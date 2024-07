Șoferii români se plâng de amenzile date în Grecia: „Este prima dată în cei 11 ani, de când venim” FOTO

Un șofer român s-a plâns pe un forum destinat vacanțelor în Grecia că a primit amendă pentru „uimitoarea viteză de 111 km/ora pe autostradă”. „Este prima dată în cei 11 ani de când venim în Grecia, și am încasat amenda”, spune bărbatul.

Prin mesajul său, românul îi avertizează pe ceilalți șoferi să fie atenți atunci când călătoresc în Grecia. El a postat și o fotografie cu amenda primită.

„Atenție la viteză legală. Noi am luat amendă la uimitoarea viteză: 111 km/ora pe autostradă. Am încasat 20 euro pentru 20 km peste viteza legală. Aparent era o secțiune de 90 km și imediat după poliție cu pistol radar. Este prima dată în cei 11 ani de când venim în Grecia și am încasat amenda, stau imediat după ieșirea din vama Kulata. Polițiștii nu vorbesc deloc engleză”, a scris șoferul român, pe Forum Halkidiki.

Postarea a stârnit numeroase comentarii. Unii șoferi spun că „românii sunt vitezomani”, iar alții reclamă că „pe multe drumuri din Grecia nu sunt indicatoare cu limita de viteză”.

„Au grecii niște limite de viteză pe autostrăzi. Nici indicatoare cu limitele de viteză nu prea sunt”, susține o persoană.

„De o săptămână sunt în Grecia si ce să vezi, românii noștri merg cu 20 km/h peste limita legală peste tot. Păi bine face polișia că stă la panda. Toți merg în coloana cu limita legală, românașii noștri sunt mereu grăbiti. Mai sunt și bulgari, sârbi însă cei mai mulți care merg cu viteză sunt din România”, a scris un internaut.

„Ieșirea la Kulata este în drum european limita 90, nu autostradă. Noi avem impresia ca este autostradă, deoarece nu suntem învățați cu acestea”, a scris un alt șofer.

„Pe foarte multe drumuri din Grecia nu vezi indicatoare cu limita de viteză. Vorbeam cu un editor de hartă Waze de la ei și îmi spunea că nu peste tot sunt indicatoare, iar acolo unde nu sunt indicatoare, se aplică limita de viteză de pe tipul de drum respectiv. Deci, trebuie să învățăm și legislația rutieră greacă”, a scris un alt utilizator al forumului.