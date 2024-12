Sute de conturi de Facebook cu identități false îi promovează pe Călin Georgescu, George Simion și Diana Șoșoacă

În ultimele săptămâni, pe Facebook s-au înmulțit conturile cu identități false de pe care sunt postate numeroase comentarii pro-Călin Georgescu, George Simion și Diana Șoșoacă.

Verificările au pornit după ce am remarcat că la articolele postate pe pagina de Facebook ”Adevărul” despre Călin Georgescu au apărut numeroase comentarii, multe dintre acestea în favoarea acestuia. Reacțiile au un anumit tipar: fie sunt copiate și puse cu același mesaj la postări diferite, fie sunt folosite sintagme precum ”Susțin Călin Georgescu” sau ”Votez Călin Georgescu”. Autorii comentariilor, în procent mare cu identități false, au mesaje asemănătoare și pe alte pagini de Facebook.

Jurnaliștii ”Adevărul” au analizat sute de profile de Facebook ale celor care comentează la articolele diferitelor publicații legat de Călin Georgescu și au descoperit multe conturi cu identități false, fără poză reală de profil și cu adrese trecute în Statele Unite sau chiar Australia. Unele pagini, ce îi promovează constant pe Călin Georgescu și Diana Șoşoacǎ se pretind pagini de știri, fără a avea însă vreun e-mail, telefon sau pagină web.

Un prim exemplu relevant este cel al paginii de Facebook WS24, ce se pretinde a fi una informativă. ”Spunem lucrurilor pe nume, criticăm pe oricine e nevoie și sustinem pe cine credem că face bine”, spun cei care au creat-o. Numai că pagina nu are vreo adresă reală, nici telefon de contact sau e-mail. Pagina WS24 are 2.700 de fani și peste 7.500 de urmăritori, iar în ultimele opt luni și-a schimbat numele de două ori: în martie 2024 avea numele RealNews, în mai 2024 a fost rebotezată InfoReal24, iar din iulie 2024 este WS24. La datele publice de pe Facebook, apare că administratorii locuiesc în Germania. Pagina îi promovează masiv pe Călin Georgescu și Diana Șoșoacă, având marți, 10 decembrie, inclusiv o distribuire a unei postări pe Facebook a neo-legionarului Eugen Sechila, postare însoțită de următorul text: ”Vă dau un sfat. Nu mai urmariti decât emisiunea Ancăi Alexandrescu de la Realitatea Plus, doar acolo se spune adevărul. Nicăieri în toată rețeaua lui Soros Main Stream nu se vorbeste adevărul”. Pagina WS24 critică frecvent PSD, PNL, USR și UDMR.



Aceeași așa-zisă pagină de știri WS24 distribuie constant și postările lui Cozmin Gușă. Pagina are doar trei recomandări, una dintre ele fiind de fapt o postare spam a unui african ce la comentariu spune că recomandă un doctor care l-a vindecat de Herpes.

Un profil de Facebook cu identitate falsă este ”Roberto Monti”. Contul nu are o fotografie reală, adresa este trecută ca fiind în Italia, iar autorul postărilor, care distribuie materiale de promovare pentru Călin Georgescu, spune că este originar din statul american Kentucky.

Printre cei care comentează la postările de pe pagina de Facebook ”Adevărul” și îl susțin pe Călin Georgescu se numără și o anume Mary Klein. Încă un profil fals de Facebook. ”Mary Klein” are doar un prieten și nu are vreo poză de profil.

Un alt cont cu identitate falsă poate numele ”JJ Hardwood”, iar cel care deține contul nu are o poză reală și spune că e din Melbourne și că trăiește în Ciudad de Mexico, deși toate postările sunt în română. ”JJ Hardwood” a copiat același comentariu și l-a pus la mai multe pagini de Facebook.

Nici contul de Facebook ”Fizica Gymnaziu” nu are identitate reală. Deținătorul contului nu are o poză reală la profil, are 31 de prieteni și postările sunt în procent majoritar pro-Călin Georgescu și împotriva Statelor Unite.



Zeci de fani cu identități false din Africa, Asia și America de Sud

Un alt cont de Facebook cu identitate falsă este cel cu numele ”Sang Ri”. Utilizatorul are ca poză de profil imaginea unui leu îmbrăcat la costum și a distribuit în ultimele săptămâni zeci de clipuri pro-Călin Georgescu.

La un comentariu la o postare legată de buletinele de vot, comentariu făcut de un anume Vasi Stefan (alt utilizator cu identitate falsă și fără poză și care are 64 de prieteni, toți fani Călin Georgescu), Sang Ri răspunde pe pagina sa: ”Această chestiune s-a discutat si pe celalalt grup CG. Inca nu s-a primit un raspuns oficial cu privire la aceasta chestiune. Am înteles că sunt secții de votare care pun stampila pe prima pagină, altele nu. Pana la un raspuns oficial ambele variante sunt acceptate. Ștampila de control este obligatorie pe buletinul de vot, indiferent daca este pe prima pagina,sau pe ultima”.

Mulți dintre cei care au conturi false de Facebook și îl susțin pe Călin Georgescu sunt membri și ai grupului public ”România 2024. Împreună pentru un președinte român!”, ce îl susține pe Călin Georgescu și are aproape 23.200 de membri. Mulți dintre aceștia comentează frecvent la diferite articole din mass-media legate de Călin Georgescu și Diana Șoșoacă.



În acest grup este și contul ”Dreapta Măsură”, ce are 35 de urmăritori și a distribuit printre altele o poză trucată cu fiul lui Călin Georgescu lângă celebrul Novak Djokovic. Contul nu are o poză reală la profil, îl promovează masiv pe Călin Georgescu și George Simion și postează dezinformări despre Elena Lasconi.

Neobișnuit e faptul că în acest grup cu zeci de mii de membri sunt și sute de conturi Facebook cu identități false atribuite unor persoane din Ecuador (exemplu: Philomène Gbaguidi, 4 prieteni) și din țări din Africa (exemple: Aliko Michel din Togo, are un prieten și un urmăritor; Nonvi-tché Djohodo din Benin) sau Indonezia (contul DesiiNrfn, ce are la profil poza unei femei într-o ipostază erotică).

Conturi false pe Facebook și Instagram au țintit alegătorii români

Potrivit Bloomberg, Meta a permis unei rețele de 25 de pagini de Facebook peste 4.000 de reclame potrivit împotriva lui Lasconi și în favoarea unor personalități din zona de extremǎ dreapta. Acțiunea este catalogată drept tentativa de influențarea alegerilor prezidențiale din România, potrivit sursei citate, care menționează ca nu este clar cine s-a aflat în spatele rețelei. Reclamele ar fi costat peste 260.000 de euro.

Cum pot fi identificate conturile false pe rețelele sociale

Expertul IT Dan Badea spune că identificarea postacilor cu identități false pe platformele de social media poate fi dificilă, dar există câteva indicii și câțiva pași ce pot fi urmați pentru a-i detecta și a lua măsuri.

”Poți identifica un cont fals pe o rețea socială după mai multe detalii. Primul ar fi acela că profilul este incomplet sau suspect, remarcându-se prin lipsa unei fotografii de profil autentice sau utilizarea unor imagini generice sau preluate de pe internet. În plus, informații personale sunt puține sau incoerente. De asemenea, conturile false au nume suspecte (de exemplu, combinații ciudate de litere, nume generice). De asemenea, conturile false pot fi detectate și după activitatea suspectă, constând în postări frecvente pe teme controversate, cu intenția evidentă de a manipula opiniile, dar și prin distribuirea exclusivă de linkuri sau postări din anumite surse dubioase. Conturile false au puține interacțiuni autentice cu alte persoane.Conturile false sunt adesea active în grupuri sau pagini care promovează mesaje extremiste, fake news sau propagandă”, spune expertul IT Dan Badea.

Cum să reclami un cont fals

Expertul IT Dan Badea a explicat și cum pot fi reclamate conturile false de pe Facebook, Instagram și TikTok.

Facebook: Accesează profilul contului suspect. Click pe cele trei puncte din colțul dreapta-sus al paginii de profil și selectează „Raportează”. Urmează pașii pentru a indica motivul, de exemplu, „Pretinde a fi altcineva” sau „Cont fals”. Contactează administratorii grupurilor sau paginilor. În cazul în care observi activitate suspectă într-un grup, poți notifica administratorii, care pot verifica contul și lua măsuri.

Instagram: Apasă pe cele trei puncte de pe profilul contului. Selectează „Raportează” → „Este spam” sau „Pretinde a fi altcineva”.

TikTok: Intră pe profilul contului și apasă pe cele trei puncte. Selectează „Raportează” → „Cont fals” sau alt motiv relevant.