Cutremur la New York. Seismul a fost resimțit puternic în toată zona de nord-est a SUA

Un cutremur cu magnitudinea preliminară de 4,8 a zguduit vineri la ora locală10:23 părți din orașul New York, Philadelphia și Washington, DC, potrivit datelor de la US Geological Survey.

Epicentrul a fost la nord-est de Lebanon, New Jersey, la mai puțin de 50 de mile vest de orașul New York.

Cutremurul a fost de suprafață, la o adâncime 5 kilometri, ceea ce a făcut ca zguduirile să se resimtă mai puternic în zonele afectate.

Este puțin probabil ca acest cutremur să provoace daune, conform datelor de la USGS. Rapoartele inițiale au indicat un cutremur cu magnitudinea 4,8, dar acesta a fost revizuit la 4,7 înainte de a fi ajustat din la 4,8. Acest lucru s-ar putea schimba din nou pe măsură ce sunt examinate mai multe date.

Guvernatorul New York-ului, Kathy Hochul, confirmă că zborurile pe aeroporturile JFK din New York și Newark International din New Jersey sunt în acest moment complet oprite, în timp ce autoritățile așteaptă eventuale replici ale cutremurului.

Administrația Federală a Aviației a declarat că zborurile către aeroporturile Kennedy din New York, Philadelphia, Baltimore și Newark au fost reținute.

Turnul de control al traficului aerian de la aeroportul Newark Liberty este evacuat, a declarat un controlor într-o transmisie radio după cutremur.

"Nimeni nu va pleca nicăieri pentru moment", a spus un controlor pe frecvența radio.

Pistele de aterizare erau în curs de a fi inspectate avariii. La scurt timp după cutremur, controlorii de la LaGuardia încă mai autorizau zborurile care urmau să plece de acolo.

Purtătorul de cuvânt al Administrației Federale a Aviației, Jeannie Shiffer, consideră că impactul cutremurului asupra transportului aerian este o "situație care evoluează rapid".