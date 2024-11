Șase site-uri și pagini de Facebook care se prezintă ”nesubordonate politic” promovează intens pe Facebook în ultimele zile mesaje pro-Călin Georgescu și AUR, denigrând-o în același timp pe Elena Lasconi. Una dintre pagini are aceeași adresă cu sediul social AUR.

Concret, este vorba de paginile de Facebook și site-urile Curierul Românesc, Patrioții.info, digipres.ro, 60m.ro, ropres, criticii.ro

Toate aceste pagini de Facebook și site-uri identificate de ”Adevărul” ca parte a acestei rețele au plătit începând cu 26 noiembrie 2024 bani către Facebook pentru a își crește artificial audiența pentru conținutul propagandistic, informațiile false, incitarea la ură și declarațiile extremiste pe care le publică frecvent.

Sumele investite în total nu sunt mari, nedepășind cumulat 20.000 de lei în această săptămână.

Cu excepția site-ului Patrioții.info, care promovează masiv AUR și pe George Simion (11 din 13 reclame în ultimele trei zile) și o denigrează pe Elena Lasconi, celelalte cinci pagini de Facebook și site-uri au multe afișe și mesaje denigratoare la adresa Elenei Lasconi și în secundar la adresa PNL și PSD. Mesajele denigratoare împotriva Elenei Lasconi au aceleași texte și aceleași imagini. Și tot aceste patru pagini de Facebook și site-uri (Curierul Românesc, digipres.ro, 60m.ro, ropres, criticii.ro) îi promovează puternic pe Călin Georgescu și George Simion.

Facebook oferă posibilitatea de a verifica informații privind entitățile ce plătesc către Facebook publicitate cu conținut politic. ”Adevărul” a verificat Biblioteca de Publicitate Meta și a aflat mai multe detalii foarte interesante legate de paginile Facebook și site-urile ce îi promovează constant pe Călin Georgescu și George Simion, criticând în același timp pe Elena Lasconi în procent majoritar și PNL și PSD într-o mică măsură.

Trei site-uri la aceeași adresă într-un sat

Conform datelor analizate de ”Adevărul” pe Facebook, pagina Curierul Românesc, care o atacă în mod constant pe Elena Lasconi și îi promovează pe Călin Georgescu și George Simion, are 12.000 de aprecieri și 23.000 de urmăritori. Pe Facebook, aceasta apare cu adresa Piața Presei Libere, nr.1, București. Numai că atunci când au plătit reclame către Facebook (4.100 lei în perioada 26-28 noiembrie), cei de la Curierul Românesc au trecut o altă adresă, mai precis pe strada Orhideei din satul Orzeni, comuna Holboca, județul Iași. Mașina de la Google Maps nici nu a putut intra pe acea stradă, care e neasfaltată, postând doar o imagine de la intrarea pe stradă.

Culmea e că la aceeași adresă din Orzeni, un sat necunoscut, apar și site-ul și Pagina de Facebook Ropres, ce are 4.500 fani și a cheltuit 2.800 lei pe reclame pe reclame pe Facebook pe 28 noiembrie. ”Ropres este o redacție de știri liberă cu români tineri și patrioți, nesupusă nici unei subordonări politice”, se specifică pe pagina acestora de Facebook. Ropres îl promovează însă intens pe Călin Georgescu, criticându-i printre alții pe Klaus Iohannis și Iulian Fota.

Iar la aceeași adresă din satul Orzeni mai apare și pagina de Facebok Patriotii.info, ce are peste 6.300 de fani și a cheltuit în această săptămână 1.500 lei pentru 13 reclame politice, 11 dintre acestea fiind pro-AUR, iar 2 împotriva Elenei Lasconi. La o parte dintre reclamele politice e trecută adresa din satul Orzeni, în timp ce la câteva e trecută adresa Piața Presei Libere, nr.1, București, la fel ca la pagina Curierul Românesc. O parte dintre reclame au fost plătite prin firma Portofolio Fusion din București, înființată în urmă cu doar șapte luni, în aprilie 2024.

→ Imaginea 1/6: reclame pro calin georgescu ropres foto facebook jpg

”Adevărul” a căutat informații privind adresa din satul Orzeni unde sunt înregistrate cele două site-uri ce îi promovează constant pe Călin Georgescu și George Simion și îi critică pe cei de la USR și PNL și a descoperit că exact la aceeași adresă figurează trei firme.

Prima dintre firme se numește MY DIEZ IN TIME, o are ca asociat unic și administrator pe Ana Brâncoveanu și se prezintă ca fiind o ”agenție de marketing și design web care furnizează servicii complete și profesionale, incluzând web design, promovare online, optimizare SEO, administrare de conturi de social media, dezvoltare de brand, precum și administrare și mentenanță a site-ului”.

În datele de la Ministerul Finanțelor, firma respectivă, înființată în 2018, apare cu zero angajați, dar cu un profit de 51.154 lei în 2023.

A doua firmă de la aceeași adresă cu paginile Facebook pro-Călin Georgescu se numește Add Event, îl are ca asociat unic pe Alexandru Brâncoveanu, având ca obiect de activitate organizarea expozitiilor, târgurilor și congreselor. Firma apare ca nemaiavând activitate din 2015.

Diva Estet Lux, a treia firmă de la aceeași adresă cu site-urile și paginile Facebook ce o denigrează pe Elena Lasconi și îl promovează pe Călin Georgescu, are un administrator născut în Rusia. Este vorba de Natalia Donghevici, asociat fiind Vasili Donghevici, născut în Republica Moldova. Deși firma e în județul Iași, cei doi au domiciliul în București. Pe Google nu apare nici măcar o informație despre Natalia și Vasili Donghevici.

Ultimele date despre firma Diva Estet Lux, având ca obiect de activitate activități de coafor, sunt din 2021, când aceasta a avut pierderi de peste 20.000 de lei.

O pagină de Facebook pro-Călin Georgescu și George Simion, aceeași adresă cu sediul social AUR

Cu excepția numelui, pagina de Facebook 60m.ro are aceeași descriere ca pagina ropres: „60m.ro este o redacție de știri liberă cu români tineri și patrioți, nesupusă nici unei subordonări politice”.

60m.ro a cheltuit pe 28 noiembrie 11.000 de lei pentru 32 reclame politice pe Facebook, reclame pro-Aur și pro-Călin Georgescu și anti-Elena Lasconi.

Conform datelor furnizate de Facebook, 60m.ro este înregistrată direct la adresa pe care este înregistrat sediul social al AUR, pe strada Geneva din Tunari.

Digpres, o altă pagina de Facebook ce are postări jignitoare la adresa Elenei Lasconi, a cheltuit în această săptămână 1.800 de lei pe reclame politice. Pagina Digipres are 1.600 urmăritori și figurează la aceeași adresă ca și pagina Curierul Românesc, Piața Presei Libere nr. 1, București.

La aceeași adresă din Capitală figurează și pagina de Facebook Criticii.ro, ce are 2.600 de fani și a avut în această săptămână o reclamă pro-Călin Georgescu.