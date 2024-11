Klaus Iohannis, Moș Crăciun pentru angajații din serviciile secrete și MApN: decorații, medalii și ridicări în grad

Zeci de generali SRI, SIE, SPP și MApN au fost ridicați în grad de Președintele României, Klaus Iohannis cu ocazia Zilei Naționale. De asemenea, Iohannis a mai oferit sute de decorații și medalii, atât civililor cât și militarilor din diverse instituții ale statului român.

Decretele semnate de Iohannis au fost publicate vineri în Monitorul Oficial. Șeful statului a ridicat în grad 106 de generali (de la o stea până la patru stele) de la SRI, SIE, SPP și MApN. Cu excepția câtorva generali MApN, restul numelor - în special ale celor din serviciile secrete - sunt clasificate. De asemenea, Iohannis a mai oferit sute de decorații și medalii, atât civililor cât și militarilor din diverse instituții ale statului român.

Administrația Prezidențială a publicat o listă cu zeci de decrete semnate de președintele Iohannis, privind înaintarea în grad a mai multor generali (34 de la MapN și 10 de la STS) și 24 de chestori de poliție.

Printre aceștia se numără şeful Statului Major al Forţelor Aeriene, Leonard-Gabriel Baraboi (general cu 3 stele), prim-adjunctul directorului STS, Ionel-Sorinel Vasilca (general cu 3 stele), purtătorul de cuvânt al MApN, Constantin Spînu, (general cu 2 stele).

Iohannis a mai ridicat în grad zece generali MApN, zece de la Serviciul de Telecomunicații Speciale, 24 de la Ministerul de Interne (MAI), conform decretelor publicate în Monitorul Oficial nr. 1204, 1205, 1206, 1207/2024. De asemenea, au fost semnate 24 de decrete privind acordarea gradului profesional de chestor de poliție.

Decretele semnate de Klaus Iohannis pot fi consultate în arhiva electronică a Monitorului Oficial. Astfel, în Partea I a Monitorului Oficial de vineri, 29 noiembrie, au fost publicate mai multe decrete, în felul următor: În Monitorul Oficial nr. 1190, a fost publicat un decret prezidențial prin care au fost conferite 32 de decorații și medalii pentru angajați SRI, „cu prilejul Zilei Naționale a României, în semn de apreciere pentru meritele excepționale avute în activitatea profesională, pentru faptele deosebite în serviciul statului român, precum și pentru îndeplinirea cu succes a misiunilor importante, specifice Serviciului Român de Informații”. Numele celor decorați și medaliați este trecut într-o anexă secretă.

Cadouri pentru serviciile secrete și MApN

În Monitorul Oficial nr. 1191, Iohannis a conferit un Ordin Național „Steaua României” în grad de Comandor cu însemn pentru militari, unui alt angajat al SRI.

În Monitorul Oficial nr. 1192, au fost oferite sute de medalii și decorații unor civili și grade militare cu grade de la caporal la general.

În Monitorul Oficial (Mof) nr. 1193, Iohannis a acordat, prin decret 29 de medalii și decorații pentru angajați din cadrul SPP.

De asemenea, au fost acordate medalii și decorații pentru 21 de membri din Ministerul Afacerilor Interne (Mof nr. 1194/2024), 26 pentru angajați STS (Mof nr. 1195/2024).

Iohannis a mai înaintat în grad 11 generali SIE (unul cu trei stele, unul cu două stele și 9 cu o stea - Mof nr. 1196/2024), 2 generali MApN cu o stea (Mof 1197/2024), alți cinci generali MapN cu o stea (Mof 1198/2024).

De asemenea, a fost acordat Ordinul Național „Serviciul credincios” în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari pentru un angajat STS (Mof 1199/2024) și pentru un reprezentant SPP (Mof 1200/2024) „în semn de înaltă aprecierea pentru deosebitul profesionalism dovedit în asigurarea managementului specific SPP” și unui membru SIE (Mof 1201/2024) „în semn de înaltă apreciere pentru deosebitul profesionalism dovedit în asigurarea managementului specific SIE”.

Tot în Monitorul Oficial nr. 1200 au mai fost ridicați în grad un general MApN cu 4 stele, șapte generali MApN cu 3 stele și cinci generali MApN cu 2 stele.

În Monitorul oficial nr. 1201/2024 au mai fost ridicați în grad, prin decret prezidențial, doi generali MApN în retragere (două stele) și 11 generali MApn în retragere, cu o stea.

În Monitorul Oficial nr. 1202/2024: alți trei generali SPP au fost înaintați în grad (două stele) și un general MApN în retragere (două stele).

În Monitorul Oficial nr. 1203/2024, au fost ridicați în grad trei generali SRI (cu o stea) și 11 generali MApn (trei cu 2 stele, opt cu o stea).

Zeci de profesori, medici, actori decorați

Decrete de decorare pentru MAI, profesori, medici și actori, cu ocazia Zilei Naționale Preşedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, o serie de decrete de decorare a unor reprezentanţi ai MAI, profesori, medici, actori, cu prilejul Zilei Naţionale a României, informează Agerpres.

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, în semn de „apreciere pentru meritele excepţionale avute în activitatea profesională, pentru faptele deosebite în serviciul statului român, precum şi pentru îndeplinirea cu succes a misiunilor importante, specifice Ministerului Afacerilor Interne", şeful statului a conferit:

* Crucea Naţională "Serviciul Credincios" clasa a II-a, cu însemn pentru civili, plutonierului adjutant şef (r) Cichi Mihai Monica-Lenuţa şi plutonierului adjutant şef Lazăr Neculae Mihai;

* Crucea Naţională "Serviciul Credincios" clasa a III-a, cu însemn pentru militari, plutonierului adjutant şef Dobrin Ilie Florin;

* Crucea Naţională "Serviciul Credincios" clasa a III-a, cu însemn pentru civili, agentului şef principal de poliţie Osiac Ion Cristina-Daniela şi agentului şef adjunct de poliţie Toma Petrică Andrei-Cătălin;

* Medalia Naţională "Serviciul Credincios" clasa a III-a, cu însemn pentru militari, plutonierului adjutant şef Şerban Constantin Constantin, plutonierului adjutant Dragnea Nicu Daniel-Iulian şi plutonierului major Dumitrescu Gheorghe Gheorghe;

* Medalia Naţională "Serviciul Credincios" clasa a III-a, cu însemn pentru civili, agentului şef principal de poliţie Mugescu Mircea Eduard-Alin, agentului şef de poliţie Aicoboae Pavel Mihaela, agentului şef adjunct de poliţie Mălinaş Lucian-Vasile Lucian-Vasile, agenţilor principali de poliţie Drimbău Florian-Victor Bogdan-Florin, Iliescu Toader Stela-Daniela şi Radu Apostu-Adrian Valentin-Ciprian;

* Medalia Naţională "Pentru Merit" clasa a II-a, cu însemn pentru militari, maistrului militar principal Mato Alexandru Tiberiu-Alexandru;

* Medalia Naţională "Pentru Merit" clasa a II-a, cu însemn pentru civili, agentului şef principal de poliţie Zipiş Petre Valentina-Roxana;

* Medalia Naţională "Pentru Merit" clasa a III-a, cu însemn pentru militari, plutonierului adjutant şef Parasca Ştefan Ovidiu-Mihai, maiştrilor militari clasa I Chivu Constantin Ovidiu-Cristinel şi Nica Nicolae George-Silviu şi maistrului militar clasa a II-a Răducan Pimen Gabriel;

* Medalia Naţională "Pentru Merit" clasa a III-a, cu însemn pentru civili, agentului şef principal de poliţie Cohanciuc Dumitru Daniela, agenţilor principali de poliţie Rovenţa Ionel Georgiana-Liliana şi Ştefan Teodor Daniel şi pentru Teaşcă Dumitru Stela;

* Ordinul "Meritul Sanitar" în grad de Ofiţer, cu însemn pentru militari, generalului de brigadă, cu o stea Mitrea Mihai Mihai-Ciprian şi colonelului Ghiaţă Gheorghe Costică;

* Ordinul "Meritul Sanitar" în grad de Ofiţer, cu însemn pentru civili, chestorilor de poliţie Belinski Pavel Cătălin şi Moise Ion Alida;

* Ordinul "Meritul Sanitar" în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, generalului de brigadă, cu o stea Caba Ioan Sorin-Mihai, colonelului Chiscop Gheorghe Flaviu-Dorel şi locotenent-colonelului Stan Nicolae Aurel;

* Ordinul "Meritul Sanitar" în grad de Cavaler, cu însemn pentru civili, comisarilor şefi de poliţie Călinoiu Mihai Geovana, Dinu Ioan Narcisa, Moroşanu Gelu-Viorel Cătălin, Stelea Nicolae Gigi şi subcomisarului de poliţie Popovici Aurel Oana-Camelia;

* Medalia "Meritul Sanitar" clasa I, cu însemn pentru civili, agentului şef principal de poliţie Poenaru Traian Laura-Lăcrămioara;

* Medalia "Meritul Sanitar" clasa a II-a, cu însemn pentru civili, pentru Crăciun Teofil Nicoleta;

* Medalia "Meritul Sanitar" clasa a III-a, cu însemn pentru militari, plutonierului şef Miheşan Iuliu Claudiu-Ioan, plutonierilor adjutanţi Oneţ Ionel Florin-Ionuţ, Pavel Constantin Călin-Andrei, Popovici Florin Ciprian-Flavius-Pantelie, Savin Traian Marius, plutonierului major Cristescu Gheorghe Adrian-Cătălin şi plutonierului Răducu Gheorghe Constantin-Alexandru;

* Medalia "Meritul Sanitar" clasa a III-a, cu însemn pentru civili, pentru Jacotă Ioan Marilena şi Toderaşcu Vasile Corina-Liliana;

* Medalia "Virtutea Aeronautică" clasa I, cu însemn pentru militari, maistrului militar principal Ion Sandu George-Sorin;

* Medalia "Virtutea Aeronautică" clasa a II-a, cu însemn pentru militari, plutonierului adjutant şef Oprin Nicolae Elena;

* Medalia "Virtutea Aeronautică" clasa a III-a, cu însemn pentru militari, maiştrilor militari clasa a II-a Cristea Leonaş Cosmin, Diaconu Gabriel Dragoş-Cătălin şi Iacob Virgil Bogdan-Iulian; * Ordinul "Bărbăţie şi Credinţă" în grad de Ofiţer, cu însemn pentru militari, colonelului Ciauşescu Alexandru Grigore;

* Ordinul "Bărbăţie şi Credinţă" în grad de Ofiţer, cu însemn pentru civili, generalului de brigadă, cu o stea (r) Ardelean Simion Marcel, chestorilor de poliţie Badea Dumitru Marian şi Tache Gheorghe Vasile, colonelului (r) Ene Nicolae Nicolae-Cristian şi comisarului şef de poliţie Vlăsceanu Mihail Ionuţ-Dănuţ; * Ordinul "Bărbăţie şi Credinţă" în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, generalului de brigadă, cu o stea Zamfir Marin Marian, coloneilor Marcu Luvic Ionel şi Popia Cornel Aurel şi comandorului Asofie Ionel Ciprian.

* Ordinul "Bărbăţie şi Credinţă" în grad de Cavaler, cu însemn pentru civili, comisarilor şefi de poliţie Marinciu Ilie Doru-Antonio, Mariniuc Emil Victor-Dumitru, Paraschiv Ruben Bogdan, Turza Maximilian Silviu şi comisarului de poliţie Voicu Nicolae Miruna-Huguette. * Medalia "Bărbăţie şi Credinţă" clasa I, cu însemn pentru civili, agenţilor şefi principali de poliţie Giroveanu Iacob Nicoleta şi Ilici Radisav Ciprian-Ionuţ şi pentru Arghir Aurel Mihai; * Medalia "Bărbăţie şi Credinţă" clasa a II-a, cu însemn pentru civili, agenţilor şefi principali de poliţie Bălaşa Virgil Aurelian-Cătălin, Ionescu Ion Amalia-Gabriela şi Negrilă Dumitru Cătălin-Gabriel, plutonierilor adjutanţi şef Ivan Toma Florin şi (r) Tudor Ion Vasile; * Medalia "Bărbăţie şi Credinţă" clasa a III-a, cu însemn pentru militari, plutonierilor adjutanţi şefi Barbu Ivan Marius, Boţan Neculae Claudiu, Daragiu Costică Constantin-Nicuşor, Marincaş Ioan Florin-Călin, Popescu Ion Ionuţ, maistrului militar clasa a III-a Diaconu Gabriel Ionuţ, plutonierului adjutanţi Băjenaru Georgian Khalet-Florian, Beşliu Cristel Emanuel-Cosmin, Calomfirescu Cristian Silviu, Chelba Ion Bogdan, Geană Ion Ion-Cristian şi Ghidovăţ Ioan Nicolae-Aurelian;

* Medalia "Bărbăţie şi Credinţă" clasa a III-a, cu însemn pentru civili, agenţilor şefi principali de poliţie Ardeleanu Gabriel George-Ovidiu, Ilie Iulian Aurel-Vasilică, Mihai Marin Mircea-Valentin, Oancea Ionel Mariana, Vlad Ştefan Marian, Broască Silviu Silviu, Gavriloaia Dumitru Alexandru, Munteanu Constantin Ioana, Novac Florin Silviu-Sebastian, agenţilor şefi adjuncţi de poliţie Marusciac Ştefan Marius-Nicolae, Neagu Gabriel Cosmin-Alexandru, agenţilor principali de poliţie Ancuţa Sorin-Nicolae Răzvan-Mihai, Apăvăloae Vasile Cosmin-Gabriel, Lehaci Constantin Maria.

Creşterea prestigiului ştiinţei medicale româneşti

De asemenea, în semn de "apreciere pentru meritele de excepţie avute în domeniul ocrotirii sănătăţii populaţiei, în combaterea unor epidemii, în domeniul cercetării şi practicii medicale, în creşterea prestigiului ştiinţei medicale româneşti şi în asigurarea asistenţei medicale, precum şi în vederea recunoaşterii contribuţiei semnificative la realizarea reformelor şi implementarea investiţiilor strategice din cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă", preşedintele Iohannis a conferit:

* Ordinul Naţional "Steaua României" în grad de Ofiţer prof. univ. dr. Bartoş Daniela, Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti Floreasca;

* Ordinul Naţional "Serviciul Credincios" în grad de Ofiţer prof. univ. emerit dr. Beuran Mircea, Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti Floreasca;

* Ordinul Naţional "Pentru Merit" în grad de Cavaler prof. univ. emerit dr. Lascăr Ioan, Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti Floreasca, pentru Bumbac Georgeta, economist, director general în Ministerul Sănătăţii, Gafton Cristina-Laura, economist, director în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate, Iavor Ionuţ-Sebastian, jurist, director general în Ministerul Sănătăţii şi Petcu Laura, economist, director general în Ministerul Sănătăţii;

* Ordinul "Meritul Sanitar" în grad de Mare Ofiţer prof. univ. dr. emerit Dorobanţu Maria, Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti Floreasca; * Ordinul "Meritul Sanitar" în grad de Comandor, prof. univ. dr. Popescu Gheorghe Ion, Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti Floreasca;

* Ordinul "Meritul Sanitar" în grad de Ofiţer prof. univ. dr. Mihălţan Florin-Dumitru, Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti, şef de secţie în cadrul Institutului de Pneumoftiziologie "Marius Nasta".

* Ordinul "Meritul Sanitar" în grad de Cavaler prof. univ. dr. habil. Bălaşa Rodica-Ioana, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, as. med. Băluşescu Mari-Larisa, Direcţia de Sănătate Publică Constanţa, dr. Blidaru Teodor-Cristian, medic, consilier onorific al ministrului sănătăţii, prof. univ. dr. Braşoveanu Vladislav, Institutul Clinic Fundeni, as. med. Burtea Elena-Daniela, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, prof. univ. dr. Cinteză Delia, Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie şi Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti, prof. univ. dr. Constantinescu Gabriel, Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti Floreasca, conf. univ. dr. Constantinescu Monica Elena, Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti Floreasca, prof. univ. dr. Dimofte Mihail-Gabriel, Institutul Regional de Oncologie Iaşi, dr. Dop Radu Gheorghe Alexandru, Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti Floreasca, conf. univ. dr. Drăgănescu Anca-Cristina, Institutul Naţional de Boli Infecţioase "Prof. dr. Matei Balş", farmacistului Firulescu Simona, Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti Floreasca, dr. Garofil Nicolae Dragoş, medic, consilier onorific al ministrului Sănătăţii, dr. Gherghe Mirela, medic primar medicină nucleară, şef disciplină medicală nucleară şi şef Departament Medicină Nucleară în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti, prof. univ. dr. Grinţescu Ioana Marina, Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti Floreasca, prof. univ. dr. Ionescu Gheorghe, Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti Floreasca, prof. univ. dr. Muntean Daniela-Lucia, decan, Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie "George Emil Palade" din Târgu Mureş, domnului prof. univ. dr. Niculescu-Radu Dan-Leonard, Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti Floreasca, as. med. Niculiţă Oana-Otilia, Institutul Clinic Fundeni, Bucureşti, prof. univ. dr. Onose Gelu, Spitalul Clinic de Urgenţă "Bagdasar Arseni" Bucureşti, as. med. Pianoschi Felicia Dana, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Cluj-Napoca, conf. univ. dr. Popa Valeriu Bogdan, Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti Floreasca, conf. univ. dr. Poroch Vladimir, medic primar chirurgie generală, Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" din Iaşi, Institutul Regional de Oncologie Iaşi (Secţia Îngrijiri Paliative), conf. univ. dr. Schenker Michael, Centrul de Oncologie "Sf. Nectarie" Craiova, preşedintele Comisiei de Oncologie a Ministerului Sănătăţii; as. med. Stan Daniela, Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Prof. dr. Panait Sîrbu", Bucureşti, dr. Toma Ioana-Daciana, medic de familie (Bucureşti), vicepreşedinte, Societatea Naţională de Medicina Familiei, prof. univ. dr. Trandafir Laura Mihaela, Spitalul Clinic de Urgenţe pentru Copii "Sfânta Maria" Iaşi, dr. Udroiu Cristian Alexandru, Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, dr. Vatachki Guenadiy Roumenov, director executiv, Agenţia Naţională de Transplant, şi dr. Zob Daniela Luminiţa, Institutul Oncologic Bucureşti "Prof. Dr. Al. Trestioreanu".

Valorile patrimoniului cultural românesc

Totodată, în semn de "apreciere pentru deschiderea manifestată faţă de ţara noastră, angajându-se profund şi dedicat la promovarea valorilor patrimoniului cultural românesc", şeful statului a conferit Ordinul "Meritul Cultural" în grad de Ofiţer, Categoria F - "Promovarea culturii", lui Hermann Johannes Heinrich Parzinger, preşedinte executiv, Europa Nostra, şi pentru Sneska Quaedvlieg-Mihailovic, secretar general, Europa Nostra.

În semn de "apreciere şi recunoştinţă pentru profesionalismul şi dăruirea puse în slujba artei şi a publicului, pentru contribuţia importantă adusă la afirmarea pe plan intern şi internaţional a valorilor teatrului şi cinematografiei româneşti", preşedintele Iohannis a conferit:

* Ordinul "Meritul Cultural" în grad de Cavaler, Categoria D - "Arta spectacolului", actriţei Magdalena-Ofelia Popii, Teatrul Naţional "Radu Stanca" din Sibiu;

* Ordinul "Meritul Cultural" în grad de Cavaler, Categoria F - "Promovarea culturii", Elisabetei Covaliu, director general, Societatea Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A.

Dezvoltarea învățământului

Totodată, în semn de "apreciere pentru meritele deosebite avute în dezvoltarea învăţământului, remarcându-se, de-a lungul timpului, în slujba sistemului de educaţie, precum şi pentru stimularea spiritului caritabil şi de voluntariat, având drept scop susţinerea valorilor şcolii şi ale comunităţii", şeful statului a conferit:

* Ordinul "Meritul pentru Învăţământ" în grad de Comandor profesorului Mihăescu Mirela, inspector şcolar, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, profesorului Ochescu Maria, Centrul Judeţean de Excelenţă Vâlcea;

* Ordinul "Meritul pentru Învăţământ" în grad de Cavaler profesorului Colopelnic Luminiţa-Erika, Colegiul Naţional "Dragoş Vodă", Sighetu Marmaţiei, lui Dupu Marcel, director, Clubul Copiilor Dorohoi, lui Enăchescu Marian, profesor universitar dr., Universitatea Naţională de Ştiinţă şi Tehnologie Politehnica, Bucureşti, profesorului Fiscutean Dorin, Colegiul Naţional Iaşi, profesorului Fiscutean Mihaela Cornelia, Colegiul Naţional Iaşi, profesorului pensionar Niculescu Liliana, profesorului universitar dr. Sigmirean Cornel, Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca, Floricăi Stoica director, Şcoala Profesională Specială pentru Deficienţi de Auz "Sfânta Maria", Bucureşti, profesorului univ. dr. Ţăpuş Nicolae, Universitatea Naţională de Stiinţă şi Tehnologie Politehnica, Bucureşti, profesorului Teodorescu Gabriel Nicolae, Colegiul Naţional "George Coşbuc", Cluj-Napoca, profesorului universitar dr. Ulrich Hygum Cătălina, Universitatea din Bucureşti - Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei;

* Ordinul "Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Angajament Social" în grad de Cavaler pentru Certan Olivia Diana, director, Organizaţia Umanitară CONCORDIA, Şteţco Mirela, director, Teach for Romania şi Vitan Roxana, director general, Romanian American Foundation.

De asemenea, în semn de "apreciere pentru rezultatele importante obţinute în procesul de formare intelectuală şi umană a tinerelor generaţii, pentru promovarea calităţii învăţământului universitar românesc", şeful statului a conferit:

* Ordinul "Meritul Cultural" în grad de Mare Ofiţer, Categoria B - "Muzica", Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti (160 de ani).

* Ordinul "Meritul Cultural" în grad de Mare Ofiţer, Categoria C - "Artele plastice", Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti (160 de ani).

* Ordinul "Meritul Cultural" în grad de Mare Ofiţer, Categoria H - "Cercetarea ştiinţifică", Universităţii din Bucureşti (160 de ani).

* Ordinul "Meritul pentru Învăţământ" în grad de Comandor Universităţii de Vest din Timişoara (80 de ani).

* Ordinul "Meritul pentru Învăţământ" în grad de Cavaler Universităţii de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara (80 de ani).

Decorațiuni petru actori

Totodată, în semn de "apreciere pentru profesionalismul şi dăruirea puse în slujba artei şi a publicului, pentru contribuţia importantă adusă la afirmarea pe plan intern şi internaţional a valorilor culturii româneşti", preşedintele Iohannis a conferit Ordinul "Meritul Cultural" în grad de Cavaler, Categoria D - "Arta spectacolului", artistului liric Antoniu Adriana Amelia, Teatrul Naţional de Operetă şi Musical "Ion Dacian" din Bucureşti, regizorului-scriitor Badea Alexandra Adriana, colaborator, Teatrul Naţional "I.L. Caragiale" din Bucureşti, şi actriţei Dumbravă Diana Florentina, Teatrul Naţional "I.L. Caragiale" din Bucureşti.