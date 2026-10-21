 Rapid, cuvinte de laudă pentru juniorul rapidist care a sărit în ajutorul profesoarei din Bistrița, înjunghiată de un elev: „Eroul nostru!” | adevarul.ro
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Rapid, cuvinte de laudă pentru juniorul rapidist care a sărit în ajutorul profesoarei din Bistrița, înjunghiată de un elev: „Eroul nostru!”

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Rapid a reacționat după incidentul grav petrecut luni dimineață într-o școală din Bistrița, unde o profesoară de matematică și un elev au fost înjunghiați de un copil de 13 ani. În imaginile surprinse de camerele de supraveghere, băiatul de 12 ani care a intervenit pentru a-și apăra profesoara apare îmbrăcat într-o bluză cu însemnele clubului giuleștean.

FC Rapid a transmis un comunicat
FC Rapid a transmis un comunicat Foto: Instagram @fcrapid1923oficial

„Întreaga familie rapidistă este alături de tine!”

Gestul elevului a atras atenția celor de la Rapid, care au transmis un mesaj public de susținere. În comunicatul publicat pe 21 octombrie, clubul și-a arătat aprecierea față de curajul copilului și a anunțat că îl așteaptă la următoarele meciuri ale echipei, oferindu-i astfel un semn de încurajare după cele întâmplate.

„Clubul FC Rapid a luat legătura cu reprezentanții instituției de învățământ și cu părinții micului nostru rapidist din Bistrița încă din primele momente de după tragicul incident și este alături de familie în această perioadă dificilă. Din respect pentru eroul nostru și familia sa, alegem să le respectăm intimitatea și să le oferim liniștea de care au atât de multă nevoie. Le transmitem toată susținerea noastră, multă putere și cele mai bune gânduri!

Dragul nostru erou,

Vrem să știi că nu ești singur! Întreaga familie rapidistă este alături de tine și îți ține pumnii! Abia așteptăm să ne întâlnim la București! Până atunci, ai grijă de tine și fă-te bine! Giuleștiul te așteaptă, iar noi abia așteptăm să te cunoaștem!”, se arată în comunicatul Rapidului, pe rețelele de socializare.

Și grupul Original 1923 din galeria Rapidului a transmis un mesaj emoționant

„Respect pentru curaj. Respect pentru omenie. Respect pentru spiritul rapidist! În urma incidentului cutremurător petrecut în Bistrița, am aflat cu admirație despre gestul unui elev, îmbrăcat în tricoul Rapidului, care a sărit în ajutorul profesoarei, dând dovadă de un curaj și de o tărie de caracter remarcabile. Pentru noi, Rapidul nu înseamnă doar fotbal. Înseamnă solidaritate, respect și puterea de a fi alături de cei aflați în suferință. Știm că în aceste momente te afli pe patul de spital. Vrem să îți transmitem toată forța noastră și să îți urăm însănătoșire grabnică. Nu ești singur în această luptă! Așa cum tu nu ai ezitat să fii scut pentru altcineva, familia rapidistă este acum alături de tine. Spiritul care te-a făcut să intervii îți va da puterea să te întorci curând și mai puternic acasă!

Bunicul elevului de 13 ani care a atacat o profesoară și un coleg în Bistrița: „A fost victima bullyingului. E vina sistemului, învăţământul din ziua de azi”

Pentru că susținem educația, dar și pasiunea pentru culorile noastre, Original dorește să îi ofere acestui tânăr un set complet de rechizite școlare, o eșarfă de rapidist și un abonament la meciurile echipei Rapid pentru întregul sezon. Chiar dacă distanța până la București este mare, acest abonament este garanția noastră: locul tău în Giulești te va aștepta mereu, oricând vei avea ocazia să vii! Astăzi nu vorbim despre scoruri sau rivalități, ci despre un tânăr care ne-a predat tuturor o lecție. APEL CĂTRE COMUNITATE: Pentru a-i putea trimite aceste lucruri, avem nevoie de ajutorul vostru. Dacă cineva îl cunoaște pe acest tânăr, pe familia sa sau pe apropiații lui din Bistrița, vă rugăm să ne lăsați un mesaj în privat!”, se arată în mesajul postat de Original.1923 pe Instagram.

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Foto: Captură Instagram @original.1923

Ce s-a întâmplat cu victimele

Vasile Șteopoaie, șeful Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud, a oferit noi informații despre cazul elevului de 13 ani care a atacat cu un cuțit două persoane într-o școală din Bistrița. Potrivit acestuia, băiatul ar fi vrut să rănească un elev de clasa a VI-a din cauza religiei diferite.

Marți dimineață, inspectorul școlar a discutat cu profesoara în vârstă de 28 de ani, care se află încă în spital după ce a fost atacată. Cadrul didactic i-a transmis că se simte bine, iar starea elevului de 12 ani care a intervenit pentru a o apăra este, de asemenea, bună. Copilul fusese externat încă de luni.

Între timp, elevul care a provocat incidentul a rămas internat într-o unitate de psihiatrie pediatrică din Cluj-Napoca, unde este însoțit de mama sa. Autoritățile școlare așteaptă concluziile medicilor specialiști înainte de a decide ce măsuri vor fi luate în cazul său. Potrivit lui Vasile Șteopoaie, consiliul de administrație al școlii va analiza situația după primirea diagnosticului medical, urmând să stabilească dacă se impune exmatricularea copilului.

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