolii va fi mai scăzut”, a declarat Oana Gheorghiu, vicepreședinta Dăruiește Viață.

Proiectul continuă cu o a doua clădire

Dăruiește Viață va continua proiectul cu a doua clădire pentru a crea un adevărat campus medical, cu aceleași condiții de tratament pentru toți copiii, indiferent de afecțiune, precum și spații de cercetare, de training, locuri de cazare pentru părinți etc. De asemenea, Dăruiește Viață va asigura mentenanța noii clădiri și va oferi sprijin pentru trainingul personalului și pentru activitățile de entertainment din Spital.

Secțiile care s-au mutat în noul Spital, într-o infrastructură modernă, ce beneficiază de echipamente de ultimă generație, sunt: oncologia, hemato-oncologia, neurochirurgia, chirurgia, ATI, blocul operator și imagistica. În plus, Dăruiește Viață, în parteneriat cu Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Marie S. Curie”, a propus Ministerului Sănătății un proiect pilot pentru operaționalizarea departamentului de radioterapie, primul departament de acest tip dintr-un spital de copii de stat.

În plus față de infrastructura creată, Dăruiește Viață oferă sprijin Spitalului „Marie Curie” pentru îmbunătățirea felului în care este oferită îngrijirea medicală, stabilind parteneriate internaționale pentru schimburi de experiență și training cu Prinses Máxima Centrum, Olanda (cea mai mare clinică de oncologie pediatrică din Europa) și St. Jude Children’s Hospital, SUA (unul dintre cele mai mari spitale de oncologie pediatrică din lume).

Români de milioane

#NoiFacemUnSpital a însemnat o investiție de 53 milioane de euro, fonduri strânse exclusiv din donații de la persoane fizice și din sponsorizări. Pentru prima dată în ultimii 34 de ani, în România, Dăruiește Viață a construit un Spital de Copii pentru a le oferi pacienților condiții de tratament la standarde vestice. Inițial gândit ca o clinică de trei etaje, proiectul s-a transformat într-un Spital cu o suprafață de 12.000 mp, 9 niveluri și +140 paturi. În iunie 2018 a fost turnată fundația Spitalului, iar în noiembrie 2023 au fost finalizate prima clădire, centrala termică și o stație de ozonare.

Proiectul aduce o serie de premiere în sistemul medical din România: primul Departament de Radioterapie Pediatrică dintr-un spital de copii public, primul bloc operator construit exclusiv din sticlă pentru a reduce riscul de infecții nosocomiale, saloane ATI individuale, saloane de două paturi, cu paturi pentru părinți și grupuri sanitare proprii, saloane ATI individuale, spații dedicate copiilor (locuri de joacă, cinema, studio radio, observator astronomic, sală de sport și recuperare) și spații dedicate părinților și cadrelor medicale.

Campanie națională de strângere de fonduri. Unde poți dona bani

Dăruiește Viață continuă printr-o campanie națională de strângere de fonduri și îi invită pe toți cei care vor să se implice în continuare sau care vor să înceapă să susțină proiectele Asociației să sponsorizeze sau să doneze prin următoarele modalități:

DONATORI PERSOANE FIZICE

• Redirecționare 3,5% din impozitul pe venit pe: www.daruiesteviata.ro/redirectioneaza

• Donație online pe https://daruiesteviata.ro/investeste

• SMS la 8864 cu textul SPITAL pentru o donație lunară de 4 euro

• Donarea zilei de naștere pe www.daruiesteviata.ro/campanii

• Cadouri cu sens pe www.daruiesteviata.ro/cadouri

COMPANII:

• folosind Declarația 177 și completând un contract de sponsorizare cu sumele rămase nealocate în 2023 dacă sponsorizările făcute anul trecut nu au atins plafonul maxim stabilit prin lege

• redirecționarea a 20% din impozitul pe profit pe www.daruiesteviata.ro/sponsorizeaza