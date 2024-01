Detalii explozive în cazul infractorului sexual Jeffrey Epstein. Ce nume sonore din politică și showbiz au fost dezvăluite

Numeroase documente apărute în instanță care identifică asociați ai infractorului sexual Jeffrey Epstein au fost făcute publice miercuri.

Printre numele de notorietate din documente se numără Prințul Andrew al Marii Britanii, dar și fostul președinte al SUA Bill Clinton, Michael Jackson și David Copperfield.

Aceste nume recent dezvăluite în documente sunt conținute în dosarele depuse în cadrul procesului intentat de Virginia Giuffre împotriva lui Ghislaine Maxwell. Documentele includ extrase din depoziții și motivații în acest caz, arată The Guardian.

Maxwell a fost condamnată în decembrie 2021 pentru trafic de persoane și alte acuzații similare, pentru procurarea de adolescente pentru Epstein.

Înainte de dezvăluire, numele erau listate în documente ca anonime. Multe dintre acestea sunt ale persoanelor identificate public anterior ca asociați ai lui Epstein.

Includerea unui nume în această listă nu înseamnă că respectivul asociat a fost acuzat de vreo faptă ilegală legată de Epstein, arată sursa citată.

Într-o depoziție, Maxwell afirmă că Prințul Andrew a vizitat Insula lui Epstein, situată în Insulele Virgine americane. Acesta a fost acuzat că a abuzat de numeroase fete pe această insulă.

"I-ați fost prezentă pe insulă când l-a vizitat Prințul Andrew?" a fost întrebată Maxwell.

Aceasta a răspuns afirmativ și, întrebată de câte ori, a spus: "Îmi amintesc doar o dată." Când a fost întrebată dacă erau fete pe insulă în acel moment, Maxwell a insistat: "Nu erau fete pe insulă deloc. Nicio fată, nicio femeie, în afară de personalul care lucrează la casă."

„Lui Clinton îi plac tinerele”

Un document include o depoziție dată de Johanna Sjoberg, tânăra pe care Maxwell se presupune că a procurat-o pentru acte sexuale cu Epstein.

Sjoberg a spus în depoziția ei că Epstein "a spus odată că lui Clinton îi plac tinerele, referindu-se la fete".

În 2019, purtătorul de cuvânt al lui Clinton, Angel Ureña, a respins acuzațiile despre implicarea lui Clinton în cazul Epstein și a scris într-o declarație pe Twitter că "Președintele Clinton nu știe nimic despre crimele oribile pentru care Jeffrey Epstein a recunoscut că a fost vinovat în Florida acum câțiva ani sau despre cele de care a fost recent acuzat în New York."

Clinton a avut în mod notabil o relație de 18 luni cu Monica Lewinsky, stagiara sa de 22 de ani, în timpul primului său mandat ca președinte, când avea 49 de ani.

Michael Jackson și David Copperfield, invitați în casa lui Epstein

Sjoberg a mai spus că regretatul muzician Michael Jackson a fost în casa lui Epstein din Palm Beach și că acolo l-a cunoscut și pe faimosul magician David Copperfield.

"Te-ai întâlnit vreodată cu cineva celebru când erai cu Jeffrey?", a fost întrebată Sjoberg. "L-am întâlnit pe Michael Jackson... în casa din Palm Beach."

Întrebată dacă i-a făcut masajul lui Jackson, Sjoberg a spus: "Nu am făcut-o."

În ceea ce-l privește pe Copperfield, Sjoberg a spus că a participat la o cină în una dintre casele lui Epstein unde "a făcut niște trucuri magice".

"Ai observat că David Copperfield era prieten cu Jeffrey Epstein?", a mai fost întrebată aceasta. Sjoberg a răspuns afirmativ.

"Vreodată, Copperfield a discutat cu tine despre implicarea lui Jeffrey cu fete tinere?" a întrebat-o cineva. "M-a întrebat dacă știu că fetele primeau bani să găsească alte fete."

Copperfield, a spus ea în depoziție, nu i-a spus niciun detaliu cu privire la această întrebare. "A spus dacă erau adolescente sau ceva de genul?", a fost întrebată. "Nu a spus."

Donald Trump, a cărui asociere cu Epstein a fost larg raportată, a fost, de asemenea, menționat în documente. Fostul președinte american nu este acuzat de vreo faptă ilegală. În depoziția lui Sjoberg, ea a spus că au mers la unul dintre cazinourile lui Trump din Atlantic City când o furtună a împiedicat aterizarea avionului lui Epstein în New York City.

"Jeffrey a spus, minunat, îl vom suna pe Trump și vom merge la - nu îmi amintesc numele cazinoului, dar - vom merge la cazino." Întrebată la un moment dat dacă i-a făcut vreodată un masaj lui Trump, Sjoberg a spus "nu".

Păpușa Prințului Andrew

Depoziția mai include relatarea lui Sjoberg despre presupusa întâlnire cu Prințul Andrew la domiciliul lui Epstein din New York. "Ghislaine m-a rugat să vin. Mi-a spus doar: Vino cu mine. Am mers la un dulap și am luat păpușa, păpușa Prințului Andrew", a spus ea în depoziție.

"Și știam că era Prințul Andrew pentru că l-am recunoscut ca persoană. Nu știam cine era. Și când am văzut eticheta pe care scria Prințul Andrew, atunci mi-a dat seama. Îmi zic, acesta este cine este."

Sjoberg și Maxwell s-au întors apoi în camera de zi cu păpușa. "Îmi amintesc doar că cineva a sugerat o fotografie, și ne-au spus să mergem să stăm pe canapea. Și așa că Andrew și Virginia au stat pe canapea, și au pus păpușa, păpușa pe genunchii ei", a povestit Sjoberg. "Și apoi am stat pe genunchii lui Andrew, cred că, din proprie voință, și au luat mâinile păpușii și le-au pus pe sânii Virginiei, și apoi Andrew le-a pus pe ai mei."

Sjoberg a spus că s-a dus la culcare la scurt timp după aceea. "Ai auzit-o pe Ghislaine Maxwell spunându-i Virginiei să facă ceva în timp ce erai în acea cameră?" a fost întrebată. Sjoberg a răspuns: "Nu."

Giuffre, care a pretins că Epstein și Maxwell au forțat-o să întrețină un act sexual cu Prințul Andrew al Marii Britanii la vârsta de 17 ani, a dat-o în judecată pe aceasta din urmă pentru defăimare după ce a pretins că acuzatoarea a mințit. Giuffre a încheiat un acord în procesul său împotriva lui Maxwell în 2017.

În 2021, Giuffre l-a dat în judecată Prințul Andrew pentru un presupus abuz sexual. Procesul s-a încheiat la începutul anului 2022. Andrew a negat întotdeauna vehement orice faptă ilegală. În cadrul acordului, el a fost de acord să facă donații către organizația pentru drepturile victimelor deschisă de Giuffre.

Publicarea documentelor face parte din mai multe tranșe de depuneri în cazul civil al lui Giuffre care au fost dezvăluite în urma efortului de ani de zile al Miami Herald de a le face publice. Giuffre nu a făcut acuzații de fapte ilegale împotriva lui Clinton.

Într-un set de documente dezvăluite în iulie 2020, Giuffre a pretins că Maxwell a participat la abuzul sexual al lui Epstein asupra adolescentelor. Aceste documente au fost făcute publice la câteva săptămâni după arestarea lui Maxwell pentru implicarea sa în traficul sexual al lui Epstein.

Giuffre despre Maxwell: „M-a antrenat ca sclav sexual”

Giuffre a pretins că Maxwell a atras-o în anturajul lui Epstein sub pretextul fals al muncii ca maseur profesionist. În schimb, Giuffre a spus că Maxwell "m-a antrenat ca sclav sexual", potrivit unui document în acea tranșă de documente.

Documentele făcute publice în iulie 2020 au oferit, de asemenea, informații despre relația dintre Maxwell și Epstein.

Într-un schimb de emailuri din ianuarie 2015, Epstein i-a spus lui Maxwell: "Nu ai făcut nimic greșit și te îndemn să începi să acționezi ca atare ... ieși afară, cu capul sus, nu ca un condamnat care fuge. Mergi la petreceri. Ocupă-te de asta."

O colecție mare de documente în cazul civil al lui Giuffre a fost, de asemenea, dezvăluită în august 2019. Acestea includeau acuzații, negate, că lideri globali participau în rețeaua de trafic a lui Epstein.

Epstein a fost arestat pe 6 iulie 2019 pentru trafic de persoane. A fost găsit mort în celula sa din închisoare pe 10 august al aceluiași an, autoritățile au stabilit că s-a sinucis.

Maxwell a fost condamnată în iunie 2022 la 20 de ani de închisoare. Ea și-a menținut nevinovăția și își contestă condamnarea în apel.

Întrebați cu privire la dezvăluirea documentelor, avocații lui Maxwell, Arthur L Aidala și Diana Fabi Samson, au declarat: "Ghislaine Maxwell nu a avut nicio poziție cu privire la decizia recentă a instanței de a dezvălui documente în Giuffre v Maxwell, deoarece aceste dezvăluiri nu au nicio relevanță pentru ea sau pentru apelul său în curs."

"Concentrarea lui Ghislaine este pe argumentul de apel care urmează, cerând respingerea întregului său caz", au mai spus ei. "Ea este sigură că va obține dreptate la curtea de apel din al doilea circuit. Ea și-a menținut în mod constant și vehement nevinovăția."