România vrea să colaboreze cu Germania în producția de pulberi explozive

Aflat în vizită la Berlin, premierul Marcel Ciolacu s-a întâlnit cu Olaf Scholz, cancelarul german. Între altele, s-a discutat despre retehnologizarea unei fabrici de pulberi pentru muniție.

Responsabilii de la București și-ar dori ca nemții să modernizeze fabrica de pulberi fine de la Făgăraș, unde se produce explozibil. „O componentă importantă este reprezentată de industria de apărare, unde deja am demarat o serie de proiecte comune în coordonare cu UE și NATO. În cursul zilei de miercuri voi avea discuții cu mediul de afaceri german, dar și cu industria de apărare germană”, a declarat premierul.

„Sunt mai multe discuții cu fabricile din Germania, inclusiv cu cele care știu să producă pulberi. Credem că transferul tehnologic trebuie să fie o țintă a noastră, astfel încât fabricile din România să devină competitive”, a explicat Radu Oprea, ministrul Economiei.

Premierul Marcel Ciolacu a mai declarat și că pe teritoriul României ar trebui să fie trupe germane permanente pentru apărarea flancului estic al NATO. „Cunosc decizia Germaniei de a trimite 4.000 de soldați (în Lituania - n.red.). Eu sper ca, cât de curând, pe teritoriul României să avem militari germani permanenți. Cred că pe teritoriul României trebuie să existe trupe germane permanente și sper că împreună cu domnul cancelar să luăm deciziile cât mai rapid în acest sens și în acest demers”, a declarat premierul Marcel Ciolacu.

Ulterior, Guvernul Germaniei a respins cererea Executivului român de a staționa trupe pe teritoriul României, potrivit Agerpres. Sursa citată arată că un purtător de cuvânt al Ministerului german al Apărării a declarat că Germania consideră că „nu este obligată” să trimită o brigadă a Bundeswehr-ului în România, întrucât menţine o cooperare militară cu Lituania în cadrul NATO, în timp ce Franţa cooperează cu România.

Prezența NATO din România

În prezent, în România se află un număr important de militari Aliați, dar alăturarea trupelor germane ar consolida apărarea NATO pe acest flanc. În primul rând vorbim de peste 4.000 de militari americani de elită din Divizia 101 Aeropurtată și de alți 2.000 din Regimentul 2 de Cavalerie Stryker.

Oficial, şi alte două baze din România mai găzduiesc trupe americane. Este vorba de Deveselu, unde este scutul antirachetă Aegis Ashore, şi Câmpia Turzii, unde sunt dislocate drone MQ-9 Reaper.

Apoi, la Cincu se află un grup de luptă NATO cu Franţa naţiune-cadru care are peste 1.000 de militari şi care are în componenţă şi luptători din forţele pentru operaţii speciale (FOS) din Olanda, dar şi soldaţi de elită belgieni. În plus, NATO mai este prezentă în România cu Brigada Multinaţională Sud-Est de la Craiova în componenţa căreia avem aproximativ 1.000 de militari români, portughezi şi polonezi.