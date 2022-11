Soarta unui batalion rusesc pe frontul din Ucraina: „Ofițerii le-au ordonat să-și lege grenade de corp”

Analistul militar și cercetătorul independent Chris Owen a făcut o analiză pe pagina sa de Twitter în care a relatat parcursul unui batalion rusesc, format din voluntari din republica Bașkortostan, care pe lângă condițiile grele cu care s-au confruntat pe frontul din Ucraina, au avut parte de comandanți „iremediabili de incompetenți” care îi puneau „să-și lege grenade de trup și să se arunce sub un tanc ucrainean”.

„Voluntarii din republica rusă Bașkortostan și-au petrecut săptămâni întregi în corturi sub bombardamentul ucrainean constant, cu un număr mic de echipamente, muniție insuficientă și ofițeri care le-au ordonat să-și lege grenade de corpul și să le detoneze sub tancurile ucrainene”, scrie, pe Twitter, analistul militar și cercetătorul independent Chris Owen.

Owen notează că în mai-iunie 2022, autoritățile din Bașkortostan au anunțat formarea a două batalioane de voluntari numite după bașkiri care s-au remarcat în războaiele trecute. Ulterior, soldații s-au deplasat la bordul unei flote de autobuze către poligonul de antrenament Mulino din regiunea Nijni Novgorod. Aceștia au fost repartizați Corpului 3 de Armată, nou înființat, iar după ce au fost antrenați timp de aproximativ șase săptămâni la Mulino, soldații au fost trimiși în Ucraina, potrivit unui anunț al liderul bașchir Radiy Khabirov din 29 august.

Cu toate acestea, potrivit analistului militar, contraofensivele ucrainene de la sfârșitul lunii august au însemnat că planul inițial a fost abandonat. În schimb, batalioanele naționale au fost împrăștiate în regiuni precum Herson, Harkov, Melitopol și Mariupol, pentru a umple golurile de-a lungul liniei frontului.

Până în septembrie, bașkirii au suferit pierderi „colosale” în lupte, și deși cifrele oficiale nu au fost publicate, multe decese au fost raportate de autoritățile locale sau rude pe rețelele de socializare.

Un blogger a scris pe Telegram că a rudă de-a sa din batalioanele Bashkir a spunea pe 11 septembrie că soldații au fost „trimiși imediat în iad. 200 [au murit], 300 [au fost răniți], iar o treime au fugit”. Aceștia ar fi fost trimiși pe frontul de lângă Herson.

„Aruncați în pădure”, fără hrană, apă sau comandanți

Pe 26 septembrie, același blogger a postat un videoclip cu„bașkiri din regiunea Beloretsk a Republicii Bashkortostan”. Ei au spus că au fost „aruncați în pădure”, fără hrană, apă sau comandanți, sub rafalele de gloanțe ale ucrainenilor.

Pe 29 septembrie, un indiciu despre soarta lor a fost oferit într-o conversație interceptată între doi soldați ruși, publicată de ucraineni:

„Sunt niște bașchiri acolo, un batalion special, au intrat și ei, s-au ars și și-au luat-o și ei”.

„Poate în încercarea de a respinge aceste afirmații, autoritățile din Baskhir au publicat un raport cu fotografii făcute la sfârșitul lunii septembrie, susținând că totul este în regulă”, scrie Chris Owen.

Într-o postare pe rețelele sociale, evident, regizată, bărbații au spus că își asumă: „non-stop datoria pe poziții, „viață în șanțuri, bombardarea nesfârșită a inamicului și credința în Victoria noastră”.

„Moralul în rândul trupelor este ridicat, iar în condițiile operațiunilor de luptă relațiile se întăresc”, arată postarea. „Bătrânii au grijă de novici, iar comandanții au grijă de noi toți”.

Realitatea pare să fi fost foarte diferită, subliniază analistul britanic. Rudele au devenit din ce în ce mai alarmate când au descoperit că nu își pot contacta apropiații, nici direct, nici prin intermediul armatei.

Un blogger rus a scris pe Telegram despre experienșa unei familii care încească să contacteze o rudă aflată pe front.

„Ruda prietenului meu a fost comandant de pluton în batalionul Shaymuratov. A dispărut chiar în ziua în care au fost aruncați în foc. Telefonul i-a încetat să funcționeze și rudele nu au dat niciodată la el. Din când în când, cam o dată pe zi, apare disponibil pe WhatsApp, dar nu și-a sunat rudele. Am impresia că cineva îi pornește telefonul intenționat, astfel încât rudele să creadă că este în viață, pur și simplu nu poate scrie... Acesta este genul de șmecherie pe care comandanții o fac”.

Potrivit unuia dintre baschirii supraviețuitori, aceștia au stat în prima linie timp de două săptămâni și jumătate. Nici măcar nu li s-a dat muniție, dar au fost nevoiți să o scoată din proviziile lăsate în urmă în pădure de alte trupe rusești. Armele lor erau vechi și inutilizabile.

„Unele dintre ele aveau țevile strâmbe, cuiva i s-a blocat mitraliera la a doua împușcătură. Cât despre armele grele, nu aveam absolut nimic: BMP-ul atașat care a fost adus de undeva în Buriația în anii 1970, se defecta mereu. Dintre celelalte vehicule, ni s-a dat un camion Ural vechi cu toate băncile în spate. Vehiculele nu porneau, radiatoarele curgeau, totul era ruginit... In general, fara echipament, nimic. Comandantul nostru de batalion, desigur, a încercat să riosteze, dar i-au spus: "De ce te zbați? Vei merge pe front cu ce ți s-a dat".

Voluntarii au fost supuși unor bombardamente continue de artilerie și drone ucrainene de mare precizie, care au făcut sute de victime în rândul lor.

„Artileria și dronele ucrainene trăgeau asupra noastră în tranșee. Iar artileria lor era atât de precisă încât [putea] să lovească un șanț de un metru pe un metru. Și ar fi bine doar într-un singur șanț. Să presupunem că am avut zece tranșee și le-au lovit pe toate zece la rând. Și care au fost răspunsurile din partea noastră? Am cerut [contraatucri], dar nu ni s-a răspuns. Ei ne-au spus prin (stațiile) radio doar: „Asta e, am rezolvat”. Dra unde au tras, în ce au tras – nimic nu este clar. Și așa a fost încă din prima zi, când am ajuns pe poziție”, a spus un alt soldat.

Fostul voluntar a spus, citat de analistul militar, că batalionul a avut peste 200 de morți și răniți, dintre care 40-50 au fost uciși. Batalionul Shaymuratov avea 420 de oameni când a fost format, ceea ce înseamnă că a suferit în jur de 50% pierderi.

Bărbații trebuiau să locuiască în aer liber, în corturi, sub bombardament constant. Aveau doar lopeți mici de mână cu care să sape și doar un topor pe pluton, iar pomii erau nepotriviți pentru construirea de adăposturi.

„În general, eram tot timpul sub cerul liber, acoperiți cu corturi de ploaie. A fost greu, mai ales pentru bătrâni – oamenii, de 40-50 de ani, nu puteau suporta greutatea luptei”.

Un comandat le-a ordonat să-și lege grenade de trup și să se arunce sub un tanc ucrainean

Chris Owen scrie de asemnea că în ce îi privește pe comandanții, aceștia „erau iremediabil de incompetenți”. Cel mai rău, potrivit fostului voluntar, a fost adjunctul comandantului unității, un bărbat pe nume Yerin, care, o dată, a ordonat oamenilor săi să lege grenade de trup și să se arunce sub un tanc ucrainean.

Cu altă ocazie, același ofițer a identificat greșit o coloană de BMP-uri ruse din Tatarstan ca fiind ucraineană. „Am văzut o coloană de BMP ieșind din dreapta noastră, cu „Alga” scris pe părțile lor laterale. Ceva s-a blocat în capul lui Yerin și a început să strige: "Inamicul e la dreapta! Distruge!" Toată lumea îi spune: „E al nostru, tătarii!”. Încă țipă: „Distruge!” Până și-a dat seama (de confuzie) a tot strigat...”

Soția unuia dintre bărbați a făcut un apel către liderul din Bashkortostan, Radiy Kabirov, pe pagina sa de socializare. Ea a scris:

„Aproximativ 40 de persoane și-au rupt contractele pe 17 septembrie și trebuiau să fie scoși, dar la graniță li s-au rupt actele și nu au avut voie să plece! Sunt acum în mijlocul nimicului, fără bani și fără comunicare, încearcă să sune, dar nu îi putem auzi!”

Un oficial i-a răspuns: „Batalionul Shaymuratov își îndeplinește sarcinile. Nu există nicio dovadă că batalionul Shaimuratov a părăsit teritoriul pe care își îndeplinea sarcinile”.

Soția a răspuns neîncrezătoare: „Glumești cu mine? Soțul meu este acolo, și-a reziliat contractul, dar nu li s-a permis să intre în Rusia”.

După ce au fost ținuți în satul Chkalove, bărbații au fost transportați la biroul comandantului din Nova Kakhovka. Toți cei 43 de bărbați au fost închiși într-un garaj de 25 m². Două videoclipuri au apărut la sfârșitul lunii septembrie, care îi arată acolo, apelând la ajutor la liderul Baskir Radiy Khabirov. În al doilea videoclip, ei spun că au fost pedepsiți pentru filmarea primului clip.

"După videoclipul de ieri, am fost avertizați că condițiile vor fi și mai proaste. De astăzi, permisiunea de a merge la toaletă este mai rară. Ni s-a promis mâncare și apă, dar au decis să ne închidă mai mult timp."

Ofițerii au folosit un container de transport maritim drept celulă și i-a aruncat pe ruși în el, îmbrăcați în tricouri și papuci, pentru a suporta temperaturile scăzute pe timp de noapte. Orice încercare de protest era pedepsită. Unii dintre bărbați au fost răniți și șocați de obuze, dar li sa refuzat tratamentul.

„Din câte știu eu, unul dintre ei își pierde acum vederea, a surd, se bâlbâie. Celălalt are o fractură la coloana vertebrală”,.

Videoclipurile au intrat în atenția lui Kabirov. Erau deosebit de penibile din punct de vedere politic, deoarece batalioanele de voluntari erau un proiect de mare profil al lui. Consilierul său șef, Alik Kamaletdinov, a mers la Nova Kakhovka pentru a face față situației. Li s-a oferit posibilitatea de a se transfera în alte unități și continuă să lucreze.”

Restul de 13 au fost alungați din garaj după două săptămâni când a fost nevoie pentru a găzdui alți soldați care refuzau să lupte, descriși „ori DPR-oaie, fie LPR-oaie”.

În ciuda promisiunilor de plăți generoase, bașkirii au primit foarte puține recompense. Celor care au refuzat să lupte nu li s-a oferit taxa de înrolare de 200.000 de ruble (3.280 USD), alocația zilnică de 2.000 de ruble (328 USD) sau indemnizațiile de călătorie. Ei riscă acum și să fie cerectați penal.

Un videoclip a fost publicat pe pagina Telegram a batalionului, pe 22 octombrie, în care se presupune că bărbați din batalionul Shaymuratov neagă că au suferit pierderi grele.

Soldații din videoclip numesc rapoartele „zvonuri” răspândite de „500s” (refuseniks) și le descriu drept „lași fugari”. Cu toate acestea, unul dintre ei spune că „Aceștia nu sunt deloc oamenii noștri, nu i-am întâlnit niciodată în batalion”.

În ceea ce era probabil o recunoaștere tacită a faptului că batalioanele au fost echipate necorespunzător, Kabirov a organizat recent un al doilea „convoi umanitar” pentru batalioanele Bashkiri.

„Soldaților li s-au trimis cele necesare. Există lenjerie termică, haine calde, pantofi, termos, unelte, truse de prim ajutor, saci de dormit. Toate acestea ar trebui să ușureze viața și munca batalioanelor Shaymuratov și Dostavalov din prima linie”, a spus un post de știri local.

Analistul militar și cercetătorul independent Chris Owen subliniază însă că nu se explică de ce soldații din celălat batalion nu primiseră acele lucruri esențiale.