Rezervele de muniție ale României sunt în pericol. Cum s-a ales praful de pulberea explozivă

Industria de pulberi explozive a fost pusă pe butuci la începutul anilor 2000, România fiind obligată acum, cu războiul la graniță, să importe, din Serbia, pe bani grei, pulberi pentru muniții. În contextul în care, în Europa, rezervele de muniții sunt pe butuci, iar războiul din Ucraina pare să mai dureze, experții militari spun că ce se întâmplă în țara noastră este incompetență crasă care poate merge până la trădare.

Analistul militar Aurel Cazacu a explicat cum am ajuns în această situație în care, la acest capitol, România a ajuns dependentă de importurile din Serbia, o țară care nu este membră NATO, ci mai degrabă mai apropiată de Rusia. „România avea două astfel de capacități de producție, Fabrica de Pulberi Făgăraș și Pirochim Victoria. Ambele și-au închis liniile de fabricație puțin după anul 2000. Prima dintre ele a fost chiar și executată silit de Primăria Făgăraș, iar instalația de nitroceluloză, care producea o parte din materia primă pentru pulberi, a fost tăiată și vândută la fier vechi. Revenind, nu mai producem pulberi din anii 2000, lucru care ne arată cel puțin o pasivitate, ca să fiu blând, a autorităților noastre în ceea ce privește grija pentru securitatea României“, explică analistul.

Aurel Cazacu spune că problema se schimbă atunci când ne referim la perioada de după începerea războiului din Ucraina. „Neacționând de urgență în privința înființării unei capacități de producție a pulberilor explozive, autoritățile nu mai dau dovadă doar de pasivitate. Vorbim aici de o acțiune ostilă împotriva statului român, vorbim chiar de trădare. Repet, avem războiul lângă noi, iar luptele vor mai dura pentru că Putin nu se lasă cu una, cu două, iar rezervele de muniții sunt pe butuci în toată Europa, nu numai la noi. Ce facem noi? Stăm cu mâinile în sân și cumpărăm pulberi explozive din Serbia“, spune expertul.

Problema putea fi rezolvată

Situația s-ar fi putut rezolva pentru că, la un moment dat, Romarm a semnat un memorandum cu firma germană Rheinmetall Nitrochemie, lider mondial în fabricarea pulberilor și în proiectarea fabricilor, pentru construcția fabricii de pulberi de la Făgăraș, conform bizbrasov.ro, numai că Ministerul Economiei nu a alocat fonduri și drept urmare memorandumul a picat.

Gabriel Țuțu, șeful Romarm de la vremea respectivă, menționa într-un raport de activitate că în luna aprilie a anului 2021 a primit o scrisoare de la Rheinmetall prin care era informat de „anularea unilaterală a Memorandumului“. „Printre motivele invocate se enumeră și incapacitatea Rheinmetall de a aloca resurse umane și materiale necesare unui proiect de o asemenea anvergură. Din informațiile noastre, Rheinmetall a hotărât să se retragă din proiect odată cu anunțarea bugetului (Ministerul Economiei - n.red.) pe anul 2021, prin care nu erau alocate fonduri pentru această investiție“, încerca să justifice eșecul Gabriel Țuțu.

Aurel Cazacu e explicat ce s-a întâmplat de fapt în afacerea Rheinmetall. „Cine a ales atunci Rheinmetall a ales bine pentru că sunt cei mai buni în domeniu. Numai că au existat niște interese obscure ca afacerea să nu iasă și indirect a fost respinsă colaborarea cu producătorul german prin nealocarea de fonduri pentru înființarea capacității de producție. Și aici putem vorbi de trădare curată“, a explicat analistul.

Cât ne costă ca timp și bani

Analistul mai susține că situația se poate remedia relativ repede și fără eforturi financiare falimentare. „O astfel de linie de fabricație, inclusiv liniile de nitroceluloză, costă, în total, cel mult 100 de milioane de euro. Iar fabrica ar asigura necesarul Armatei Române și ne-ar permite să trimitem muniții de toate felurile și la export pe piețele tradiționale ale României, în Africa sau America de Sud, de exemplu. Dacă se decide realizarea unei astfel de investiții, eventual cu un parteneriat privat, nici timpul în care poate fi ridicată o astfel de capacitate de producție nu este un obstacol pentru că instalațiile pot fi gata de procesare chiar și în șase luni“, a subliniat analistul.

Fabrica de Pulberi Făgăraș are în prezent puțin peste 100 de angajați, reiese din datele Ministerului Finanțelor. Conform unor surse, compania continuă producția de explozibili, însă cu importuri de pulberi din Serbia. Iar din acest motiv, în majoritatea anilor a ieșit pe pierderi. La rândul ei, Pirochim Victoria are numai 75 angajați în prezent și din 2017 în fiecare an a ieșit numai pe pierdere cu sume de până la 600.000 de lei.