Suma colosală găsită la percheziții în biroul lui Prigojin. Ce destinație aveau banii

Presa rusă a anunțat că banii au fost găsiți la adresa din Sankt Petersburg, lucru recunoscut de Prigiojin.

Forțele de ordine rusești au efectuat un raid la biroul Wagner din Sankt Petersburg, imediat după ce liderul grupării de mercenari a anunțat că vrea schimbarea puterii de la Moscova.

Potrivit presei ruse, în birou au fost găsite mai multe cutii de carton pline cu bani, 4 miliarde de ruble, echivalentul a 47 de milioane de dolari.

Evgheni Prigojin a confirmat informația și a spus că banii erau destinați salariilor și celorlalte cheltuieli ale grupului Wagner.

Sâmbătă seara, Evgheni Prigojin a anunțat că trupele Wagner și-au oprit înaintarea spre Moscova și se vor întoarce spre taberele de luptă.

„Aveau de gând să desființeze Compania Militară Privată Wagner. Am ieșit pe 23 iunie la Marșul Justiției. Într-o zi, am mers pe jos până la aproape 200 km de Moscova. În acest timp, nu am vărsat nici măcar o picătură de sânge al luptătorilor noștri. Acum, a venit momentul în care s-ar putea să curgă sânge. De aceea, înțelegând responsabilitatea pentru vărsarea sângelui rusesc de către una dintre părți, ne întoarcem convoaiele și ne întoarcem în taberele de campanie conform planului“, a spus Prigojin într-un mesaj audio publicat pe Telegram.