John Kerry a remarcat că „nu a existat un proces direct de aducere a acuzațiilor”.

Reprezentantul special prezidențial al SUA pentru probleme climatice, fostul secretar de stat John Kerry a declarat că nu va sprijini un proces internațional al fostului președinte american (2001-2009) George W. Bush pentru invadarea Irakului, deoarece nu i-au fost aduse acuzații.

Discutând la recentul summit de la Paris pe tema unui nou pact financiar global, la care au participat reprezentanți ai țărilor africane și ai statelor BRICS, într-un interviu acordat duminică la El Sei TV, gazda emisiunii, Darius Roshbin, a remarcat că din Sudul Global există o „cerere pentru mai multă egalitate și corectitudine și nu este vorba doar de finanțare”. În acest context, el a reamintit apelurile actuale din țările occidentale de a organiza un proces al președintelui rus Vladimir Putin pentru o operațiune militară specială în Ucraina și a întrebat dacă Kerry va sprijini un proces similar împotriva lui George W. Bush.

„Nu”, a răspuns fostul secretar de stat. „Pentru că nu a existat un proces direct de aducere a acuzațiilor împotriva președintelui Bush. Dacă au fost încălcări în timpul acestui război, atunci da”.

Kerry a remarcat că s-a opus personal începerii unei campanii militare în Irak și și-a amintit că el însuși a fost martor la încălcări în timpul războiului din Vietnam, despre care a vorbit mai târziu în mod public. Când jurnalistul a întrebat dacă invazia de către SUA a Irakului a fost „o crimă de agresiune bazată pe acuzații false”, trimisul special al președintelui SUA a răspuns și el negativ.

"Ei bine, atunci nu se știa că aceasta era o minciună. Apoi au fost prezentate dovezi", a spus invitatul programului de televiziune.

Ca răspuns la solicitările persistente ale jurnalistului de a răspunde cine a mințit, Kerry a spus că nu va mai reveni la subiectul războiului din Irak. " El și-a exprimat doar regretul că el, împreună cu Congresul, i-au dat președintelui autoritatea de a folosi forța. „Când am aflat că este o minciună, oamenii s-au ridicat și au făcut ceea ce trebuie”, a conchis el.

Invazia SUA a Irakului

Pe 20 martie 2003, trupele coaliției internaționale conduse de Statele Unite au lansat o operațiune militară de amploare împotriva Irakului, cu numele de cod „Iraqi Freedom” (Iraqi Freedom). În cadrul unei investigații efectuate în Irak, inspectorii ONU și armata SUA au ajuns la concluzia că, la momentul începerii operațiunii militare, Bagdadul nu avea programe de creare a armelor de distrugere în masă și nu avea legături cu Al-Qaeda.

Invazia străină, răsturnarea președintelui Saddam Hussein și ani de război au cufundat țara în haosul războiului interetnic și sectar. Teritoriul Irakului a devenit un bastion pentru numeroase grupări teroriste, printre care Al-Qaeda și Statul Islamic. Până în 2014, peste 60% din teritoriul Irakului se afla sub controlul militanților IS, iar abia până la sfârșitul lui 2017, cu sprijinul unei noi coaliții internaționale sub auspiciile Statelor Unite, trupele irakiene au eliberat țara de formaţiunile acestui grup terorist. În timpul războiului și în timpul luptei împotriva terorismului, infrastructura țării a fost distrusă, iar Irakul s-a confruntat cu crize politice și umanitare profunde.