Ciolacu: Germania este partenerul principal comercial al României. Există potențial enorm de dezvoltare

Premierul României susține că Germania este partenerul principal comercial al României, însă există în continuare un potențial enorm de dezvoltare între cele două țări. Ciolacu a subliniat că împreună cu Olaf Scholz a identificat noi modalităţi pentru a acoperi și alte piețe.

„Pe agenda discuţiilor noastre au fost mai multe teme importante pentru cetăţenii pe care îi reprezentăm, atât la nivel bilateral cât şi la nivel european. Am discutat despre cooperarea economică şi despre cum putem dezvolta împreună atât zona comercială, cât şi componenta investiţională, folosind inclusiv resursele europene. Germania este partenerul comercial principal al României. Există, însă, în continuare un potenţial enorm de dezvoltare între cele două ţări, şi am identificat noi modalităţi prin care putem să lucrăm împreună pentru a acoperi noi pieţe. Spre exemplu, două direcţii importante sunt participarea activă la procesul de reconstrucţie a Ucrainei sau sprijinirea dezvoltării Republicii Moldova”, a declarat Marcel Ciolacu.

Șeful executivului din România a reiterat susținerea deplină a țării pentru Ucraina.

„Trebuie să continuăm să oferim Ucrainei tot sprijinul necesar şi salut eforturile făcute de guvernul din Germania cu care lucrăm foarte bine pe această zonă. Subliniez susţinerea noastră pentru începerea, în cel mai scurt timp, a negocierilor de aderarea la Uniunea Europeană atât pentru Ucraina cât şi pentru Republica Moldova”, a completat Ciolacu.

Marcel Ciolacu susține că România are numeroase resurse proprii, dar şi proiecte pe zona de energie care o să asigure țării un rol determinant în stabilitatea regiunii.

„Totodată, România are un potenţial semnificativ pe zona de agricultură şi de construcţii, domenii pentru care am elaborat recent măsuri suplimentare de sprijin. Nu în ultimul rând, o componentă importantă este reprezentată de industria de apărare, unde deja am demarat o serie de proiecte comune, în coordonarea cu Uniunea Europeană şi NATO”, a afirmat premierul României.

Totodată, șeful Executivului a anunțat că în luna septembrie urmează să fie organizat un forum de afaceri româno-german la Berlin.