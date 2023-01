Medicii ar trebui să lucreze ori la stat, ori la privat, afirmă directorul medical al Institutului Inimii din Cluj

Directorul medical al Institutului Inimii “Nicolae Stăncioiu ” din Cluj-Napoca, Adrian Molnar, a declarat că medicii ar trebui să lucreze ori la stat, ori la privat.

Dr. Adrian Molnar consideră că dacă s-ar lua decizia ca medicii să aleagă dacă vor să lucreze la privat sau la stat, nu în ambele locuri, atunci se vor rezolva o mare parte din problemele cu care se confruntă în prezent sistemul medical românesc.

“Cred că aici este una dintre problemele mari ale sistemului medical românesc. Această interferenţă privatul cu spitale de stat. După părerea mea, medicii ar trebui să lucreze sau la stat, sau la privat. Nu în ambele locuri.

Atunci când se va rezolva această problemă, o mare parte din problemele sistemului sanitar românesc ar dispărea. Nu se poate ca un medic să lucreze dimineaţa la stat şi după amiază la privat în aceeaşi specialitate, cu bolnavi de acelaşi tip. Nu se poate ca medicul care lucrează la stat să îndrume pacienţii din spitalele de stat, din ambulatoriile de stat, să le îndrume către privat, spunându-le că nu vor beneficia de aceleaşi servicii la stat ca şi la privat, că nu sunt aceleaşi materiale, că nu au aceleaşi resurse. Nu este adevărat, nu este deloc adevărat.

Cel puţin în specialitatea mea şi în specialităţile conexe cu specialitatea mea se lucrează cu exact aceleaşi materiale şi la stat, şi la privat, aceiaşi oameni lucrează şi la stat şi la privat, diferenţa este că la stat pacienţii sunt trataţi gratuit, pe când la privat pacienţii trebuie să plătească”, a declarat Adrian Molnar, luni, la Prima News, relatează G4media.

Dr. Molnar nu este de acord ca un medic care face parte dintr-un centru universitar mai mare, așa cum este Clujul, să aibă același salariu cu un medic dintr-un centru mult mai mic. Diferența de stres este mare, dat fiind faptul că în timpul gărzilor medicul dintr-un centru unversitar mare are parte de mai multe probleme complexe, decât un medic care se confruntă uneori chiar și cu o singură urgență pe zi, sau pe săptămână.

“Nu consider corect, de exemplu, ca un chirurg, dintr-un centru mare universitar cum este Clujul să aibă acelaşi salariu cu un medic dintr-un centru mult mai mic. Gândiţi-vă la ce stres, la ce gărzi are un medic în Cluj, care rezolvă toate problemele complexe şi ce stres are un medic într-un oraş mai mic unde dacă are o urgenţă pe zi sau una pe săptămână pe care trebuie să o rezolve, pentru că majoritatea urgenţelor le trimit tot spre Cluj sau spre Tîrgu Mureş, sau spre Iaşi.

S-a pus această problemă la nivel de minister, a diferenţierii salariilor în funcţie de centrul unde lucrează. Nu poţi să compari un coleg de-al meu care face serviciul de gardă la chirurgie cardiacă şi care are de rezolvat nişte urgenţe majore cu un medic de medicină generală dintr-un oraş mic din provincie care nu face nimic sau face foarte puţin sau care cum are o urgenţă o trimite la Cluj”, a adăugat Adrian Molnar.