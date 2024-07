Prețuri umflate pe insula vedetelor din Grecia. Pe două băuturi dai mai mult de un salariu minim din România. Turiștii spun că sunt jecmăniți

Un bar de pe insula grecească Mykonos a devenit popular prin prețurile sale exagerate, după ce mai mulți turiști s-au plâns că au fost nevoiți să plătească aproape 700 de lire (4.113 de lei) pe două băuturi, relatează The Sun.

Aflat în stațiunea Platis Jalos, barul DK Oyster a primit o multitudine de recenzii negative din partea clienților supărați pe prețurile sale „umflate”.

Unul dintre clienți chiar a avertizat oamenii, pe rețelele de socializare, să evite cu "orice preț" locația.

Asta pentru că, a povestit acesta, barul oferă locuri gratuite pe plajă, însă nu menționează și comanda minimă obligatorie de la bar, care vine la pachet.

„Nicio problemă...am comandat două băuturi, iar apoi am văzut că fiecare costa câte 51 de euro. Dacă asta nu era suficient, când ne-am întors în State am văzut că am fost taxați cu 867 de dolari. Pentru două băuturi”, a scris clientul.

Managerul barului a încercat a răspuns acuzațiilor și a încercat să apere prețurile exagerate.

„Șezlongurile noastre vin cu o consumație minimă, așa că încurajăm toți clienții să verifice meniul, înainte de a da o comandă", a declarat acesta.

Barul nu se află la primul scandal legat de prețuri

În ciuda recenziilor pozitive, barul a mai ajuns în atenția publicului pentru prețurile sale.

Într-un caz similar, o turistă din SUA a rămas șocată după ce a fost taxată cu sute de euro pentru două feluri de mâncare.

„Am văzut că trebuie să dau 20 de euro pentru calamari prăjiți, iar prietena mea și-a comandat picioare de crab pentru 32 de euro (...) Am primit nota, pe care scria 98 de euro pentru calamari și 185 pentru crabi”, a povestit turista.

Problemele nu s-a sfârșit, însă, aici.

„Nu ni s-a oferit meniul pentru băuturi, ospătarul ne-a spus doar ce are disponibil”, s-a plâns aceasta.

În cele din urmă, pe nota finala se afla suma uriașă de 520 de euro pentru două cocktail-uri, două feluri de aperitive și 10% bacșiș.

Nici de această dată, managerul nu a luat în considerare plângerile.

„Credem că experiența oferită valorează mult și nu avem nicio intenție de a explica de ce cerem mai mult decât un supermarket, sau o tavernă tradițională", a spus acesta.