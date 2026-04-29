Controversa „8647”. Fostul șef FBI, pus sub acuzare pentru amenințare la adresa lui Trump. James Comey riscă până la 10 ani de închisoare

Fostul director al FBI, James Comey, a fost pus sub acuzare pentru amenințarea președintelui Donald Trump, după ce a publicat pe rețelele sociale o imagine în care scoici formau numărul „8647”, potrivit unui rechizitoriu federal făcut public marți.

Documentul, emis de un mare juriu federal, reprezintă a doua inculpare a lui Comey de la începutul celui de-al doilea mandat prezidențial al lui Donald Trump.

Potrivit procurorilor, Comey este acuzat de amenințarea președintelui și de transmiterea unei amenințări prin mijloace de comunicare interstatale. Dacă va fi găsit vinovat, fiecare capăt de acuzare ar putea atrage o pedeapsă maximă de până la 10 ani de închisoare, deși sentințele efective sunt, de regulă, mai mici.

Un mandat de arestare a fost emis pe numele său, conform documentelor instanței.

Într-un mesaj video publicat online, Comey a respins acuzațiile, afirmând că este nevinovat și că are încredere în sistemul judiciar federal. Avocatul său a transmis, de asemenea, că fostul director FBI contestă ferm acuzațiile și intenționează să le combată în instanță.

Cazul apare într-un context tensionat, la câteva zile după un incident de securitate în care președintele Trump a fost evacuat de la un eveniment oficial, în urma unei posibile amenințări. Administrația sa a acuzat opozanți politici că ar fi contribuit la climatul de tensiune prin retorică inflamatorie.

Reprezentanții Departamentului de Justiție au respins sugestiile potrivit cărora ancheta ar avea motivații politice, afirmând că orice amenințare la adresa președintelui este tratată cu maximă seriozitate, indiferent de identitatea persoanei implicate.

Controversa se concentrează asupra semnificației numerelor „8647”. Termenul „86” este folosit în mod obișnuit în industria restaurantelor pentru a indica eliminarea unui produs, dar poate avea și sensul mai larg de „a elimina” sau „a îndepărta”. Donald Trump este cel de-al 47-lea președinte al Statelor Unite.

La momentul publicării imaginii, Comey a declarat că nu a intenționat să transmită o amenințare și că nu era conștient de eventualele conotații violente ale numerelor. El a șters ulterior postarea, precizând că se opune violenței în orice formă.

Cazul a generat reacții puternice. Criticii au acuzat Departamentul de Justiție că ar acționa sub influență politică, în timp ce oficialii susțin că procedurile urmează cadrul legal obișnuit.

Dosarul a fost repartizat unei instanțe federale din Carolina de Nord, unde urmează să fie analizat în perioada următoare.