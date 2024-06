Supravegherea video în clase. Ce discută profesorii între ei pe această temă

O întrebare postată pe un grup al profesorilor, de pe o rețea de socializare, a scos la iveală faptul că montarea camerelor video în sălile de clasă are efecte benefice însă poate să determine și situații-problemă.

Un membru al unui grup privat de pe o rețea de socializare în care sunt foarte multe cadre didactice a vrut să știe părerea colegilor săi cu privire la potențialele beneficii ale montării camerelor de supraveghere video în sălile de clasă. Concret, a vrut să afle dacă montarea acestor camere duce, într-adevăr, la reducerea numărului cazurilor de violență în mediul școlar.

Subiectul a fost în schimb întors pe toate fețele, discutându-se inclusiv despre aspectul legal al montării acestor camere video.

„Părinții ar avea mai multă încredere în profesorii care chiar merită și nu am mai fi «toți la fel»"

„Ca și cadru didactic, pentru mine nu schimbă cu nimic faptul că sunt filmată sau nu. Inspecțiile sunt cu audio-video și nu e nimic diferit, cât îți faci treaba totul e ok. Totuși, unii elevii pot să devină mai iscusiți în comportament atunci când știu că pot să vadă real părinții ce au făcut la o anumită oră. Mai nou, la fiecare oră există clase în care incidentele se țin lanț și profesorul nu poate să le facă nimic, plus că e luat la rost de părinte de parcă e vina lui că elevul are o educație precară. Filmările sunt vizualizate doar la nivel de instituție, exact ca cele de pe hol sau curtea școlii, unde e bine că există, așa mai află direcțiunea ce fac anumiți elevi în pauze sau în timpul orelor”, spune un membru al grupului. Acesta consideră că ar exista beneficii reale, inclusiv pentru buna reputație a profesorilor, dacă astfel de camere ar fi montate nu doar pe holuri, ci și în sălile de clasă. „Poate așa ar vedea și părinții real cum se comportă copiii lor și ce vocabular au la adresa colegilor sau a profesorului. Noi le oferim cunoștințe pe diferite domenii și materii, nu îi educăm la comportament. Maxim remediem o situație de conflict sau oferim un sfat, însă educația pornește de acasă. Ca să fim sinceri până la capăt, s-ar lua măsuri și asupra profesorilor agresivi verbal și fizic, astfel că părinții ar avea mai multă încredere în profesorii care chiar merită și nu am mai fi «toți la fel»", mai spune cadrul didactic.

„Avem camere peste tot de câțiva ani. Nu deranjează pe nimeni. Nu ne stresează. Copiii salută camera zilnic. Înregistrările chiar m-au ajutat în rezolvarea unei situații”, este o altă opinie.

„Eu sunt perfect de acord cu camerele de supravegheat. Îmi fac treaba, deci nu am nimic de ascuns. Din păcate la noi la școală nu se practică din cine știe ce motive, și sincer mare păcat! Chiar am avea nevoie la ce copilași avem! La școlile unde într-adevar s-a pus în funcțiune am putut ține orele în liniște și pace. Și pe lângă camere nu ar strica și un jandarm!”, scrie un alt cadru didactic.

Alți profesori spun că nu au nevoie de camere de supraveghere video pentru a putea preda, pentru că problemele de comportament nu sunt atât de mari în școlile în care sunt încadrați încât elevii să fi ajuns să împiedice desfășurarea orei.

„Să fii filmat peste tot e o experiență diferită de ce a fost înainte. Și se vede dacă te-ai pregătit pentru lecție sau nu, dacă întârzii, cum vorbești. Ai putea să înveți să vorbești mai bine de la cineva, soluții mai bune, dacă ai de la cine să înveți. Dar orice se poate folosi și împotriva ta”, atrage atenția un alt membru al grupului.

„Pare că rezolvă și problemele de disciplină ale elevilor, dar și ale profesorilor. Totuși am senzația că aici poate să apară un aspect negativ major, cu atâta supracontrol”, punctează un alt comentator.

În aceeași notă, un alt membru al grupului ridică următoarea întrebare: „Știe careva cum vor fi afectați copiii de conștiința faptului că sunt supravegheați permanent?”.

Din școlile în care există de ani buni camere video de supraveghere vin păreri fel de fel. „Nu rezolvă nicio problemă. E ca înainte”, spune cineva. „Violența a scăzut cu 80%. Și multe lucruri s-au rezolvat”, scrie în schimb altcineva.

„Și la noi a funcționat cu o clasă mai agitată. Niciun profesor nu a fost deranjat că era filmat. Comportamentul elevilor a cunoscut îmbunătățiri”, este un alt mesaj în favoarea utilizării acestor camere.

„E ilegală”, atrage în schimb atenția un membru al grupului, care indică drept temei juridic pentru cele spuse „legislația privind protecția datelor, gdpr, convenția europeană a drepturilor omului, hotărârile CEDO”. „Sala nu este spațiu public”, vine un alt mesaj în sprijinul celui anterior, însă discuțiile sunt încheiate atunci când cineva atrage atenția că atunci când există acordul tuturor părților nu mai poate fi vorba de ilegalitate.

„Singurul și ultimul vinovat e profesorul”

Pornind de la montarea camerelor de supraveghere video în clasă, profesorii ajung să discute, în cele din urmă, despre cum se poate rezolva concret o situație problematică și dacă nu cumva ar trebui modificate și alte aspecte care să le dea autoritate profesorilor.

„Problema e dacă se pot lua măsuri sau nu! Dacă se pot lua, cum era odată, s-ar putea și fără camere. În condițiile actuale însă, când singurul și ultimul vinovat e profesorul, camerele vor constitui probă mai ales împotriva lui. Trecem peste bătăile dintre elevi, că nu îi opresc camerele, după cum vedeți la tv. Dar dacă au înjurat un profesor, hai să vedem de ce a ajuns bietul «copil» la așa ceva, cum «l-a provocat» profesorul! De ce nu a știut să gestioneze situația? De ce nu l-a atras? De ce nu a stat cu el să-i explice, că el e copil și nu știe! Vedeți și asta în mass-media. Deci, până la urmă, vă zic eu că e valabilă formula aia din filmele polițiste americane: tot ce spui (și faci) poate fi folosit împotriva ta ca profesor. Elevul va fi mereu victima neînțeleasă, iar noi vom oferi probele video cu care să ne dea în cap «experții» în educație!”, este o altă opinie.

Instalarea camerelor de supraveghere video în sălile de clasă se poate face, în prezent, doar cu acordul părinților și al profesorilor, conform legii învățământului preuniversitar în vigoare (Legea 198/2023). Ministrul Educației, Ligia Deca, a stârnit discuții aprinse în această primăvară, atunci când a anunțat, într-o conferință de presă, că are în vedere modificarea legislației astfel încât să nu mai fie nevoie de acest acord pentru instalarea camerelor. Pe de altă parte, înregistrările nu vor putea fi folosite pentru evaluarea activității cadrelor didactice, scopul instalării camerelor fiind acela de a preveni actele de violență din mediul școlar, anunța Deca.