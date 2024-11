Omul de afaceri și fondatorul postului TV Realitatea Plus, Silviu Prigoană, a murit, marți. Silviu Prigoană a fost și deputat din partea PDL timp de patru ani.

Silviu Prigoană a murit după ce i s-a făcut rău în timp ce se afla la masă cu alte trei persoane la un restaurant din Brașov. La ora 14,13 a fost chemată ambulanța, însă medicii sosiți la fața locului nu au reușit să-l resusciteze și au declarat decesul. Inițial s-a spus că acesta s-ar fi înecat cu mâncare, însă ulterior surse apropiate au spus că acesta a murit în urma unui infarct, dat fiind că avea stenturi la inimă și în fiecare an se ducea la cardiologie în Germania pentru control.

În anul 2010, Silviu Prigoană a mai suferit un infarct miocardic, în urma căruia a fost internat la spitalul Floreasca din Capitală.

IPJ Brașov: A fost resuscitat, dar nu s-a putut face nimic

Inspectoratul de Poliție din Brașov a anunțat că, în această dupa-amiază, polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Bran au fost sesiszati cu privire la faptul că, în timp ce o persoană, de 60 de ani, lua masa împreună cu alte persoane, la un restaurant din Stațiunea Bran, a resimțit o stare de rău, fapt pentru care a fost solicitat sprijin de specialitate.

Echipajul medical sosit la fața locului a întreprins procedurile de resuscitare, însă, în pofida tuturor manevrelor, a fost declarat decesul bărbatului.

În cauză, la acest moment, se desfăsoară actvitățile specifice de cercetare, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul unitătii de parchet competente, a informat inspectoratul.

ISU Brașov: A fost resuscitat 50 de minute

Ulterior, Maior Ciprian Sfreja, purtător de cuvânt ISU Brașov a declarat că Silviu Prigoană a fost resuscitat timp de 50 de minute.

„Vă pot spune că am fost anunțați să intervenim în localitatea Șimon, la o persoană care se afla în stop cardio-respirator, un bărbat în vârstă de aproximativ 60 de ani și că echipajul SMURD a ajuns acolo, a aplicat manevre de resuscitare timp de aproximativ 50 de minute, după care a fost predat echipajului SAJ cu medic, venit la fața locului, iar ulterior a fost declarat decesul bărbatului. Din păcate acesta nu a răspuns manevrelor de resuscitare”, a spus el.

Adrian Bahmuțeanu: Sunt foarte afectată

Fosta lui soție, Adriana Bahmuțeanu, și-a exprimat regretul într-o declarație pentru România TV: „Sunt în stare de șoc, nu îmi vine să cred! Mi s-a confirmat ce s-a întâmplat în Brașov, într-un restaurantt, dar nu știu nimic altceva. Îmi pare extrem de rău! Este tatăl copiilor mei! Sunt foarte afectată!”

În decembrie ar fi împlinit 61 de ani

Silviu Prigoană s-a născut în decembrie 1963, la Gherla, în județul Cluj. Acesta a fost acționar principal la Rosal Grup și fondator al mai multor posturi de televiziune. Dar ambițiile sale au fost mult mai mari de atât, ajungând să se implice și îm politică. Omul de afaceri a fost deputat de București, din partea PDL, în legislatura 2008-2012.

Silviu Prigoană a fost fondator al posturilor de televiziune Realitatea TV, Etno TV și Taraf TV.

Afaceristul a început să investească masiv în mass-media în 2001, an în care a înființat Realitatea TV. În 2003, a lansat TV Sport, urmat de Etno TV și Taraf TV. A deținut și 10% din acțiuni din Digital Cable Systems (DCS), care a lansat serviciul direct to home (DTH) Max TV. Prigoană deținea și licențe pentru alte două canale, Meteo TV și Manele TV. Omul de afaceri mai deținea, Sigma TV, acțiuni la Teleshop 24, fiind coproprietar și la Taifasuri FM, Manele FM, Jazz FM. Mai deținea și revista Taifasuri, firma Rosal Ortopedic și RTL (Romanian Television of America), precum și postul de radio Etno FM. Până în 2006, Silviu Prigoană a deținut și revista săptămânală Fanatik, cu profil sportiv.

Silviu Prigoană a candidat fără succes la funcția de primar general al municipiului București la alegerile locale din 2012.

În 2023, Silviu Prigoană a declarat în cadrul unui podcast că avea o pensie lunară de 11.000 de euro, după 20 de ani de cotizat sume uriașe la stat.

Silviu Prigoană a fost căsătorit cu prima sa soție Viorica, care a decedat la doar 30 de ani, în 1994. Din această căsătorie are doi fii, Honorius și Silvius. A mai fost căsătorit a doua oară cu Adriana Bahmuțeanu, cu care a avut o relație tumultoasă, soldată cu divorț. Cei doi au împreună doi băieți, născuți în 2007 și 2010.