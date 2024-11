Autopsia lui Silviu Prigoană s-a terminat. Care a fost motivul decesului subit

Legiștii au finalizat necropsia omului de afaceri Silviu Prigoană, astfel că s-a stabilit cu exactitate cauza morții acestuia.

Surse oficiale au declarat, miercuri, după ce a avut loc autopsia în cazul Silviu Prigoană că decesul a fost cauzat de o problemă cardiacă.

Silviu Prigoană a murit după ce i s-a făcut rău în timp ce se afla la masă cu alte trei persoane la un restaurant din Brașov. La ora 14,13 a fost chemată ambulanța, însă medicii sosiți la fața locului nu au reușit să-l resusciteze și au declarat decesul. Inițial s-a spus că acesta s-ar fi înecat cu mâncare, însă ulterior s-a spus că acesta a murit în urma unui infarct, dat fiind că avea stenturi la inimă și în fiecare an se ducea la cardiologie în Germania pentru control.

Silviu Prigoană s-a născut în decembrie 1963, la Gherla, în județul Cluj. Acesta a fost acționar principal la Rosal Grup și fondator al mai multor posturi de televiziune. Dar ambițiile sale au fost mult mai mari de atât, ajungând să se implice și îm politică. Omul de afaceri a fost deputat de București, din partea PDL, în legislatura 2008-2012.

Silviu Prigoană a fost fondator al posturilor de televiziune Realitatea TV, Etno TV și Taraf TV.

Afaceristul a început să investească masiv în mass-media în 2001, an în care a înființat Realitatea TV. În 2003, a lansat TV Sport, urmat de Etno TV și Taraf TV. A deținut și 10% din acțiuni din Digital Cable Systems (DCS), care a lansat serviciul direct to home (DTH) Max TV. Prigoană deținea și licențe pentru alte două canale, Meteo TV și Manele TV. Omul de afaceri mai deținea, Sigma TV, acțiuni la Teleshop 24, fiind coproprietar și la Taifasuri FM, Manele FM, Jazz FM. Mai deținea și revista Taifasuri, firma Rosal Ortopedic și RTL (Romanian Television of America), precum și postul de radio Etno FM. Până în 2006, Silviu Prigoană a deținut și revista săptămânală Fanatik, cu profil sportiv.