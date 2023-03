Arhiepiscopul de Canterbury, la centrul pentru refugiați de la Romexpo: Generozitatea românilor, un exemplu foarte puternic

Arhiepiscopul de Canterbury, dr. Justin Welby, aflat în vizită în România, a vizitat, luni, centrul pentru refugiaţi ucraineni de la Romexpo din Capitală.

„Prima reacţie după vizitarea unui loc ca acesta este că ţi se frânge inima. Fiecare persoană de acolo a avut o casă, o familie, aşteptări de la viaţă şi dintr-o dată sunt în postura de a nu mai avea niciuna dintre acestea. Să vezi că sunt ajutaţi şi sprijiniţi este minunat. Generozitatea românilor este remarcabilă şi un exemplu foarte puternic pentru întreaga lume. (...) Ceea ce mă impresionează aici - şi am fost în centre de refugiaţi în întreaga lume, în foarte multe locuri - este modul în care sunt trataţi refugiaţii. Statul român le acordă mult sprijin. UNCHCR, IOM, UNICEF dau ce e cel mai bun pentru a se asigura că nu este doar o activitate funcţională, ci că fiecare persoană este apreciată ca fiinţă umană. Cred că acesta este un semn frumos pentru ceea ce pot face fiinţele umane, în acest context groaznic de suferinţă", a spus arhiepiscopul de Canterbury, scrie Agerpres.

Liderul spiritual al Bisericii Anglicane a pledat pentru pace.

„În primul rând, în Europa de Est credeam că s-au terminat zilele în care oamenii încercau să-şi schimbe graniţele cu forţa şi trebuie să găsim o cale să restabilim codul internaţional care spune că nu foloseşti forţa în mod agresiv. Agresiunea nu trebuie să aibă succes. Dacă agresiunea are succes într-un loc, aşa cum am văzut înainte de cele două Războaie Mondiale, în cele din urmă are succes şi apoi costurile pentru a scăpa de aceasta sunt de nedescris. În al doilea rând, toţi vrem pace. Nimeni nu vrea un război care există, care se întinde. Nimeni nu vrea să vadă ororile din Ucraina. (...) Trebuie să fie pace, dar nu poate fi pace fără justiţie pentru marile crime de război şi nu poate fi pace care dă succes agresiunii", a afirmat Arhiepiscopul de Canterbury, care a precizat că anul trecut în decembrie a fost în vizită la Kiev.

„Îmbrățișarea suferinței”

Întrebat ce le transmite ucrainenilor pentru a-i ajuta să treacă peste trauma războiului, el a răspuns: „Aş începe prin a nu spune, ci prin a-i asculta. Aş începe prin împărtăşirea suferinţei".

Printre cei care l-au însoţit pe arhiepiscopul de Canterbury în vizita la centrul pentru refugiaţi de la Romexpo s-au numărat ambasadorul Regatului Unit la Bucureşti, Andrew Noble, şi şeful DSU, Raed Arafat.

Liderul spiritual al Bisericii Anglicane urmează să fie primit, luni, de către Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei şi Alteţa Sa Regală Principele Consort.

Arhiepiscopul de Canterbury este liderul spiritual al Bisericii Anglicane din întreaga lume şi, alături de Arhiepiscopul de York, conduce Biserica Angliei. Al 105-lea arhiepiscop de Canterbury, Justin Welby, a fost întronizat în martie 2013 (primul arhiepiscop de Canterbury din istorie a fost întronizat în anul 597).

În ultimul deceniu, primatul Bisericii Anglicane a condus ceremoniile religioase majore ale Angliei şi ale Familiei Regale britanice, precum comemorarea Ducelui de Edinburg în martie 2022 şi funeraliile de Stat ale Reginei Elisabeta a II-a, în septembrie 2022.

Arhiepiscopul de Canterbury este cel care va conduce ceremonialul Încoronării Regelui Charles al III-lea, la Abaţia Westminster, în ziua de 6 mai 2023.