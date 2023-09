Un nou atac în Ucraina, „la câteva zeci de metri” de românii care plecau cu bacul către Isaccea. Ce spune un martor VIDEO

Noi drone lansate într-un alt atac rus în Ucraina au căzut pe malul ucrainean al Dunării, marți, vizavi de Isaccea. Un voluntar român, care a și filmat scena, a povestit pentru Libertatea cât de aproape căzut o dronă de un bac în care se aflau mai mulți conaționali.

Românul a filmat imaginile și apoi a postat mai multe clipuri pe Facebook (precizăm că înregistrările conțin limbaj licențios).

„Dă-i, că mai vine una! Dă-i drumul, că mai vine o dronă! Nu auzi? Dă-i drumul! Vine! Auzi-o! Fugi!”, a strigat Petru Gabor, bărbatul care a filmat căderea dronei în apropiere, la vama din Orlivka, Ucraina, pe partea cealaltă a Dunării, în dreptul localității Isaccea din Tulcea.

În imaginile postate de el pe Facebook se vede că drona a căzut foarte aproape de locul unde se află bărbatul.

Petru Gabor face voluntariat și are săptămânal drumuri cu ajutoare către zonele din Ucraina afectate de atacurile ruse.

Drona a căzut „la câteva zeci de metri de noi, 30-40, după cum se vede și în filmare. După ce a căzut prima am reușit doar eu și cu un autobuz să urcăm pe bac. Apoi le-am spus că se aud mai multe și cumva au realizat ce le tot spuneam și au pornit, dar abia după ce a mai picat una”, a spus Petru Gabor, contactat de Libertatea.

„Oamenii parcă erau paralizați”

Bărbatul a relatat că a intrat în vamă după ora 2 dimineața, iar imaginile au fost surprinse după ora 2.40.

„Ăla îmi tot zicea să fac vama, zic las-o încolo de vamă că vin drone, ce nu înțelegi? El nu pricepea, oamenii parcă erau paralizați. Când am auzit una în parcare, am accelerat și am ajuns pe bac”, povestește Gabor pentru sursa citată.

Petru Gabor spune că, într-un final, i-a convins și pe cei de pe bac că este un pericol iminent. Bărbatul a declarat că a aflat de la voluntari din Ucraina că la ei ar exista pagube în vamă.

Amintim că un atac cu rachete a vizat luni Crimeea şi apărarea aeriană a Rusiei a doborât o rachetă, potrivit autorităţilor instalate de Moscova la conducerea acestei peninsule ucrainene anexate în 2014, notează AFP.

Un atac ucrainean cu drone asupra regiunii ruse Kursk a avariat mai multe locuinţe private şi o clădire administrativă, în timp ce două drone lansate de Ucraina au fost distruse deasupra regiunii Belgorod, au declarat luni guvernatori locali, potrivit Reuters.