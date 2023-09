Un comandant rus a folosit două elicoptere militare pentru a-și transporta pisica, spune pilotul care a dezertat în Ucraina

Unul dintre comandanții lui Putin a folosit două elicoptere militare pentru a-și transporta pisica de companie, povestește Maxim Kuzminov, pilotul rus de elicopter care a dezertat în Ucraina.

Operațiunea a ars „mult combustibil” și a necesitat un personal format din șase militari, deoarece animalul avea „un pedigree impresionant”, a spus el, citat de The New Voice of Ukraine .

Pisica a fost transportată cu un elicopter de mai multe milioane de dolari, în timp ce un alt aparat asigura securitatea. Zborul a durat aproximativ o oră.

Kuzminov a numit „operațiunea“ un exemplu de cum înalți comandanți ruși trăiesc „pentru propria lor plăcere” și folosesc resursele armatei în folos propriu.

Kuzminov, care s-a predat Ucrainei și a adus cu el și piese de schimb pentru avioane de luptă, urmează să primească o recompensă de 500.000 de dolari de la Kiev.

Oficialii ucraineni au declarat că plănuit șase luni operațiunea care s-a încheiat cu aterizarea elicopterului rusesc Mi-8 AMTSh al lui Kuzminov la o bază aeriană militară din Harkov, în nord-estul Ucrainei, luna trecută.

Maxim Kuzminov este căpitan, are 28 de ani și activa în regimentul 319 de elicoptere din Rusia, potrivit serviciului de informații al armatei ucrainene.

Pilotul a făcut apel și la alți militari ruși să-i urmeze exemplul.

Parlamentul ucrainean a început inițiativa „Vreau să trăiesc” în aprilie 2022, încurajând soldații ruși să se predea. Campania le oferă dezertorilor până la 1 milion de dolari dacă aduc și echipamente ruse funcționale, potrivit EuroMaidan Press .

Kuzminov este primul beneficiar cunoscut al unui astfel de premiu.

Kuzmin, care ar fi dezertat și și-a adus cu el și elicopterul, a spus că echipajul său a intrat în panică când și-a dat seama ce se întâmplă, dar nu au putut face nimic, deoarece el era singura persoană de la bord care putea să piloteze.

Pilotul a vorbit, marți, în timpul unei conferințe de presă, unde a descris panica în rândul celorlalți ruși de la bord.

"Erau doi membri ai echipajului cu mine. Nu aveam nicio armă, piloții noștri zboară fără arme", a spus el.

„Nimeni nu a putut să opună rezistență”, a adăugat el, pentru că nimeni altcineva de la bord nu știa să piloteze elicopterul.

"I-am liniștit pe băieți, le-am spus că totul este bine, că aici locuiesc oameni buni și totul va fi grozav. Dar au început să se sperie și să se comporte puțin agresiv și au fugit din elicopter spre graniță", a spus el.

Șeful agenției de informații a armatei Ucrainei, Kirilo Budanov, a declarat pentru Radio Europa Liberă că ceilalți doi membri ai echipajului de la bord nu știau că Maxim Kuzminov dezertează și că au fost „eliminați” când au încercat să fugă.

Ei au refuzat să se predea, au spus oficialii ucraineni .

Pilotul caută acum să se alăture operațiunilor de aviație ale Ucrainei, a informat The Beast. Kuzminov a precizat că familia sa a fost scoasă ilegal din Rusia înainte să aibă loc dezertarea sa.