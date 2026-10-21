Trump, în linie dreaptă pentru un acord cu Putin: Mai mulți americani deținuți în Rusia ar putea fi eliberați

Administrația președintelui american Donald Trump ar fi aproape de încheierea unui acord cu Moscova care ar putea duce la eliberarea mai multor cetățeni americani aflați în detenție în Rusia. Negocierile s-ar afla în etapa finală și sunt coordonate de trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și Jared Kushner, ginerele liderului de la Casa Albă, potrivit unor oficiali americani citați de ABC News.

rump, aproape de un acord cu Putin pentru eliberarea mai multor americani deținuți în Rusia. Foto: Profimedia

Discuțiile vizează în special cazul lui Stephen Hubbard, un profesor pensionar în vârstă de 72 de ani, desemnat oficial de Departamentul de Stat al SUA drept persoană deținută pe nedrept în Rusia. Pe agenda negocierilor s-ar afla și eliberarea altor americani încarcerați la Moscova, în dosare ale căror acuzații sunt considerate îndoielnice de administrația americană.

Deși negocierile ar fi avansat, sursele citate avertizează că nu s-a ajuns încă la o înțelegere definitivă. Există în continuare posibilitatea ca acordul să nu fie încheiat sau ca termenii acestuia să se modifice.

Informațiile apar în contextul în care Steve Witkoff ar urma să ajungă la Moscova în această săptămână, după întâlnirea cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, desfășurată la Oslo, în Norvegia, potrivit unuia dintre oficialii americani.

Luni, Donald Trump a făcut referire la negocierile cu Rusia, afirmând că încearcă să obțină eliberarea unui ostatic pentru care Statele Unite depun eforturi de mult timp. Declarația ar fi vizat cazul lui Stephen Hubbard.

„Să vedem ce se întâmplă”, a spus președintele american, adăugând: „Se va întâmpla curând”.

Marți, ministrul adjunct de externe al Rusiei, Serghei Riabkov, a fost întrebat despre posibilitatea unui schimb de deținuți între Moscova și Washington. Oficialul rus a precizat că discuțiile pe aceste teme continuă prin intermediul canalelor serviciilor de informații.

Riabkov a declarat că numele lui Stephen Hubbard îi este cunoscut, însă a adăugat că nu are „nimic de raportat” în legătură cu acest caz.

Deocamdată, nu este clar ce ar putea obține Moscova în schimbul eliberării cetățenilor americani. Negocierile au loc într-un moment în care administrația Trump a luat mai multe decizii de politică externă care ar putea avantaja Rusia.

Printre acestea se numără renunțarea la aplicarea unor sancțiuni care vizau oficiali și oligarhi ruși. Măsurile fuseseră prevăzute într-o lege promulgată de Trump luna trecută, după ce proiectul legislativ fusese adoptat cu o majoritate covârșitoare în Congresul american.

Totodată, președintele SUA a declarat că este interesat de o întâlnire cu Vladimir Putin și liderul chinez Xi Jinping, pentru a discuta despre războiul din Ucraina. Ideea unei asemenea reuniuni fusese avansată anterior de liderul de la Kremlin.

În paralel, Trump și-a intensificat criticile la adresa președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, afirmând că „a venit momentul ca altcineva să negocieze pentru Ucraina”.