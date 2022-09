MAE, avertisment de călătorie cu privire la urganul Ian. Vreme severă în trei state din SUA

MAE a transmis un avertisment cu privire la condițiile meteorologice din Florida, Georgia și Carolina de Sud, din cauza deplasării uraganului Ian.

„Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Statele Unite ale Americii că, în conformitate cu datele transmise de autoritățile americane / Centrul Național pentru Uragane, în perioada 28 septembrie - 1 octombrie 2022, teritoriile aflate în Oceanul Atlantic din apropierea SUA și statele federale americane Florida, Georgia și South Carolina se vor confrunta cu unele condiții meteorologice severe, din cauza deplasării uraganului IAN, format în Marea Caraibilor”, a transmis MAE.

Ministerul a informat că „există premise de creștere a intensității uraganului până la gradul 3 la momentul atingerii teritoriului american”, sfătuind cetățenii români să verifice zborurile pe care le au programate.

„Este posibil ca unele elemente de infrastructură (aeroporturi, poduri, viaducte, carosabil rutier etc.) din zonele indicate să fie închise circulației călătorilor, transportului de mărfuri etc. Astfel, cetățenii români care au planificată călătoria spre sau din zonele menționate sunt sfătuiți să ia legătură cu companiile aeriene pentru verificarea situației zborului programat”, a avertizat MAE.

Informații pentru cetățenii români aflați pe teritoriul SUA

MAE a mai explicat că „informații actualizate cu privire la traiectoria furtunii tropicale/uraganului pot fi accesate pe site-ul Centrului National de Uragane www.nhc.noaa.gov, dar și la https://www.state.gov/links-resources/”, îndemnând cetățenii români aflaţi în zonele ce urmează a fi afectate de aceste condiţii meteorologice să urmărească anunţurile făcute de autorităţile americane şi să urmeze recomandările şi instrucţiunile acestora.

„Cetățenii români care întâmpină situaţii de urgenţă legate de fenomenele meteorologice actuale se pot adresa Consulatului General al României la Miami la numerele de telefon +1.305.763.8714 și +1.305.763.8874, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență. De asemenea cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi telefonul de permanență al oficiului consular al României din Miami, SUA: +1-202-515-8953”, a mai informat ministerul.

De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe, a recomandat consultarea paginilor de Internet www.mae.ro, www.miamidade.gov/oem și a reamintit faptul că cetățenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziție aplicația „Călătorește în siguranță” (http://www.mae.ro/app_cs), care oferă informații şi sfaturi de călătorie, precum şi serviciul de alertă prin SMS, aferent campaniei de informare „Un SMS îți poate salva viața!”.

Uraganul Ian în Cuba: Două persoane au fost ucise

Cuba a rămas complet fără curent electric după ce uraganul IAN a lovit extremitatea vestică a insulei.

Două persoane au fost ucise şi mai multe clădiri au fost avariate în întreaga ţară. Una dintre victime este o femeie de 43 de ani care a murit după ce pereţii casei s-au prăbuşit peste ea. Cealaltă victimă este un fermier care a fost electrocutat în timp ce încerca să închidă o turbină eoliană folosită pentru irigare, a raportat New York Times.

Marți, la televiziunea de stat cubaneză, șeful autorității pentru energie electrică a anunțat că a avut loc o pană de curent la nivelul întregii insule ca urmare a defectării sistemului electric național, lăsând 11 milioane de persoane în întuneric.