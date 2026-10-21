După atacul cu cuțitul de la o școală din Bistrița, ministrul Educației propune pedepse mai dure pentru violențele împotriva profesorilor

Ministrul Educației, Sorin Costreie, a declarat miercuri seară, 21 octombrie, că vrea să dubleze pedepsele pentru violențele comise împotriva profesorilor și personalului din școli, în contextul atacului cu cuțitul de la o unitate de învățământ din Bistrița.

Foto: Facebook/Sorin Costreie

„Eu cred că trebuie să prezentăm firul faptelor. Vorbim de un copil de clasa a VII-a care a atacat cu premeditare pe o doamnă profesoară care preda matematică la clasa a VI-a și un copil.

Însă ținta era «indianul», un copil din clasa a VI-a, rom, și care el era ținta finală. Vă dați seama că dacă i-a înjunghiat pe cei care s-au interpus, cred că ținta era acest băiat. Cazul e cutremurător”, a spus ministrul la Digi24.

Acesta a spus că a discutat cu directorul școlii și cu autoritățile din municipiu, care l-au asigurat că profesoara și elevul atacați sunt în regulă.

În acest context, ministrul Educației a spus că autoritățile trebuie să ia măsuri pentru a preveni repetarea unor astfel de incidente.

„Ce facem în astfel de situații? Astfel de lucruri în alte părți ale lumii sunt la ordinea zilei. Dar la fel spuneam și de droguri, că la noi nu o să ajungă așa ceva și iată că au ajuns. Am discutat azi dimineață foarte scurt și cu domnul premier. Ce am vrea să facem? Pentru protecția profesorilor, a copiilor, a personalului din școală să întărim legea”, a declarat Sorin Costreie.

„Noi vrem cât de repede să fie făcută schimbarea în lege”

Acesta a spus că vrea dublarea pedepselor pentru violențele comise împotriva profesorilor, după modelul măsurilor aplicate personalului medical.

„Dublăm cu o campanie de mediatizare și să spunem că nu trebuie să se ajungă la așa ceva. E context agravant, cred că se numește în lege. Aici, în acest caz particular, e vorba de un copil, dar am avut cazuri de copii peste 14 ani și de profesori bătuți.

Noi vrem cât de repede să fie făcută schimbarea în lege și sperăm să avem susținerea tuturor partidelor și să avem un climat mai sigur. Vrem să întărim statutul profesorului și elevului și să prindem și astfel de lucruri acolo”, a mai spus Costreie.

Ministrul a subliniat că prevenția este esențială pentru siguranța în școli, menționând riscurile asociate armelor albe și influența rețelelor sociale.

„Și cu rețelele și cu armele albe și cu pericolele care decurg din lucrul acesta. Ne gândim chiar la controlul rucsacului copilului când intră în școală.

Trebuie văzut și analizat de la caz la caz, ori îi controlezi, trebuie să îi aduci mai repede înainte de prima oră la școală. Ne gândim și la detectoare de metale”, a afirmat Sorin Costreie.

Măsuri după atacul cu cuțitul din Bistrița

Poliţiştii au emis, în cursul serii de marţi, şapte ordine de protecţie provizorii pentru şase elevi de la Şcoala gimnazială „Ştefan cel Mare" din Bistriţa şi pentru profesoara de 28 de ani atacată cu cuţitul de minorul de 13 ani.

Acestuia din urmă i-a fost montată brăţară de monitorizare.

Ordinele au fost emise după ce părinţii copiilor au solicitat luarea unor măsuri suplimentare de protecţie faţă de atacator, în condiţiile în care, miercuri, elevii se vor întoarce fizic la şcoală, după ce în cursul zilei de marţi au urmat cursuri online.

Minorul de 13 ani care a comis atacul cu cuţitul se află în prezent internat la Psihiatrie infantilă în Cluj-Napoca, fiind însoţit de mamă.

Copilul a fost audiat mai multe ore de anchetatori, care încearcă să stabilească motivele atacului. Potrivit unor surse judiciare citate de publicația locală Bistrițeanul.ro, minorul nu părea afectat de cele întâmplate și nu ar fi manifestat remușcări.

Cum s-a petrecut atacul din școală

Incidentul a avut loc într-o școală din Bistrița, unde elevul de 13 ani, din clasa a VII-a a Școlii Gimnaziale „Ștefan cel Mare”, a mers la o clasă de a VI-a, în timpul orei de matematică. A bătut la ușă și a așteptat.

Când profesoara i-a deschis ușa, băiatul a atacat-o cu un cuțit, lovind-o de mai multe ori. Ulterior, l-a rănit și pe un elev de clasa a VI-a, care a încercat să intervină pentru a-l opri.

Atacul ar fi fost pregătit dinainte, iar minorul ar fi făcut referiri la acesta pe rețelele de socializare. Înainte de agresiune, băiatul a mers la baie, unde și-a pus o cagulă și o cască, pentru a nu fi recunoscut. Tot acolo a scris cu markerul mai multe mesaje antisemite.