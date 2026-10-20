Elevul de 13 ani care a înjunghiat o profesoară și un coleg la Bistrița, internat la Psihiatrie

Elevul de 13 ani care a înjunghiat ieri o profesoară de matematică și un coleg mai mic, într-o școală din Bistrița, a fost internat azi la Clinica de Psihiatrie Infantilă din Cluj-Napoca. Evaluarea specialiștilor va contribui la stabilirea măsurilor care vor fi luate în cazul minorului, care nu răspunde penal pentru fapta sa, având în vedere vârsta.

Elevul de 13 ani care a înjunghiat o profesoară a fost internat la psihiatrie. Foto: captură video bistriteanul.ro

Copilul a fost audiat mai multe ore de anchetatori, care încearcă să stabilească motivele atacului. Potrivit unor surse judiciare citate de publicația locală Bistrițeanul.ro, minorul nu părea afectat de cele întâmplate și nu ar fi manifestat remușcări.

Anchetatorii spun că elevul s-ar fi inspirat din curente extremiste din Statele Unite și Rusia.

Cum s-a petrecut atacul din școală

Incidentul a avut loc într-o școală din Bistrița, unde elevul de 13 ani, din clasa a VII-a a Școlii Gimnaziale „Ștefan cel Mare”, a mers la o clasă de a VI-a, în timpul orei de matematică. A bătut la ușă și a așteptat.

Când profesoara i-a deschis ușa, băiatul a atacat-o cu un cuțit, lovind-o de mai multe ori. Ulterior, l-a rănit și pe un elev de clasa a VI-a, care a încercat să intervină pentru a-l opri.

Atacul ar fi fost pregătit dinainte, iar minorul ar fi făcut referiri la acesta pe rețelele de socializare. Înainte de agresiune, băiatul a mers la baie, unde și-a pus o cagulă și o cască, pentru a nu fi recunoscut. Tot acolo a scris cu markerul mai multe mesaje antisemite.

Bunicul băiatului de 13 ani spune că acesta a fost victima bullyingului

Bunicul susține că nepotul său „a fost victima bullyingului”. Acesta a mai declarat că părinții nu au găsit conținut agresiv în calculatorul băiatului.

Bunicul băiatului spune că nu își explică gestul nepotului, dar crede că acesta ar fi putut acumula probleme în timp sau ar fi fost agresat în dimineața incidentului.

Profesoara înjunghiată are 28 de ani și a fost rănită la frunte, sub ochi și în zona toracelui. A fost operată și este în stare stabilă. Elevul de 12 ani, rănit la cap, ureche, umăr și torace, a fost tratat și externat cu recomandări medicale.