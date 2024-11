Șefii marilor partide au fost absenți de la ultima recepție ținută de Klaus Iohannis la Cotroceni.

Potrivit USR, Elena Lasconi nu a primit invitația, în timp ce Ilie Bolojan este plecat la Oradea, de unde va vota la alegerile parlamentare.

Marcel Ciolacu a fost invitat în calitate de premier al țării, însă a refuzat să meargă.

„Mâine este Ziua Naţională a României şi vă îndemn să privim înapoi cu recunoştinţă la sacrificiile şi lupta pentru unitatea şi suveranitatea noastră, dar şi înainte, către viitorul pe care să îl construim cu înţelepciune şi conştienţi că deciziile noastre de astăzi vor influenţa semnificativ viaţa generaţiilor viitoare şi destinul ţării noastre", a afirmat şeful statului, la recepţia organizată cu prilejul Zilei Naţionale a României.

„Amenințările din timpul primului meu mandat la adresa statului de drept și a instituțiilor democratice, de care astăzi unii de-abia vor să-și mai amintească, pandemia de COVID-19, cu toate consecințele ei dramatice, inclusiv economice și sociale, riscurile de securitate generate de războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei sunt doar câteva momente majore care au marcat acest ultim deceniu. Acum ne putem uita în urmă și constata că, prin eforturi și coeziune, prin deciziile și măsurile luate, România a devenit mai puternică, mai stabilă, mai consolidată la nivel de instituții”, a mai afirmat președintele.

Pe ultima sută de metri, președintele și-a cerut scuze pentru greșelile pe care le-a făcut în cei 10 ani de mandat.

„Știu că am făcut greșeli, unele alegeri în care am investit speranță și încredere nu au trecut testul timpului, iar pe unii dintre dumneavoastră v-am dezamăgit. Vă cer iertare pentru că, de-a lungul timpului, am luat decizii care v-au nemulțumit și pe care, cel mai probabil, nu le-am explicat suficient. Timpul nu poate fi dat înapoi, dar vă asigur că la baza tuturor eforturilor și acțiunilor mele a stat un singur lucru: identificarea celor mai bune soluții pentru securitatea, bunăstarea și prosperitatea României și a cetățenilor săi”, a spus Iohannis.